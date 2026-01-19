Матч «Норильского никеля» и «Ухты» в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 20 января в 15:00
ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Норильского никеля» и «Ухты» в полуфинале Кубка России по футзалу.
Начало – 20 января в 15:00 по московскому времени.
