2

Футзалист Фелипе Алекс мог скончаться из-за обширного инфаркта

Футзалист Фелипе Алекс мог скончаться из-за обширного инфаркта.

Причиной смерти футзалиста Фелипе Алекса мог стать обширный инфаркт.

32-летний игрок «Норильского никеля» скончался 6 января в аэропорту Ухты.

«Мы отправили все данные по нему в республиканскую больницу в Коми. Но, похоже, у него обширный инфаркт. Пока еще нет точной информации, но в Ухте подозрение на такой обширный инфаркт», – сказал президент Суперлиги Григорий Иванов.

Начальник «Норильского никеля» Олег Андреев сообщил о транспортировке тела бразильца.

«В данный момент я с его телом нахожусь в аэропорту Ухты, лечу в Москву. Дальше в Москве дооформляем документы, и его повезут для погребения в Сан-Паулу. Мы, во всяком случае, все сделаем, чтобы Алекса проводить достойно.

Точного диагноза нет. Скажу только, что это могло быть связано с его проблемами с сердцем», – отметил Андреев.

Умер футзалист Фелипе Алекс – в 32 года. Когда шел с командой на посадку в аэропорту

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЗдоровье
футзал
logoСуперлига России
Фелипе Алекс
происшествия
logoНорильский никель
Олег Андреев
Григорий Иванов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Футзал в Telegram
Материалы по теме
УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью футзалиста Фелипе Алекса, выступавшего за «Норильский никель»
7 января, 13:19
Матчи Суперлиги по футзалу начнутся с минуты молчания в память о Фелипе Алексе
7 января, 11:13
Глава Суперлиги о смерти Фелипе Алекса: «Врачи еще не дали окончательного заключения. Надо детально разобраться»
7 января, 09:25
Главные новости
Чемпионат России по футзалу. 15-й тур. «Норильский никель» обыграл КПРФ, «Ухта» победила «Факел» и другие матчи
сегодня, 15:20
УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью футзалиста Фелипе Алекса, выступавшего за «Норильский никель»
7 января, 13:19
Матчи Суперлиги по футзалу начнутся с минуты молчания в память о Фелипе Алексе
7 января, 11:13
Глава Суперлиги о смерти Фелипе Алекса: «Врачи еще не дали окончательного заключения. Надо детально разобраться»
7 января, 09:25
Игрок «Норильского никеля» Фелипе Алекс умер в аэропорту Ухты. Ему было 32 года
6 января, 18:24
Кубок России по футзалу. 1/2 финала. «Торпедо» сыграет с КПРФ во втором матче, «Ухта» против «Норильского никеля»
6 января, 17:11
Матч «Ухты» и «Норильского никеля» в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 6 января в 15:00
6 января, 06:07ВидеоСпортс"
Матч КПРФ и «Торпедо» в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 6 января в 14:00
6 января, 06:07ВидеоСпортс"
Кубок лиги по футзалу. КПРФ обыграл «Синару» в финале, «ИрАэро» уступил «Ухте» в матче за 3-е место
27 декабря 2025, 15:06
Кубок лиги по футзалу. «Тюмень» уступила «Газпром-Югре», КПРФ и «Ухта» сыграли вничью, «Синара» разгромила «Кузбасс» и другие результаты
24 декабря 2025, 15:07
Ко всем новостям
Последние новости
Денис Бурков: «Футзал хорошо развит, но слабо раскручен. Над популяризацией все еще надо много работать»
22 декабря 2025, 11:35
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня 2025, 10:22
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
7 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
10 марта 2024, 19:07
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
7 марта 2024, 18:05
Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Синара» обыграла «Сиб-Транзит», «Ухта» уступила КПРФ, другие результаты
3 марта 2024, 08:48
Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. «Синара» победила «Норильский никель», «Торпедо» обыграло «Сибиряка», другие результаты
18 февраля 2024, 15:30