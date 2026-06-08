Футболисты сборной Франции превратили обычный приезд на базу сборной в целый культурный феномен. Клерфонтен давно стал подиумом: игроки выходят из машин, проходят несколько метров, а медиа, соцсети и модные сайты жадно разбирают бренды, наряды, чемоданы, сумки, обувь и аксессуары.

Приезд в сборную перед ЧМ тоже не остался без внимания. Игроки из финальной заявки выгуляли модные прикиды. Особенно, конечно, отметился Жюль Кунде. Защитник нацепил ковбойские ботинки, приталенную футболку с потертым принтом и свободные джинсы с дырками. В таком образе можно ехать не только на чемпионат мира, но и на ранчо в Техасе.

Этот текст – совместный проект с Lamoda Sport о моде и стиле чемпионатов мира. Подобрать стильный образ, как у игроков сборной Франции, можно в приложении и магазинах Lamoda Sport , где есть все для спорта и активного образа жизни.

Остальные игроки нарядились сдержаннее. Разве что Ибраима Конате эпатировал – оделся в оверсайз, а на ноги надел розовые туфли. Тео Эрнандес мелькнул в броской одежде Gucci. Килиан Мбаппе прошелся в одежде от своего модного спонсора Dior. Часть игроков выбрала спортивный стиль – например, Орельен Тчуамени оделся чисто в Nike. Как всегда поразил скромностью Нголо Канте – на нем футболка от французского бренда Massassi. Стоит всего 30 евро.

Подберите в приложении и магазинах Lamoda Sport стильный образ и для зала, и для повседневной жизни

Показы Франции завирусились несколько лет назад – во многом благодаря Кунде

У французов нет обязательств перед спонсорами. Nike не заставляет их надевать спортивные костюмы. Поэтому игроки постепенно условились: проход по базе – чистое самовыражение.

Фотографы уже давно выхватывают футболистов по приезду – точно больше 20 лет. Просто раньше соцсети были не так развиты. Да и французы приезжали скромно и одевались почти как все – даже несмотря на то, что носили дорогую брендовую одежду.

Первый намеки на тренд – октябрь 2019-го. Медиа о футбольной культуре SoccerBible писало, что Клерфонтен «каждый раз превращается в подиум», когда чемпионы мира приезжают на сборы. Там же сказано: проход от машины к ступенькам базы стал чем-то вроде традиции как раз после победы на ЧМ-2018. Потом подключились нишевые модные издания.

Массовым трендом модные показы стали в 2023-м. L’Équipe писала так: «с каждым сбором» приезд французов в Клерфонтен становится модным показом, мини-дефиле, которое специально рассматривают и обсуждают.

Взлетели модные показы благодаря Кунде. Он помешан на моде и относится к приезду в сборную как к полноценному выходу, тщательно собирая образы. Что только не надевал Жюль – cапоги на каблуках c кожаной курткой, луноходы с желтой курткой и даже винтажную куртку сборной Франции (в ответ на критику его прикидов). Сочетания почти всегда яркие и броские, которые растаскивали все модные паблики. За ним подтягивались и другие футболисты.

Зацениваем самые яркие образы французов

Начнем не с Кунде. Самый эпатажный образ за все время – у Ибраимы Конате. Он приехал на базу сборной Франции Клерфонтен в полностью застегнутом капюшоне-маске, напоминающем мешок на голове. Подойдя к прессе, Ибраима в шутку спросил: «Вы не знаете, кто я? Попробуйте угадать!» После этого он расстегнул молнию, показал лицо и весело позировал перед камерами.

И это далеко не единственный его яркий образ.

Удивлял Эдуардо Камавинга. Сверху – укороченный серо-белый жакет из фактурной ткани. Снизу – огромные черные брюки-палаццо.

А вот уже Кунде. В луноходах.

Тот самый образ в туфлях и кожанке.

Здесь Кунде поразил длинным двубортным пальто.

Возвращаемся к другим игрокам. Это Брэдли Барколя в джинсовом костюме.

Юго Экитике мелькал в кожаных штанах. Жаль, не едет на ЧМ из-за травмы.

Французский GQ отдельно восхищался Бенджаменом Паваром. И называл его «новым королем моды» в сборной Франции.

Вот еще доказательство. Правда, пока Павар выпал из сборной и не радует образами.

И главный посол простоты – Канте.

Подберите в приложении и магазинах Lamoda Sport стильный образ и для зала, и для повседневной жизни

Фото: instagram.com/nssfrance

Реклама. ООО «Купишуз». Erid: 2SDnjdiXKDC