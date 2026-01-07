Глава Суперлиги о смерти Фелипе Алекса: «Врачи еще не дали окончательного заключения. Надо детально разобраться»

Президент Суперлиги по футзалу Григорий Иванов заявил, что причины смерти бразильского игрока Фелипе Алекса пока не установлены.

32-летний Алекс выступал за «Норильский никель». Спортсмену стало плохо в аэропорту Ухты после полуфинального матча Кубка России. Впоследствии РФС сообщил о смерти бразильца.

«Пока до конца не понятно, что произошло, рано о чем‑то говорить. Врачи еще не дали окончательного заключения. Со своей стороны могу сказать, что все игроки проходят обязательное УМО перед началом сезона.

На данный момент неясно, где Фелипе Алекс его проходил: в расположении клуба или предоставил документы из бразильской клиники, но без документов он бы не был допущен до участия в чемпионате. Где он проходил УМО, как его проходил – отдельный вопрос, хотя в любом случае сейчас парня уже не вернешь. Надо детально разобраться. Все произошло только вчера вечером, мы будем следить», – заявил Иванов.

Спортивный директор «Норильского Никеля» Павел Белкин отметил , что точные причины трагедии будут установлены после вскрытия 8 января.

