Футзалист Фелипе Алекс мог скончаться из-за обширного инфаркта.

32-летний игрок «Норильского никеля» скончался 6 января в аэропорту Ухты.

«Мы отправили все данные по нему в республиканскую больницу в Коми. Но, похоже, у него обширный инфаркт. Пока еще нет точной информации, но в Ухте подозрение на такой обширный инфаркт», – сказал президент Суперлиги Григорий Иванов.

Начальник «Норильского никеля» Олег Андреев сообщил о транспортировке тела бразильца.

«В данный момент я с его телом нахожусь в аэропорту Ухты, лечу в Москву. Дальше в Москве дооформляем документы, и его повезут для погребения в Сан-Паулу. Мы, во всяком случае, все сделаем, чтобы Алекса проводить достойно.

Точного диагноза нет. Скажу только, что это могло быть связано с его проблемами с сердцем», – отметил Андреев.

