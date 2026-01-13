Клуб «ЛКС» из Липецка не примет участия в оставшихся матчах сезона Суперлиги по футзалу

Клуб «ЛКС» не примет участия в оставшихся матчах сезона Суперлиги по футзалу.

Клуб «ЛКС» не примет участия в оставшихся матчах сезона Суперлиги по футзалу.

Пресс‑служба Российского футбольного союза подтвердила, что команде будут присуждены технические поражения. Также поражения будут засчитаны командам «ЛКС» из Высшей лиги и Юношеской футзальной лиги.

В декабре стало известно, что мини-футбольный клуб из Липецка приостановил деятельность из-за финансовых проблем.

«ЛКС» был основан в 2017 году. В Суперлиге основная команда выступала с сезона-2023/24.