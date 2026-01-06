Матч КПРФ и «Торпедо» в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 6 января в 14:00
Спортс’’ покажет матч КПРФ и «Торпедо» в полуфинале Кубка России по футзалу.
ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию матча КПРФ и «Топредо» в полуфинале Кубка России по футзалу.
Начало – 6 января в 14:00 по московскому времени.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
