Врач и массажист клуба «Новая генерация» оказали помощь мужчине, потерявшему сознание и переставшему дышать на борту самолета

Врач и массажист футзального клуба спасли жизнь человеку на борту самолета.

Врач сыктывкарского футзального клуба «Новая генерация » Ольга Прокошева и массажист Николай Распутин оказали помощь потерявшему сознание пассажиру рейса Новосибирск – Москва.

«Врач и массажист «Новой генерации» спасли жизнь пассажиру рейса Новосибирск – Москва. 18 января «Новая генерация» возвращалась из Новосибирска после матчей Суперлиги с «Сибиряком»...

Во время рейса Новосибирск – Москва экипаж самолета обратился к пассажирам с вопросом, есть ли среди них медицинские работники, так как один из пассажиров потерял сознание. На сообщение сразу же отозвались врач (Ольга Прокошева) и массажист (Николай Распутин) «Новой генерации».

Мужчине, который потерял сознание и перестал дышать, они провели экстренную сердечно-легочную реанимацию. Через считанные минуты от начала компрессий и искусственного дыхания пострадавший начал дышать, но находился без сознания. Ко всему прочему, у пострадавшего продолжались эпилептические судороги.

Командир корабля передал наземный службам о ситуации, и на взлетной полосе самолет уже ждала скорая помощь. Отметим, что в течение 30 минут оставшегося полета наши медики продолжали оказывать помощь, в том числе и при посадке самолета в Шереметьево.

Как рассказали очевидцы, мужчина был передан прибывшей бригаде скорой помощи с самостоятельным дыханием, уже без судорог (стало возвращаться сознание)! Гордимся нашими специалистами, нашей медицинской командой!» – говорится в сообщении клуба.