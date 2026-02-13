Исследуем грани мужества в спорте: честность Нетто, благородство Немова, упорство Клейна

История отечественного спорта знает немало матчей, поединков и выступлений, которые навсегда запомнились не столько результатами, сколько невероятными качествами спортсменов, проявленными в стрессовых условиях.

Благородство Алексея Немова: успокоил 12 тысяч зрителей, которые взбунтовались и остановили соревнования из-за несправедливого судейства

В Афинах-2004 четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов боролся за пятое золото. В 28 лет на свою последнюю Олимпиаду он привез сложную программу на перекладине с шестью перелетами. Сомнений в успехе практически не было.

Судьбу медалей решали оценки шести арбитров – из Франции, Исландии, Румынии, Кубы, Канады и Малайзии. По правилам судить могли только представители стран, чьи гимнасты не участвовали в финале, чтобы избежать предвзятости.

Финал, почти идеальное выступление Немова, ошибка только при приземлении. «Сложнейшая комбинация, встать было крайне нелегко. Кстати, в личном многоборье на Играх в Сиднее соскок тоже был, но судьи были благосклонны. В Афинах все получилось иначе», – вспоминал спортсмен в интервью РИА.

У других атлетов разница в оценках не превышала 0,1 балла. В случае с Немовым творилось нечто странное: 9,6 от малазийца и 9,65 от канадца, а от француза и исландца – 9,8. Общая оценка поразила всех: 9,725 – несправедливо низко. Не только мимо золота, но и мимо медали вообще! В эфире программы «Тает лед» Немов рассказывал, о чем думал в этот момент: «Блин, как же я домой-то приеду, я же никогда без медалей не возвращался».

Гимнаст ушел в свои мысли и не сразу понял, что происходит вокруг. Зал ревел от негодования. Шум невообразимый. Возмущались не только российские болельщики (их было не так много), но и тысячи других. Это ставило соревнования под угрозу. Гул не стихал десять минут, пока судьи не нашли ничего лучше, кроме как скорректировать оценки – такое произошло впервые в истории.

И обманули всех во второй раз: было 9,725 – стало 9,762. Так же низко – до медали Немов по-прежнему не дотягивал. Чуть больше поставили малазиец Кин Кин Тен и канадец Крис Грабовецки, который позже оправдывался: его заставили поменять оценку – или выгнали бы из судейского кресла, а у Немова в программе были «очевидные ошибки».

Он так считал, а 12 тысяч зрителей – нет. После изменения оценок шум поднялся с новой силой. В такой атмосфере финал продолжаться не мог. Американец Пол Хэмм, который должен был выступать после Немова, не знал, что делать: готовился у снаряда, наблюдал и нервничал.

Дальше случился исторический момент. Немов поднялся на помост, поклонился трибунам и стал жестами аккуратно успокаивать зрителей и рассаживать их по местам. Сработало: болельщики послушались суперчемпиона, и соревнования возобновились.

Потом рассказывали, что это Хэмм попросил Немова повлиять на зал, и тот согласился, потому что дружил с американцем.

Хэмм взял серебро, а золото – итальянец Игор Кассина. Немов занял пятое место и увез домой нечто большее: уникальный момент единения со зрителями, которые вступились за него и за справедливость.

Стойкость Николая Тищенко: играл со сломанной ключицей в полуфинале Олимпиады и начал две голевые атаки

Летняя Олимпиада-1956 проходила в Мельбурне. Футбольная сборная СССР не без труда обыграла немцев в 1/8 финала, а в четвертьфинале победила Индонезию (4:0) только со второй попытки – матч переигрывали из-за нулевой ничьей. Непросто советским футболистам пришлось и в полуфинале с Болгарией, которая грохнула перед этим Великобританию 6:1.

Во втором тайме защитник Николай Тищенко столкнулся с болгарским футболистом и так неудачно упал, что сломал ключицу. Никита Симонян вспоминал в своей книге «Футбол – только ли игра?»: «Замены в то время олимпийскими правилами не разрешались, и Коля настоял: «Я выйду! Заморозьте, забинтуйте как следует, буду играть».

«До сих пор перед глазами перекошенное болью лицо Коли Тищенко и его умоляющие глаза: «Олег Маркович, у меня плечо вылетело, вставьте его обратно, заморозьте – мне надо играть», – рассказывал «Советскому спорту» врач олимпийской сборной СССР Олег Белаковский. – Я смотрю: а у него красная майка на том месте, где произошел перелом, почти черная от крови, словно огнестрельную рану получил.

Отворачиваю его лицо в сторону, чтобы не видел, что там у него происходит, разрезаю ножницами майку – жуткая картина: кожа – в клочья, все в крови и ключица торчит. У ребят на скамейки запасных глаза круглые. Все в шоке. Сейчас футболиста с такой травмой прямо со стадиона отвезли бы в реанимацию. А Коля рвется на поле, торопит меня, и я понимаю, что нет такой силы, которая смогла бы его в тот момент остановить…

Что делать? Я чуть придавил сломанную ключицу, и она легко встала на место. Плотно забинтовал плечо, прижал руку к туловищу, и он убежал на поле. Сколько нужно было выдержки и мужества иметь, чтобы продолжать борьбу с такой травмой!»

Тищенко отправился на левый фланг обороны. Он старался принести хоть какую-то пользу, а партнеры его активно страховали. Игорь Нетто писал в автобиографии «Это футбол»: «Бледный от боли, пытается чем-то помочь нам, передвигаясь по левому краю. Каждый понимает, чего стоят Николаю эти попытки. У парня сломана ключица, и рука висит плетью. Но он другой рукой поддерживает больную руку и ни за что не хочет покидать поле, оставлять товарищей».

В дополнительное время болгары забили. На этот гол сборная СССР ответила двумя и победила. Обе голевые атаки начал Тищенко! В сухих отчетах о том матче подвиг футболиста практически не упоминается. «Советский спорт» вообще сообщил, что последние 15 минут команда проводила вдесятером, так как Тищенко выбыл из игры.

В финале защитник не сыграл. Сборная СССР победила Югославию и взяла золото Олимпиады. Тищенко совершенно незаслуженно остался без медали: их вручили только тем, кто вышел на поле в решающей игре. Спустя десятилетия РФС выпустил дополнительный комплект медалей для тех, кто не играл в финале. Увы, Николай Тищенко не дожил до этого момента.

Упорство Мартина Клейна: почти 12 часов бился на Олимпиаде, чтобы победить финского борца

Олимпиада-1912 в Стокгольме. В греко-римской борьбе среди спортсменов до 75 кг в финал вышли три борца (правила турнира допускали трех финалистов, которые должны были сражаться между собой). Первый поединок состоялся между выступавшим за Россию эстонцем Мартином Клейном и финном Альфредом Асикайненом.

Великое княжество Финляндское тогда входило в состав Российской империи. Финны сохраняли широкую автономию, но стремились к независимости. Один из шагов к ней был сделан в спорте: в 1908-м княжество выставило отдельную команду на Игры в Лондоне, а спустя четыре года – в Стокгольме. На таком фоне любое противостояние между спортсменами из Финляндии и России становилось особо принципиальным.

Клейн еще до начала турнира понимал, что будет тяжело. Говорят, плывшего на турнир из Петербурга в Стокгольм борца предупреждали – соперники из Финляндии и Швеции получат более удобный календарь, на что он ответил: «Я скорее умру, чем лягу на лопатки».

К финалу Клейн провел уже семь поединков (Асикайнен – меньше из-за неявок соперников), да еще травмировал руку. Мартин начал активно, так как и сам не знал, сколько сможет продержаться. Альфред никуда не торопился – вел борьбу медленно и хотел измотать Клейна.

Шли десятки и сотни минут, но борцы так и не могли победить друг друга. Через восемь часов поединок дико уставших спортсменов перенесли в манеж, где условия из-за духоты были еще сложнее. Схватка и там никак не прекращалась. Им дали 15 минут, чтобы решить через преимущество по баллам – тоже не вышло.

Тогда перевели в партер, где Клейн все-таки сумел захватить и бросить Асикайнена – и победил через ужасную физическую боль, практически без сил. Через 10 часов и 15 минут борьбы, не считая пауз. Через 11 часов и 40 минут после начала поединка.

На следующий день Клейн отказался от борьбы со шведом Классом Юханссоном – после такой тяжелейшей схватки биться было невозможно. Юханссон получил золото Олимпиады. А Клейн – серебро, статус легенды и признание на всю жизнь.

Выдержка Ирины Родниной и Александра Зайцева: продолжили выступать, когда остановилась музыка, и выиграли ЧМ по фигурному катанию

В начале 1970-х Ирина Роднина подумывала о завершении карьеры. С новым партнером Александром Зайцевым, которого предложил тренер Станислав Жук, фигуристка ее перезагрузила. Однако первое время приходилось тяжело.

Тренировки были изматывающими: Жук с метрономом добивался от пары точного попадания в музыку и идеальной синхронности в расписанном по секундам выступлении. Изнурительная подготовка привела к знаковым победам.

Хотя Роднина и Зайцев тренировались вместе меньше года, на чемпионате Европы они превзошли всех, получив 12 из 18 оценок 6.0. Впереди был чемпионат мира-1973 в чехословацкой Братиславе. Фигуристы еще не знали, как им усложнят путь к золоту.

За две с половиной минуты Роднина и Зайцев откатали половину произвольной программы – как вдруг в зале затихла музыка. Фигуристы не дрогнули и продолжали выступать – уже без мелодии!

В книге «Олимпийская орбита» Роднина вспоминала: «Мы так и не уловили, в какой же момент исчезла наша музыка. Помню только оглушительную тишину – секунд пять-шесть. Я не прислушивалась ни к чему, потому что дальше шел элемент! И когда мы выполнили его, я услышала. Не музыку. Аплодисменты.

Они уже не смолкали до самого конца. Становились все громче и громче. В аплодисментах были свои приливы и отливы – до и после каждого прыжка, вращения, дорожки шагов. Это создавало своеобразный ритм. У нас вся программа имела свой ритм, и публика поняла и прониклась им».

А вот воспоминания Зайцева: «Мы вначале двигались по инерции. Что случилось, ведь не знали. Может, внезапно уши заложило? И вообще, мало ли что может быть… Потом поняли, что музыки не будет. Слышим, как коньки режут лед, – значит, не оглохли, не потеряли слух. Тишина стояла просто гробовая. А потом у публики оцепенение прошло, начались аплодисменты. Дальше – громче. Овация заменила музыку и помогла докататься до конца».

Судья пытался остановить фигуристов, а Жук требовал продолжать. «Мы уже шли напролом», – говорила Роднина. Выступление завершилось. Оказалось, без музыки во второй половине пара исполнила программу быстрее всего на секунду.

Главный судья Карл Эндерлин предложил выставить оценки, но сниженные: правила запрещали кататься в тишине. Или повторно выйти на лед. Жук предлагал начать с того места, где остановилась музыка. Роднина категорически отказалась: «Я знала, что еще раз не прокатаюсь. Ведь наша программа была сверхсложной – и не только по тем временам. Мы сами с ней еле-еле справлялись». Оценки снизили, но суммы баллов хватило для золота.

Почему остановилась музыка, до сих пор неясно. Официальная причина – перебои электроснабжения радиорубки. В СССР подозревали, что чехословаки пытались помешать советским спортсменам по политическим причинам (за пять лет до того Союз ввел войска в Прагу).

Неожиданную версию выдвинули Алексей Уланов и Людмила Смирнова, которые на том ЧМ взяли серебро. «Пленку тогда остановили специально. У ребят просто была не до конца накатана программа. В финальной ее части они не поспевали за музыкой, и во время выступления могли возникнуть накладки. В результате Зайцев с Родниной чисто откатали программу до середины, и тут как бы случайно вырубилась музыка», – приводит слова Смирновой Федор Раззаков в книге «Непревзойденные».

Кто бы ни был виноват в исчезновении музыки, прокат в тишине сделал пару легендарной, а их выдержка вошла в историю спорта.

Уважение Бориса Спасского к Роберту Фишеру: аплодировал сопернику после проигранного матча – и это в разгар холодной войны

В 1972 году в Исландии прошел знаменитый матч за звание чемпиона мира по шахматам между Робертом Фишером и Борисом Спасским. Он проходил во время холодной войны, что усиливало интерес к противостоянию американского и советского гроссмейстеров.

Матч в Рейкьявике чуть не сорвался из-за Фишера, который изматывал организаторов самыми разными протестами: против места проведения, призового фонда и игровых условий. Хаотичность Фишера нервировала и советские власти – они рекомендовали Спасскому покинуть Исландию. Не исключено, что таким образом Фишер психологически давил на соперника. Но Спасский не поддавался на провокации и не шел на конфликт.

В итоге сражение состоялось – Фишер победил за 21 партию (12,5:8,5). Поворотной стала шестая: американец вышел вперед 3,5:2,5 и уже не отдавал преимущество. В этой партии Фишер мощно атаковал и заставил Спасского сдаться. Зрители аплодировали новому чемпиону мира.

Во многих источниках писали, что Спасский присоединился к аплодисментам, выразив Фишеру величайшее уважение. Американский гроссмейстер вспоминал, что не поверил своим глазам, когда увидел, как его приветствует соперник.

На сайте Федерации шахмат России этот момент упоминается при обсуждении фильма «Жертвуя пешкой» – о матче Фишера и Спасского: «После шестой партии Спасский не аплодировал сопернику, хотя в документальном фильме о матче-1972 Фишер рассказывает о таком случае проявления благородства со стороны чемпиона. Но это случилось после красивой «испанской» победы претендента в следующих партиях».

Так или иначе, проявление уважения состоялось – и совсем не важно, после какой именно партии.

Спасский рассказывал «Советскому Спорту»: «Я был дружен с Бобби. Это был необыкновенный человек. Первый раз я увидел его в 1958 году. Ему было 14 лет, и он мне сразу понравился. Ближе узнал его в 1960 году на турнире в Мар-дель-Плата. Фишер был абсолютно несоциальным человеком, [мы] всегда относились с большим уважением друг другу».

Честность Игоря Нетто: попросил отменить гол, забитый через дырку

На ЧМ-1962 футбольная сборная СССР заканчивала групповой этап матчем против Уругвая. Наших для выхода в четвертьфинал устраивала ничья, сопернику нужно было побеждать.

В конце игры при счете 1:1 Игорь Численко пробил по воротам, мяч залетел в них через дырку в сетке. Судья засчитал гол. На него тут же набросились уругвайцы. Вмешался капитан сборной Игорь Нетто: сказал арбитру, что гола не было, и тот отменил забитый мяч. За минуту до конца отличился Валентин Иванов, и советская команда выиграла.

Аксель Вартанян в «Спорт-Экспрессе» усомнился в поступке Нетто: «Материалы в газеты отправляли корреспонденты ТАСС, работавшие в Чили. Ни один из них не написал про слова Нетто. Сообщалось лишь, что были споры и отмена гола. Нетто после турнира издал книгу, где также ни слова об этом эпизоде не написал.

В 1972 году произошло второе издание книги, где история с голом уже появилась. Откуда? Оказывается, в конце 60-х-начале 70-х в газете «Комсомольская правда» была рубрика «Так поступают советские спортсмены». Пропагандистско-воспитательная. И какой-то корреспондент написал эту историю с Нетто. Отсюда она и пошла».

Опровергал эту историю не только Вартанян, но и игроки той сборной. Николай Маношин заявлял «Спорт-Экспрессу»: «Не было такого в той игре! Случилось все в Союзе, в каком-то международном матче. Игорь поступил благородно, вопросов нет. Но зачем решили увязать это с чемпионатом мира в Чили, осталось загадкой».

Спартаковские болельщики нашли книгу Нетто, изданную в 1964 году, с цитатой об отмене гола:

«Я видел хорошо, что уругвайцы правы. Подошел, на всякий случай, к Игорю Численко, спросил: «Был гол?» – «Нет». Мы не привыкли к нечестной игре. Пусть бы и пришлось нам трудно, очень трудно в оставшиеся минуты, но получать победу за счет судейской ошибки?..»

Виктор Понедельник, сыгравший против уругвайцев, в разных интервью говорил, что не помнит такого эпизода. Однако в 1999 году после смерти Нетто подтвердил историю «Коммерсанту»: «Мы тогда и не могли подозревать, что тот мяч, забитый в ворота сборной Уругвая через дыру в боковой сетке, станет благодаря честности Нетто столь знаменитым. Нам его поступок казался нормой тогда, понимаете? Тем более что у Уругвая мы все равно выиграли, правда, проиграли потом в четвертьфинале Чили. Тот незасчитанный гол быстро затушевался, снивелировался…

Кстати, мы его на поле и не праздновали. И я, и Валя Иванов тоже видели, что мяч попал в ворота через дыру в боковой сетке, так что мы пошли назад, думая, что судья это тоже видел и назначил удар от ворот. И вдруг смотрю – Нетто бежит к судье, машет руками. Перевожу взгляд на арбитра – тот, оказывается, показал рукой на центр. Игорь ему объяснил ошибку – жестами и немного по-английски. И матч продолжился.

Вообще, мое убеждение – честнее человека, чем Игорь, я не видел».

Лев Нетто – брат футболиста – говорил «Спорт-Экспрессу»: «Не думаю, что Игорь обманывал. Ему это несвойственно. Не шел ни на какие махинации, потому и в тренерах не задержался. Для него только честность, честность и честность».

И в это легко поверить.

Самопожертвование Яны Стоколесовой и Анастасии Щегловой: сошли с дистанции в регате, чтобы спасти утопающего

К сожалению, эта история не получила широкой огласки, хотя достойна ее в полной мере. В 2013 году яхтсменки Яна Стоколесова и Анастасия Щеглова (тогда под фамилией Гусева) выступали в Сочи и спасли человека прямо во время соревнований.

Первой крики на море услышала Стоколесова. В 2019-м она рассказывала в паблике «Парусный спорт в Саратове»:

«Вдруг я замечаю катер, который мчится на всех ходах в сторону Турции, без людей. Удивительно, но я заметила человека посреди волн. Им оказался тренер из другого города (имя указывать не буду). Сначала Настя не поверила мне, думала, что я просто шучу. Но я была настойчива, и вскоре Настя тоже разглядела в море человека.

Естественно, не задумываясь, мы отправились к нему. Да, признаюсь, было непросто с первого раза подойти: волны слишком большие. Но, к счастью, нам удалось выловить на последних силах мужчину и затащить его в лодку. Кто знает – в яхте 470 не очень комфортно втроем, да еще когда ветер с волной приличные. Мы смогли доставить его до ближайшего катера.

<...> К слову, никто, кроме нас, даже не заметил тонущего человека. Боюсь представить, чтобы было, если бы я случайно его не увидела! Море не прощает ошибок…»

По словам Яны Стоколесовой, через год после инцидента их с Анастасией номинировали на международную премию Fair Play (о ее ходе они узнавали из «Российской газеты»), но в Баку на вручение дипломов не пригласили. Обе спортсменки говорили, что в 2019-м, спустя почти пять лет, дипломы до них так и не дошли.

«Может, кто-нибудь из Министерства спорта, Олимпийского комитета или Федерации парусного спорта заметит этот пост и сможет нам помочь найти затерявшиеся грамоты?» – спрашивала в соцсетях Стоколесова, тегнув все организации.

Нашла ли награда своих героев – неизвестно.

Воля Андрея Чеснокова: отыграл 9 матчболов у Штиха в полуфинале Кубка Дэвиса и победил в 59-м гейме

Перед финалом в 1995-м мощная теннисная сборная США во главе с Питом Сампрасом, Андре Агасси и Джимом Курье дожидалась соперника из пары Россия – Германия.

После победы Бориса Беккера над Андреем Чесноковым и Михаэля Штиха над Евгением Кафельниковым немцам достаточно было выиграть один матч из трех. Но Кафельников с Андреем Ольховским в паре обыграл Беккера и Штиха, а потом легко победил Бернда Карбахера (а не Беккера, который не вышел из-за травмы). 2:2. Оставался пятый матч: Чесноков против Штиха. Немецкий теннисист тогда был в топ-15 рейтинга, наш – на несколько десятков ниже.

В первом сете россиянин победил 6:4, затем дважды уступил по 1:6. Штих был в сете от выхода Германии в финал, но проиграл 3:6. Пришло время сумасшедшего пятого сета. К тому времени теннисисты провели на корте уже пять часов.

По ходу пятого сета Чесноков отыграл у Штиха аж девять матчболов. Как это удалось, Андрей рассказывал ТАСС: «Я абстрагировался. Почувствовал, что не могу ошибиться. Я думаю, что и Штих это почувствовал. За девять матчболов он два раза допустил двойную ошибку. На его подаче было один раз всего «меньше». Когда я сделал брейк, Штих думал, что я сыграю по линии, но в последний момент я так здорово обвел его кроссом».

Шел 26-й гейм пятого сета и 59-й в матче. Чесноков выигрывал 13:12 и вел 40:15 на подаче немца. И тут Штих допустил двойную ошибку – победа 14:12 в пятом сете и выход сборной России в финал Кубок Дэвиса!

В России прямую трансляцию матча прерывали на выпуск «Вестей». Комментатор Сергей Ческидов вспоминал в интервью «Советскому Спорту»: «Мне сказали, чтобы я готовился к окончанию трансляции. Я не поверил собственным ушам. В коротких паузах, когда теннисисты менялись сторонами, я выключал микрофон и умолял не прерывать трансляцию. Говорил, что страна нам этого не простит, просил позвонить начальникам. Даже пугал тем, что Ельцин, который тогда находился в Сочи, смотрит сейчас этот матч. Не послушали».

У этой истории было продолжение: «Когда сигнал отключили, я смог высказать редакторам все, что об этом думаю. А потом выяснилось, что один канал все-таки продолжил работать, и часть страны за Уралом услышала эту мою речь. Сколько же писем тогда пришло в редакцию!»

Остальным телезрителям после «Вестей» запустили запись матча. Хоть так!

Михаил Южный был на том турнире болбоем и хорошо помнит, что творилось в «Олимпийском» после игры. В автобиографии он рассказывает, как победитель раскидывал экипировку: «Мне в суете удалось даже утащить из раздевалки кроссовки Чеснокова, в которых он победил Штиха».

Через несколько дней президент России Борис Ельцин – большой фанат тенниса – наградил Чеснокова за спортивный подвиг Орденом Мужества.

