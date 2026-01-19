  • Спортс
  • Футзал
  • Новости
  • Матч «Норильского никеля» и «Ухты» в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 20 января в 15:00
ВидеоСпортс"
1

Матч «Норильского никеля» и «Ухты» в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 20 января в 15:00

Спортс’’ покажет матч«Норильского никеля» и «Ухты» в Кубке России по футзалу.

ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Норильского никеля» и «Ухты» в полуфинале Кубка России по футзалу.

Начало – 20 января в 15:00 по московскому времени.

Все матчи БЕТСИТИ Суперлиги на каналах МЯЧ и ТВ Спорт в Триколор

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoНорильский никель
Прямые трансляции футзала
logoУхта
logoКубок России
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Футзал в Telegram
Главные новости
Игрок сборной России по футзалу Чишкала будет выступать за «Спортинг»
вчера, 16:29
Кубок России по футзалу. 1/2 финала. «Норильский никель» обыграл «Ухту» во втором матче, «Торпедо» уступило КПРФ
20 января, 19:04
Врач и массажист клуба «Новая генерация» оказали помощь мужчине, потерявшему сознание и переставшему дышать на борту самолета
19 января, 09:47
Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Кристалл» обыграл «Синару» во втором матче, КПРФ разгромил «Тюмень», другие результаты
17 января, 15:11
Клуб «ЛКС» из Липецка не примет участия в оставшихся матчах сезона Суперлиги по футзалу
13 января, 13:48
Чемпионат России по футзалу. 15-й тур. «Норильский никель» обыграл КПРФ, «Ухта» победила «Факел» и другие результаты
11 января, 19:10
Футзалист Фелипе Алекс мог скончаться из-за обширного инфаркта
9 января, 16:23
УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью футзалиста Фелипе Алекса, выступавшего за «Норильский никель»
7 января, 13:19
Матчи Суперлиги по футзалу начнутся с минуты молчания в память о Фелипе Алексе
7 января, 11:13
Глава Суперлиги о смерти Фелипе Алекса: «Врачи еще не дали окончательного заключения. Надо детально разобраться»
7 января, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Матч «Торпедо» и КПРФ в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 20 января в 19:00
17 января, 06:39ВидеоСпортс"
Денис Бурков: «Футзал хорошо развит, но слабо раскручен. Над популяризацией все еще надо много работать»
22 декабря 2025, 11:35
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня 2025, 10:22
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
7 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
10 марта 2024, 19:07
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
7 марта 2024, 18:05
Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Синара» обыграла «Сиб-Транзит», «Ухта» уступила КПРФ, другие результаты
3 марта 2024, 08:48