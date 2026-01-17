  • Спортс
  • Футзал
  • Новости
  • Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Кристалл» обыграл «Синару» во втором матче, КПРФ разгромил «Тюмень», другие результаты
0

Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Кристалл» обыграл «Синару» во втором матче, КПРФ разгромил «Тюмень», другие результаты

«Кристалл» обыграл «Синару» во втором матче 16-го тура Суперлиги по футзалу.

Завершились матчи 16-го тура российской Суперлиги по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

16-й тур

Первые матчи

15 января

Норильский никель – Ухта – 2:3 (2:1)

Факел – Торпедо – 3:6 (1:4)

16 января

Сибиряк – Новая генерация – 3:2 (0:0)

Тюмень – КПРФ – 3:2 (2:0)

ЛКС – Газпром-Югра – 0:5 (техническое поражение)

Кристалл – Синара – 1:4 (0:2)

Вторые матчи

16 января

Норильский никель – Ухта – 7:3 (2:2)

Факел – Торпедо – 2:4 (1:2)

17 января

Сибиряк – Новая генерация – 2:7 (0:5)

Тюмень – КПРФ – 2:8 (1:3)

Кристалл – Синара – 4:3 (3:1)

ЛКС – Газпром-Югра – 0:5 (техническое поражение)

Турнирное положение: Норильский никель – 67 очков (30 игр), Газпром-Югра – 65 (30), КПРФ – 60 (28), Тюмень – 55 (29), Ухта – 54 (30), Синара – 54 (30), Торпедо – 50 (28), Кристалл – 45 (30), ИрАэро – 33 (29), Новая генерация – 30 (30), ЛКС – 23 (30), Факел-ГТС – 22 (30), Сибиряк – 13 (28).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
