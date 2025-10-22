Штучки 8-го тура АПЛ: секретная записка «Челси» и конфеты от сэра Алекса для легенды «Ливерпуля»
Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете.
Восьмая серия наших Занятных штучек! Предыдущая – здесь.
39 слов в заявлении «Форест» об увольнении Постекоглу – по одному на каждый день работы
Эндж продержался в «Ноттингем Форест» 39 дней. Это второе по скоротечности тренерское пребывание в клубах Премьер-лиги. Рекордсмен – Сэм Эллардайс в «Лидсе» (30 дней весной 2023-го).
После разгрома от «Челси» (0:3) не прошло и 20 минут, как «Форест» опубликовал заявление об увольнении Энджа.
Там было 39 слов.
Такая точность – это совпадение или художественная задумка?
Момент, когда все поняли: Постекоглу обречен
Впрочем, порой не надо никаких слов.
Во втором тайме, когда «Челси» быстро забил два гола, в трансляции показали ложу босса «Форест» Эвангелоса Маринакиса. Уже пустую.
В эту секунду все все поняли.
Настроение Маринакиса и в первом тайме было не из лучших. Он мрачно смотрел на поле. А его уход значил: с Постекоглу можно прощаться.
Записки от тренеров «Челси» и «Тоттенхэма» – школьные приемчики для звезд АПЛ
Показ матча «Ноттингем Форест» и «Челси» хорошо бы заявить на «Оскар».
В какой-то момент все превратилось в кино.
Выскочивший на замену Эстевао держал в руках записку от тренерского штаба «Челси». Бразилец передал листочек Рису Джеймсу. Тот показал написанное партнеру по защите Джошу Ачимпонгу и подключил Мойсеса Кайседо. Опорник «Челси» ознакомился с текстом и, судя по всему, попросил Марка Кукурелью чаще заходить в центр.
Забивший гол Джеймс (какое забавное совпадение) так и не рассказал, что было в записке. Только посмеялся.
А в воскресенье информацию через бумагу передавали уже тренеры «Тоттенхэма».
В «Челси» Мареска ни разу не выставил на матч АПЛ игрока в возрасте 30+
Для лиги это уникальное достижение. И очень показательная штука для переключившегося на молодых талантов «Челси».
В составе «Челси» чуть разбавить картину мог бы 30-летний Стерлинг. Но при Мареске возвращение даже в заявку Рахиму не светит.
Мир молодеет. Чего не скажешь о нас.
А за «Борнмут» почти два года не забивали игроки 30+
В конце безумного матча с «Кристал Пэлас» (3:3) за «Борнмут» забил Райан Кристи.
Это самая настоящая сенсация: ведь шотландцу уже 30 – а в «Борнмуте» так тоже не принято.
Это все к чему: предыдущие 104 гола «Борнмута» в АПЛ забили игроки младше 30 лет. Последним «возрастным» автором гола был нападающий Киффер Мур (в декабре 2023-го ему уже стукнул 31 год. Боже, как он только находил в себе силы выходить на поле).
Сделать хет-трик, побив рекорд АПЛ по xG – чтобы извиняться, что не забил четыре
Это Жан-Филипп Матета, неистовый форвард «Кристал Пэлас». Он за тайм сделал хет-трик с «Борнмутом» (3:3) и остался недоволен. Даже просил прощения у одноклубников.
В самом конце он мог принести «Пэлас» победу, но поспешил и упустил супермомент. Прямо перед воротами «Борнмута». Вот это была бы история.
Тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер рассказал: «Он извинился. Но не должен был. Нельзя забивать каждый момент. Я сказал, что он должен гордиться. Сделать хет-трик в Премьер-лиге непросто».
По данным StatMuse, 3,48 xG (ожидаемые голы) – рекорд для игроков АПЛ за время подсчетов продвинутой статистики. Компания Opta дает чуть больше – 3,67 xG.
Одним словом, Матета в субботу здорово повеселился. 11 ударов!
21 гол за 11 матчей – серия Эрлинга Холанда
У Эрлинга дубль с «Эвертоном» (2:0). Мог быть и хет-трик, и покер.
Так Холанд буднично продлил свою голевую серию в матчах «Ман Сити» и сборной Норвегии. За весь сезон Холанд не забил лишь в одном матче – «Тоттенхэму» во 2-м туре Премьер-лиги.
Но остальным в «Сити» тоже нужно подтянуться. Вот список бомбардиров Пепа в лиге (без учета автоголов).
● Холанд – 11
● Фоден, Рейндерс, Шерки и Нунеш – по 1.
Салиба после «Фулхэма» уже смотрел матч «Атлетико» – следующего соперника «Арсенала»
Это расслабленный Вильям Салиба по дороге домой после победы над «Фулхэмом».
На планшете узнается игра Ла Лиги «Атлетико» – «Осасуна».
Как раз с мадридцами «Арсенал» играет на неделе в Лиге чемпионов. Подготовка уже идет.
Мик Джаггер на дерби «Фулхэм» – «Арсенал»
Парад звездных гостей на матчах Премьер-лиги продолжил Мик Джаггер. Фронтмен The Rolling Stones посмотрел с трибун дерби «Фулхэм» – «Арсенал» (0:1).
Джаггер – один из самых известных фанатов «Арсенала» из мира шоу-бизнеса. Пару лет назад музыкант засветился на матче с такой же вывеской – «Фулхэм» против «Арсенала» на милом и уютном «Крэйвен Коттэдж».
У Аморима – впервые две победы подряд в АПЛ
«Сандерленд» обыгран, «Ливерпуль» – тоже. Рубен Аморим наконец-то выбил две победы подряд в лиге.
На это ушло 35 матчей. И почти целый год – португальский тренер пришел в «Юнайтед» в ноябре 2024-го.
Теперь хочется большего – три победы. Дальше у «МЮ» в расписании «Брайтон» на «Олд Траффорд».
Фергюсон делился с Далглишем конфетками, пока мир трещал по швам из-за матча «Ливерпуль» – «МЮ»
Идиллия в перерыве на «Энфилде»: Алекс Фергюсон предложил Кенни Далглишу полакомиться шоколадными конфетками.
Вот так вот просто: две абсолютные легенды британского футбола и фиолетовый пакетик драже.
Это знаменитые конфетки Cadbury Buttons – шоколадные кругляшки. Они появились в магазинах аж в 1960 году и для многих стали вкусом детства.
Кто бы знал в 1995-м, когда «Блэкберн» Далглиша увел чемпионство у «Юнайтед» Фергюсона, что однажды мы увидим такую картину?
Эти люди давно прошли футбол – и оставили любое соперничество в прошлом.
Фото: Gettyimages/Michael Regan / Staff
Реклама. ООО «Яндекс Маркет». Erid: 2SDnjcRPPhH
Присмотрелся, правда не он.