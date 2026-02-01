Чемпионат Европы по футзалу. 1/4 финала. Португалия обыграла Бельгию, Испания разгромила Италию и другие результаты
Португалия обыграла Бельгию в 1/4 финала Евро по футзалу, Испания – Италию.
31 января и 1 февраля на чемпионате Европы по футзалу в Латвии, Литве и Словении прошли матчи 1/4 финала.
1/4 финала
31 января, суббота
Рига, Латвия
Франция – Украина – 4:2 (0:0)
Каунас, Литва
Армения – Хорватия – 0:3 (0:3)
1 февраля, воскресенье
Любляна, Словения
Португалия – Бельгия – 8:2 (3:1)
Испания – Италия – 4:0 (2:0)
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
интересно зрителей там также мало как на кубке Америки 2026, который только что закончился или более менее
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем