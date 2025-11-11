Спецпроект
7 мин.

Что вы пропустили в 11-м туре АПЛ: Холанд и Фоден съели яблоко с трибун 🍎, против «Арсенала» перестроили стадион

2 k

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете.

11-я серия Занятных штучек! Предыдущая – здесь.

«Арсенал» не пропускал 812 минут. Все испортил здоровяк из «Сандерленда» (воспитанник «Арсенала»)

«Арсенал» не пропускал весь октябрь и накопил 8 сухих матчей подряд.

Солидную серию на отметке 812 минут оборвал «Сандерленд» (2:2). Постарался огромный защитник Дэниэл Бэллард – это его гол в полуфинале Чемпионшипа помог выйти в Премьер-лигу.

Красота момента в том, что Бэллард – воспитанник «Арсенала». Он занимался в академии с 6 лет. «Сандерленд» купил Бэлларда за 2 миллиона в 2022-м.

Дэниэл впервые сыграл против родного клуба. Получилось – ну просто вау: гол, скидка на второй и блок на 97-й минуте, когда Бэллард накрыл расстрельный удар Калафьори.

«Сандерленд» подвинул рекламные щиты, чтобы мешать аутам «Арсенала»

Сравните:

Места для разбега поменьше.

«Должно быть, это ветер», – пошутил Режис Ле Бри и повеселил журналистов. Тренера «Сандерленда» спросили, знает ли он что-нибудь о подозрительно близких к полю рекламных щитах.

Конечно же, Ле Бри был в курсе.

«Мы пытались найти детали, чтобы выиграть матч. Они хороши на стандартах. Мы тоже. В конце концов был баланс», – все же признал хитрость Ле Бри.

Что забавно: «Арсенал» в этом сезоне пока не забивал после аутов; а вот у «Сандерленда» такой гол есть. Детальный разбор плюсов и минусов – вот тут.

Но все закончилось для хозяев хорошо.

Первый гол Сака не в Лондоне за 19 месяцев

Очень избирательная статистика Букайо в Премьер-лиге.

Вингер «Арсенала» забил в Сандерленде и наконец прервал свою географическую серию: с апреля 2024-го у Букайо в лиге не было голов вне Лондона. Тогда Сака забил в гостях «Брайтону». Следующие 10 мячей пришлись либо на домашние матчи «Арсенала», либо на выезды к столичным командам.

Ришарлисон думал, что принес победу, и снял майку. Он ошибся

Вот кого было жаль в субботу. Ришарлисон забил «Ман Юнайтед» на 91-й – ну конечно, это победный гол! Бразилец устроил бурные празднования. Кульминация – сброшенная футболка, тут же продемонстрированная трибунам.

Но вот наступила 96-я минута – и «МЮ» сравнял счет. 2:2!

Самое печальное, что с Ришарлисоном такое уже случалось: в апреле 2023-го он был абсолютно уверен, что спас «Тоттенхэм» с «Ливерпулем». Буквально тут же его гол перекрыл Диогу Жота.

Все это сподвигло Opta на причудливый статистический факт: Ришарлисон – первый игрок (как минимум с сезона-2006/07, когда ведется учет), дважды получавший карточки за празднования голов на 90+ и впоследствии увидевший мяч от соперника.

Бедняга, разве нет?

Бывший гонщик «Формулы-1» – очередной звездный гость на матче «Брентфорда»

Новое имя – Даниэль Риккардо, экс-пилот «Рено» и «Макларена». Австралиец подменил в нашей рубрике Клаудию Шиффер.

Риккардо посмотрел матч «Брентфорд» – «Ньюкасл» (3:1) в компании известной в мире «Формулы-1» Натали Пинкхем (репортер Sky Sports F1) и ее мужа. Таблоиды дополняют картину: они близко дружат, Риккардо даже стал крестным для сына пары. А сама Пинкхем болеет как раз за «Брентфорд».

«Ньюкасл» заменил вратаря перед пенальти. Жаль, но это не уловка в духе Луи ван Гала

«Брентфорд», играя против «Ньюкасла», заработал пенальти на 73-й минуте. Но пробить удалось лишь на 78-й. На что ушло столько времени? На споры, ВАР, изгнание удаленного Дэна Берна и замены «Ньюкасла».

Ушел даже вратарь Ник Поуп – его сменил Аарон Рэмсдейл.

В трансляции можно было решить, что Эдди Хау передал привет Луи ван Галу на ЧМ-2014. Тогда вышедший на пенальти Тим Крул напугал сборную Коста-Рики и выиграл серию.

Здесь такого не получилось: Рэмсдейл не отбил пенальти, а после игры Хау подтвердил, что Поупа убрали из-за сотрясения мозга. 

У «Эвертона» отменили 3 гола. Все ради этой гифки

«Эвертон» так уверенно расправился дома с «Фулхэмом» (2:0), что не помешали даже три отменных из-за офсайдов гола.

Отмена третьего (за авторством Дьюзбери-Холла) подарила смешную гифку. Не спеши, Кирнан.

250 матчей за «Вест Хэм» – красивый юбилей Боуэна и Соучека

«Вест Хэм» обыграл дома «Бернли» 3:2 и не испортил праздник двум клубным легендам – Джерроду Боуэну и Томашу Соучеку. Оба получили красивый презент.

Боуэн и Соучек пришли в «Вест Хэм» в январе 2020-го. И очень много чего успели. Боуэн может уже в этом сезоне стать лучшим бомбардиром клуба в АПЛ (сейчас у него 59 голов, у Микаила Антонио – 68). Соучек тысячу раз выручал «ВХ» и забил во втором матче подряд.

Без любых споров: два лучших трансфера «Вест Хэма» в 21 веке.

Фоден и Холанд слопали яблоко, пока все радовались третьему голу «Ливерпулю» 🍎

Импровизация от Фила Фодена и Эрлинга Холанд: нашли брошенное с трибун яблоко и по очереди откусили. Ха-ха.

Таким перекусом звезды «Ман Сити» отпраздновали третий гол «Сити» в ворота «Ливерпуля». 

1000 матчей тренера Пепа Гвардиолы

Разумеется, такое вы не пропустили. Большая дата!

Раньше не все учитывали 42 матча Гвардиолы со второй командой «Барселоны» в сезоне-2007/08. Но не будем мешать такому событию.

«Сити» разделался с главным соперником Пепа в Англии – «Ливерпулем» (3:0). Каталонец записал 716-ю победу в тренерской карьере.

В трофейной комнате 33 трофея – 11 с «Барсой», 7 с «Баварией» и 15 с «Сити».

Великий.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет». Erid: 2SDnjeMYbTd

Фото: Gettyimages/Michael Regan / Staff, Alex Livesey / Stringer, Alex Pantling / Staff, Michael Steele / Staff, George Wood / Stringer

logoпремьер-лига Англия
logoДжеррод Боуэн
logoФилип Фоден
logoНик Поуп
logoАрсенал
logoСандерленд
logoКирнан Дьюзбери-Холл
logoЭвертон
logoРишарлисон
logoМанчестер Сити
logoЭрлинг Холанд
logoТомаш Соучек
logoРежис Ле Бри
logoДаниэль Риккардо
logoБукайо Сака
logoТоттенхэм
logoНьюкасл
logoБрентфорд
logoДэниэл Бэллард
logoВест Хэм
logoПеп Гвардиола
Англия, Англия
Англия, Англия
Блог
Коллективный блог об английском футболе
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Белоснежку походу не читали Фоден и Холанд)
мы в очень "сумасшедшее" время живем и в такое время лучше не подбирать еду которую тебе кидают с трибун, то есть я бы на месте Фодена и Холанда лучше яблоко не кусал...)
Как же мне нравится эта рубрика! Обожаю когда подмечают различные мелочи
Ответ Den-is
Белоснежку походу не читали Фоден и Холанд)
Холанд - это и есть белоснежка
Баллард большой молодец, но забивал он в полуфинале плей-офф. На Уэмбли уже другие люди отличились.
Ответ Den-is
Белоснежку походу не читали Фоден и Холанд)
Через неделю Фолен и Холланд дисквалифицированы из-за найденого в крови допинга, попавшего через яблоко.
Передвинули щиты=перестроили стадион? Когда я табурет на кухне переставляю, это уже перестройка квартиры или еще нет?
Расстрельный удар Мерино
Ответ Den-is
Белоснежку походу не читали Фоден и Холанд)
Белоснежка и 7 белых тронов.