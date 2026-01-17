Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Кристалл» обыграл «Синару» во втором матче, КПРФ разгромил «Тюмень», другие результаты
«Кристалл» обыграл «Синару» во втором матче 16-го тура Суперлиги по футзалу.
Завершились матчи 16-го тура российской Суперлиги по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
16-й тур
Первые матчи
15 января
Норильский никель – Ухта – 2:3 (2:1)
Факел – Торпедо – 3:6 (1:4)
16 января
Сибиряк – Новая генерация – 3:2 (0:0)
Тюмень – КПРФ – 3:2 (2:0)
ЛКС – Газпром-Югра – 0:5 (техническое поражение)
Кристалл – Синара – 1:4 (0:2)
Вторые матчи
16 января
Норильский никель – Ухта – 7:3 (2:2)
Факел – Торпедо – 2:4 (1:2)
17 января
Сибиряк – Новая генерация – 2:7 (0:5)
Тюмень – КПРФ – 2:8 (1:3)
Кристалл – Синара – 4:3 (3:1)
ЛКС – Газпром-Югра – 0:5 (техническое поражение)
Турнирное положение: Норильский никель – 67 очков (30 игр), Газпром-Югра – 65 (30), КПРФ – 60 (28), Тюмень – 55 (29), Ухта – 54 (30), Синара – 54 (30), Торпедо – 50 (28), Кристалл – 45 (30), ИрАэро – 33 (29), Новая генерация – 30 (30), ЛКС – 23 (30), Факел-ГТС – 22 (30), Сибиряк – 13 (28).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости