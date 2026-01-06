Кубок России по футзалу. 1/2 финала. «Торпедо» сыграет с КПРФ во втором матче, «Ухта» против «Норильского никеля»
«Торпедо» сыграет с КПРФ во втором матче полуфинала Кубка России по футзалу.
6 и 7 января пройдут полуфинальные матчи Кубка России по футзалу.
1/2 финала
Первые матчи
6 января, вторник
КПРФ – Торпедо – 6:8 (3:5)
Ухта – Норильский никель – 2:2 (0:1)
Вторые матчи
20 января, вторник
Торпедо – КПРФ – 14.40
Норильский никель – Ухта – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
