  • Чемпионат России по футзалу. 15-й тур. «Норильский никель» обыграл КПРФ, «Ухта» победила «Факел» и другие результаты
1

«Норильский никель» обыграл КПРФ в матче Суперлиги по футзалу.

10-11 января прошли матчи 15-го тура российской Суперлиги по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

15-й тур

Первые матчи

10 января

Торпедо – ИрАэро – 3:6 (3:2)

Норильский никель – КПРФ – 2:3 (1:2)

Тюмень – ЛКС – матч перенесен

Ухта – Факел – 6:5 (1:4, 4:1, 11:10 по пенальти)

Новая генерация – Синара – 2:3 (1:0)

Кристалл – Газпром-Югра – 7:1 (2:0)

Вторые матчи

11 января

Норильский никель – КПРФ – 3:0 (1:0)

Тюмень – ЛКС – матч перенесен

Ухта – Факел – 10:6 (4:4)

Новая генерация – Синара – 3:6 (1:3)

Торпедо – ИрАэро – 5:4 (2:2)

Кристалл – Газпром-Югра – 0:1 (0:0)

Турнирное положение: Норильский никель – 64 очка (28 игр), КПРФ – 60 (28), Газпром-Югра – 59 (28), Ухта – 51 (28), Синара – 51 (28), Тюмень – 47 (26), Торпедо – 44 (26), Кристалл – 42 (28), ИрАэро – 33 (28), Новая генерация – 27 (28), ЛКС – 24 (26), Факел-ГТС – 22 (28), Сибиряк – 10 (26).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
