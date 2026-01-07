  • Спортс
  • Футзал
  • Новости
  • Глава Суперлиги о смерти Фелипе Алекса: «Врачи еще не дали окончательного заключения. Надо детально разобраться»
0

Глава Суперлиги о смерти Фелипе Алекса: «Врачи еще не дали окончательного заключения. Надо детально разобраться»

Президент Суперлиги по футзалу Григорий Иванов заявил, что причины смерти бразильского игрока Фелипе Алекса пока не установлены.

32-летний Алекс выступал за «Норильский никель». Спортсмену стало плохо в аэропорту Ухты после полуфинального матча Кубка России. Впоследствии РФС сообщил о смерти бразильца.

«Пока до конца не понятно, что произошло, рано о чем‑то говорить. Врачи еще не дали окончательного заключения. Со своей стороны могу сказать, что все игроки проходят обязательное УМО перед началом сезона.

На данный момент неясно, где Фелипе Алекс его проходил: в расположении клуба или предоставил документы из бразильской клиники, но без документов он бы не был допущен до участия в чемпионате. Где он проходил УМО, как его проходил – отдельный вопрос, хотя в любом случае сейчас парня уже не вернешь. Надо детально разобраться. Все произошло только вчера вечером, мы будем следить», – заявил Иванов.

Спортивный директор «Норильского Никеля» Павел Белкин отметил, что точные причины трагедии будут установлены после вскрытия 8 января.

Умер футзалист Фелипе Алекс – в 32 года. Когда шел с командой на посадку в аэропорту

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
футзал
происшествия
Фелипе Алекс
logoСуперлига России
Григорий Иванов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Футзал в Telegram
Главные новости
Футзалист Фелипе Алекс мог скончаться из-за обширного инфаркта
сегодня, 16:23
УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью футзалиста Фелипе Алекса, выступавшего за «Норильский никель»
7 января, 13:19
Матчи Суперлиги по футзалу начнутся с минуты молчания в память о Фелипе Алексе
7 января, 11:13
Игрок «Норильского никеля» Фелипе Алекс умер в аэропорту Ухты. Ему было 32 года
6 января, 18:24
Кубок России по футзалу. 1/2 финала. «Торпедо» сыграет с КПРФ во втором матче, «Ухта» против «Норильского никеля»
6 января, 17:11
Матч «Ухты» и «Норильского никеля» в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 6 января в 15:00
6 января, 06:07ВидеоСпортс"
Матч КПРФ и «Торпедо» в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 6 января в 14:00
6 января, 06:07ВидеоСпортс"
Кубок лиги по футзалу. КПРФ обыграл «Синару» в финале, «ИрАэро» уступил «Ухте» в матче за 3-е место
27 декабря 2025, 15:06
Кубок лиги по футзалу. «Тюмень» уступила «Газпром-Югре», КПРФ и «Ухта» сыграли вничью, «Синара» разгромила «Кузбасс» и другие результаты
24 декабря 2025, 15:07
Товарищеский матч. Россия обыграла Узбекистан
21 декабря 2025, 16:16
Ко всем новостям
Последние новости
Денис Бурков: «Футзал хорошо развит, но слабо раскручен. Над популяризацией все еще надо много работать»
22 декабря 2025, 11:35
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня 2025, 10:22
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
7 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
10 марта 2024, 19:07
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
7 марта 2024, 18:05
Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Синара» обыграла «Сиб-Транзит», «Ухта» уступила КПРФ, другие результаты
3 марта 2024, 08:48
Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. «Синара» победила «Норильский никель», «Торпедо» обыграло «Сибиряка», другие результаты
18 февраля 2024, 15:30