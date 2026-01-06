Игрок «Норильского никеля» Фелипе Алекс умер в аэропорту Ухты. Ему было 32 года
Игрок футзального «Норильского никеля» Фелипе Алекс умер в возрасте 32 лет.
Бразильский игрок футзального клуба «Норильский никель» Фелипе Алекс скончался в возрасте 32 лет.
Спортсмену стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой после первого матча полуфинала Кубка России в гостях против «Ухты» (2:2).
«Сегодня после матча с «Ухтой» скоропостижно ушел из жизни игрок «Норильского никеля» Фелипе Алекс.
Бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой.
Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким нападающего», – сообщили в пресс-службе РФС.
Бразилец играл за «Норильский никель» с 2020 года.
