Матчи Суперлиги по футзалу начнутся с минуты молчания в память о Фелипе Алексе.

Ближайшие матчи Суперлиги России по футзалу начнутся с минуты молчания в память о бразильском игроке «Норильского никеля» Фелипе Алексе .

Об этом сообщил президент Суперлиги Григорий Иванов. Следующие матчи лиги запланированы на 10 января.

Алекс скончался во вторник в возрасте 32 лет, ему стало плохо в аэропорту Ухты после полуфинального матча Кубка России. Впоследствии РФС сообщил о смерти спортсмена, однако точные причины станут известны по итогам медэкспертизы.

Бразилец выступал за «Норильский никель» с 2020 года. С командой он выигрывал Кубок России (2024), становился серебряным призером чемпионата страны (2023). В составе португальского «Спортинга» побеждал в Лиге чемпионов (2019).

