Джуд Беллингем наслаждался отдыхом со своей девушкой во время международного перерыва: футболист восстанавливается после операции на плече

Пока игроки сборной Англии усердно тренировались, готовясь к напряженному матчу с Сербией, Джуд Беллингем прекрасно проводил время на Сардинии со своей 27-летней девушкой-моделью Эшлин Кастро.

22-летний полузащитник мадридского «Реала» не играл с июля после операции на плече и старался максимально использовать свободное время.

Пара не стеснялась демонстрировать свою любовь на пляже.

Начало отношений Эшлин с Джудом было омрачено слухами о ее прошлом на сайте эскорт-услуг. Это привело к тому, что она четыре месяца не использовала социальные сети. Слухи связывали Эшлин с голливудским актером Майклом Б. Джорданом и Джейми Фоксом, гонщиком Льюисом Хэмилтоном и звездами НБА Ламело Боллом и Теренсом Манном.