Что вы пропустили в 9-м туре АПЛ: один сэйв вратаря «Арсенала» за месяц, 11 гражданств в составе

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете.

Девятая серия наших Занятных штучек! Предыдущая – здесь.

Гарначо уселся на рекламный щит. Повторил празднование на «Стэмфорд Бридж» – теперь играя за «Челси»

● «Челси» – «МЮ», 4 апреля 2024-го. Алехандро Гарначо забил за «Юнайтед» и отпраздновал на рекламном щите.

● «Челси» – «Сандерленд», 25 октября 2025-го. Гарначо забил уже за «Челси» и снова уселся на рекламный щит.

Неплохо!

Гарначо – 10-й автор гола в АПЛ среди игроков «Челси». Это было бы рекордом сезона, если бы не одно обстоятельство.

За «Арсенал» забили уже 11 игроков

Блестящая командная работа. Вот фамилии: Дьокереш, Субименди, Тимбер, Сака, Габриэл, Райс, Калафьори, Мартинелли, Мерино, Троссард и Эзе.

Эзе забил бывшему клубу «Кристал Пэлас» (1:0). Но никого не разозлил: когда Эберечи уходил на замену, ему аплодировали фанаты обеих команд.

1 сэйв – столько понадобилось от вратаря «Арсенала», чтобы не пропустить в октябре

Три октябрьских матча в АПЛ – против «Вест Хэма», «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» – ноль пропущенных. Честно говоря, и единственный сэйв Райи был необязательным: Давид вышел на перехват подачи, а нападающий «Пэлас» Эдди Нкетиа успел коснуться мяча в воздухе. Это засчитали и как удар в створ, и как сэйв.

Ну и ладно.

Защита «Арсенала» по сезону выглядит монументально:

● 13 матчей во всех турнирах

● 10 сухих

● 3 пропущенных гола (1 – с игры)

Попробуйте забить.

19% голов в этом сезоне Премьер-лиги пришли после угловых (45 из 241)

Это исторический рекорд.

В сезоне-2022/23 было 13,9%. А в сравнении с футболом нулевых скачок почти в два раза.

Картину дополняют пенальти, голы со штрафных и после забросов с аутов.

«Арсенал» же уходит в отрыв, забив всего 5 голов с игры (из 16). Очень даже в духе времени.

Показательная цитата Унаи Эмери после недавней победы над «Тоттенхэмом»: «Мы тактически адаптировались ко всему: единоборствам, стандартам и аутам». Такой нужный сейчас набор приемов.

АПЛ уже настолько лига стандартов, что «Борнмут» забил прямым ударом с углового

Да! В ворота «Форест» закрутил Маркус Тавернье.

Вингер «Борнмута» светился: «Тайлер Адамс отлично справился с блоком, и мяч каким-то образом зашел в ворота.

Мы работаем над стандартами каждую неделю, потому что они очень важны. Фокусируемся на разных зонах для подач – но, честно говоря, эта прошла мимо всех их!».

Предыдущий такой гол – прозванный Олимпийским – забил Матеус Кунья в ворота «Манчестер Юнайтед» в декабре.

Как без таблицы АПЛ показать, что дела «Вест Хэма» совсем уж паршивы?

Единственную победу в сезоне «Вест Хэм» выстрадал против команды Нуну – своего нынешнего тренера (разгром «Форест» 3:0 в 3-м туре).

Комментарии излишни.

Если Майкл Кайоде из «Брентфорда» взял мяч в руки, у вас проблемы

Вот защитник «Брентфорда» Кайоде. Сейчас он протрет мяч. Затем отбросит полотенце в сторону. Весь стадион притихнет: сейчас, сейчас все случится.

Итальянец разбежится и… Хорошо известно, что будет потом.

После такого броска из аута на несколько десятков метров «Брентфорд» забил «Ливерпулю».

Это грозное оружие. И «Брентфорд» умеет им пользоваться: уже 8 голов после аутов с начала прошлого сезона.

11 стран в стартовом составе «Вулверхэмптона»

Удивительное разнообразие от «Вулвз» – 11 игроков, 11 разных стран:

К сожалению, с результатами пока все очень одномерно: «Вулверхэмптон» проиграл «Бернли» (2:3), влетел вообще всем новичкам лиги и осел на дне таблицы. А тренер Витор Перейра (недавно продливший контракт) еще и поругался с фанатами.

Старт «Сандерленда» (17 очков за 9 туров) – лучший для новичка АПЛ за 17 лет

«Сандерленд» обыграл «Челси» в Лондоне (2:1) и набрал 17 очков за 9 туров.

Такой мощный старт стал шестым в истории АПЛ среди всех поднявшихся команд. Самыми крутыми здесь были «Ноттингем Форест»-1994/95 (21 очко).

Клубы из Шипа не стартовали так резво 17 лет – со времен «Халла»-2008 (20 очков).

К слову, в этом туре победили все новички – «Сандерленд», «Лидс» и «Бернли». Такого не было с сезона-2020/21. Похлопаем.

Игроки «Сандерленда» не знали, на каком они месте. И очень обрадовались, когда услышали: вторые!

Победа над «Челси» временно забросила «Сандерленд» на вторую строчку. Это оказалось сюрпризом даже для футболистов «Сандерленда». Забившие Вильзон Изидор и Шамсдин Тальби были приятно удивлены:

– Как думаете, на каком вы сейчас месте?

– Может, четвертые? Пятые?

– Вы на втором [месте]!

– Вторые?! Вот здорово, да?

6 празднований на один гол. Постарался Бруно Гимараэс

Капитан «Ньюкасла» забил поздний гол и принес победу над «Фулхэмом» (2:1).

Бразилец был так рад, что устроил парад празднований – аж 6 штук. После матча Бруно сказал, что хочет поскорее повторить – уже с 11 празднованиями. Прекрасно, будем ждать.

Удивительный гол «Брайтона»: когда отдавший Милнер (39 лет) дебютировал в АПЛ, забивший Костулас (18) еще не родился

Да, так бывает, если у тебя в составе идущий на рекорд по матчам в Премьер-лиге Джеймс Милнер.

Парочка Милнер – Костулас сделала поздний гол на «Олд Траффорд» и подарила «Брайтону» надежду на камбэк (не удалось – проиграли 2:4).

Милнер старше греческого одноклубника на 21 год и 146 дней. До появления Костуласа на свет в мае 2007-го Джеймс не просто дебютировал в АПЛ (это случилось в ноябре 2002-го), но и отыграл 138 матчей.

Как ни крути, футбол – удивительная штука.

Фото: Gettyimages.ru/Eddie Keogh, Shaun Botterill / Staff, Alex Pantling; East News/Carl DE SOUZA / AFP; IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press

Райя ужасный вратарь. Всего один сэйв за три матча сделал.
Ответ Английский_пациент
Райя ужасный вратарь. Всего один сэйв за три матча сделал.
Онана тоже так делал. Но есть нюанс.
Приятная рубрика. С интересом читаю, хоть и мелочи, но интересные) спасибо
>Эзе забил бывшему клубу «Кристал Пэлас»
А до этого Райс забил Вест Хэму, а Мерино - Ньюкаслу. Забьёт ли в среду Брайтону Енот?
Люди уже перестали верить в команды из Чемпионшипа, и тут Сандерленд выходит на второе место.
Вот что Джака чудотворный делает
Чемпионская оборона у Арсенала. Что-то похожее на Диксон-Адамс-Киоун-Уинтерберн
Ответ Orrei
>Эзе забил бывшему клубу «Кристал Пэлас» А до этого Райс забил Вест Хэму, а Мерино - Ньюкаслу. Забьёт ли в среду Брайтону Енот?
Брайтону уже забил Троссард) Правда, но не в этом сезоне, если имеете ввиду нынешний... Уайт, Дьекереш или Троссард могут отличиться тогда
ну Сандерленд уже не вторые, но их резвый старт и в целом добротно выглядящие Лидс с Бернли отлично ложатся на стенания весной-летом про то, какой разрыв у АПЛ с Чемпионшипом, и насколько неконкурентны поднимающиеся клубы
Ответ Orrei
>Эзе забил бывшему клубу «Кристал Пэлас» А до этого Райс забил Вест Хэму, а Мерино - Ньюкаслу. Забьёт ли в среду Брайтону Енот?
Мерино играл за Ньюкасл? Даже не думал, теперь буду знать
За кого я рад, так это за Котов:)