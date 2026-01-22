2

Игрок сборной России по футзалу Чишкала будет выступать за «Спортинг»

Игрок сборной России по футзалу Чишкала будет выступать за «Спортинг».

Российский футзалист Иван Чишкала стал игроком португальского «Спортинга».

Летом 30‑летний Чишкала покинул «Бенфику», за которую выступал с 2020 года. В этом сезоне он играл за нижегородское «Торпедо».

«Иван Чишкала – игрок «Спортинга». Один из лидеров сборной России и «Торпедо» подписал контракт с лиссабонцами на три года.

Иван возвращается в Португалию и уже в этом сезоне поборется за главный трофей Старого Света», – сообщили в телеграм-канале сборной России по футзалу.

В составе сборной России Чишкала стал серебряным призером чемпионата мира-2016.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РФС | Сборная России по футзалу
