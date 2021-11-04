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Галатасарай - Локомотив: аудиотрансляция матча

Галатасарай
Второй тайм
1 0
Локомотив - logo
Локомотив

    О матче

    Стадион: Тюрк Телеком Стэдиум
    Главный судья: Сандро Шерер
    Помощники судьи: Беким Зогай, Йонас Эрни
    Резервный судья: Ален Бьери