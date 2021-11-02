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globalЛига чемпионов4 тур

Ювентус - Зенит: аудиотрансляция матча

Ювентус
Перерыв
1 1
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Зенит

О матче

Стадион: Альянц Стадиум
Главный судья: Алехандро Эрнандес
Резервный судья: Хосе Мунуэра Монтеро