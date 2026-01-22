Игрок сборной России по футзалу Чишкала будет выступать за «Спортинг».

Российский футзалист Иван Чишкала стал игроком португальского «Спортинга ».

Летом 30‑летний Чишкала покинул «Бенфику», за которую выступал с 2020 года. В этом сезоне он играл за нижегородское «Торпедо».

«Иван Чишкала – игрок «Спортинга». Один из лидеров сборной России и «Торпедо » подписал контракт с лиссабонцами на три года.

Иван возвращается в Португалию и уже в этом сезоне поборется за главный трофей Старого Света», – сообщили в телеграм-канале сборной России по футзалу.

В составе сборной России Чишкала стал серебряным призером чемпионата мира-2016.