1

Чемпионат Европы по футзалу. 1/4 финала. Португалия обыграла Бельгию, Испания разгромила Италию и другие результаты

Португалия обыграла Бельгию в 1/4 финала Евро по футзалу, Испания – Италию.

31 января и 1 февраля на чемпионате Европы по футзалу в Латвии, Литве и Словении прошли матчи 1/4 финала.

Чемпионат Европы по футзалу

1/4 финала

31 января, суббота

Рига, Латвия

Франция – Украина – 4:2 (0:0)

Каунас, Литва

Армения – Хорватия – 0:3 (0:3)

1 февраля, воскресенье

Любляна, Словения

Португалия – Бельгия – 8:2 (3:1)

Испания – Италия – 4:0 (2:0)

интересно зрителей там также мало как на кубке Америки 2026, который только что закончился или более менее
