  • Спортс
  • Футзал
  • Новости
  • Клуб «ЛКС» из Липецка не примет участия в оставшихся матчах сезона Суперлиги по футзалу
1

Клуб «ЛКС» из Липецка не примет участия в оставшихся матчах сезона Суперлиги по футзалу

Клуб «ЛКС» не примет участия в оставшихся матчах сезона Суперлиги по футзалу.

Клуб «ЛКС» не примет участия в оставшихся матчах сезона Суперлиги по футзалу.

Пресс‑служба Российского футбольного союза подтвердила, что команде будут присуждены технические поражения. Также поражения будут засчитаны командам «ЛКС» из Высшей лиги и Юношеской футзальной лиги.

В декабре стало известно, что мини-футбольный клуб из Липецка приостановил деятельность из-за финансовых проблем.

«ЛКС» был основан в 2017 году. В Суперлиге основная команда выступала с сезона-2023/24.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
ЛКС (Липецк)
logoСуперлига России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Футзал в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по футзалу. 15-й тур. «Норильский никель» обыграл КПРФ, «Ухта» победила «Факел» и другие результаты
11 января, 19:10
Футзалист Фелипе Алекс мог скончаться из-за обширного инфаркта
9 января, 16:23
Умер футзалист Фелипе Алекс – в 32 года. Когда шел с командой на посадку в аэропорту
7 января, 12:25
Главные новости
Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Тюмень» одолела КПРФ, «Норильский никель» обыграл «Ухту», другие матчи
сегодня, 16:22
Чемпионат России по футзалу. 15-й тур. «Норильский никель» обыграл КПРФ, «Ухта» победила «Факел» и другие результаты
11 января, 19:10
Футзалист Фелипе Алекс мог скончаться из-за обширного инфаркта
9 января, 16:23
УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью футзалиста Фелипе Алекса, выступавшего за «Норильский никель»
7 января, 13:19
Матчи Суперлиги по футзалу начнутся с минуты молчания в память о Фелипе Алексе
7 января, 11:13
Глава Суперлиги о смерти Фелипе Алекса: «Врачи еще не дали окончательного заключения. Надо детально разобраться»
7 января, 09:25
Игрок «Норильского никеля» Фелипе Алекс умер в аэропорту Ухты. Ему было 32 года
6 января, 18:24
Кубок России по футзалу. 1/2 финала. «Торпедо» сыграет с КПРФ во втором матче, «Ухта» против «Норильского никеля»
6 января, 17:11
Матч «Ухты» и «Норильского никеля» в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 6 января в 15:00
6 января, 06:07ВидеоСпортс"
Матч КПРФ и «Торпедо» в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 6 января в 14:00
6 января, 06:07ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Денис Бурков: «Футзал хорошо развит, но слабо раскручен. Над популяризацией все еще надо много работать»
22 декабря 2025, 11:35
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня 2025, 10:22
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
7 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
10 марта 2024, 19:07
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
7 марта 2024, 18:05
Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Синара» обыграла «Сиб-Транзит», «Ухта» уступила КПРФ, другие результаты
3 марта 2024, 08:48
Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. «Синара» победила «Норильский никель», «Торпедо» обыграло «Сибиряка», другие результаты
18 февраля 2024, 15:30