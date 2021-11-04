App StoreЗагрузите вGoogle PlayДоступно в
Футбол
  1. Sports.ru
  2. Футбол
  3. Матч-центр
  4. Лига Европы
  5. Лестер - Спартак
  6. Аудиотрансляция
Лига Европы - logo
globalЛига Европы4 тур

Лестер - Спартак: аудиотрансляция матча

Лестер
Первый тайм
0 0
Спартак - logo
Спартак

      О матче

      Стадион: Кинг Пауэр Стэдиум
      Главный судья: Халил Мелер
      Резервный судья: Арда Кардешлер