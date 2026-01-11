Чемпионат России по футзалу. 15-й тур. «Норильский никель» обыграл КПРФ, «Ухта» победила «Факел» и другие результаты
«Норильский никель» обыграл КПРФ в матче Суперлиги по футзалу.
10-11 января прошли матчи 15-го тура российской Суперлиги по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
15-й тур
Первые матчи
10 января
Торпедо – ИрАэро – 3:6 (3:2)
Норильский никель – КПРФ – 2:3 (1:2)
Тюмень – ЛКС – матч перенесен
Ухта – Факел – 6:5 (1:4, 4:1, 11:10 по пенальти)
Новая генерация – Синара – 2:3 (1:0)
Кристалл – Газпром-Югра – 7:1 (2:0)
Вторые матчи
11 января
Норильский никель – КПРФ – 3:0 (1:0)
Тюмень – ЛКС – матч перенесен
Ухта – Факел – 10:6 (4:4)
Новая генерация – Синара – 3:6 (1:3)
Торпедо – ИрАэро – 5:4 (2:2)
Кристалл – Газпром-Югра – 0:1 (0:0)
Турнирное положение: Норильский никель – 64 очка (28 игр), КПРФ – 60 (28), Газпром-Югра – 59 (28), Ухта – 51 (28), Синара – 51 (28), Тюмень – 47 (26), Торпедо – 44 (26), Кристалл – 42 (28), ИрАэро – 33 (28), Новая генерация – 27 (28), ЛКС – 24 (26), Факел-ГТС – 22 (28), Сибиряк – 10 (26).
