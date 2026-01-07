УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью футзалиста Фелипе Алекса, выступавшего за «Норильский никель»

УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью футзалиста Фелипе Алекса.

УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью бразильского футзалиста Фелипе Алекса , который выступал за «Норильский никель».

32-летний Алекс скончался во вторник, ему стало плохо в аэропорту Ухты после полуфинального матча Кубка России. Впоследствии РФС сообщил о смерти спортсмена, точные причины станут известны по итогам медэкспертизы.

«Мы глубоко опечалены внезапной смертью Алекса Фелипе. В это трудное время мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде», – говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Бразилец выступал за «Норильский никель» с 2020 года. С командой он выигрывал Кубок России (2024), становился серебряным призером чемпионата страны (2023). Также в составе португальского «Спортинга» он побеждал в Лиге чемпионов (2019).