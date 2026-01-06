  • Спортс
Матч КПРФ и «Торпедо» в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 6 января в 14:00

Спортс’’ покажет матч КПРФ и «Торпедо» в полуфинале Кубка России по футзалу.

ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию матча КПРФ и «Топредо» в полуфинале Кубка России по футзалу.

Начало – 6 января в 14:00 по московскому времени.

