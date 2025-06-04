Кто чаще выигрывал ЛЧ: Месси или Роналду? Рамос или Ван Дейк?
В сотый раз спрашиваем: Месси или Роналду?
После финала Лиги чемпионов самое время вспомнить, кто из легенд футбола выигрывал этот трофей чаще.
После финала Лиги чемпионов самое время вспомнить, кто из легенд футбола выигрывал этот трофей чаще.
А теперь – к тесту!
Интересно, почему спортс так уверенно пишет о том, что "у Вас 0 побед в лч как и у златана". А если аленичев решит тест пройти?)
Вопросы все же легкие
беда в другом: они однотипные. чуть ли не половина вопросов с футболистом "реала", который по умолчанию выигрывает
Или Тимощук.
Или даже Сафонов сегодня)
Да понятно, эти тесты делаются на коленке за пять минут, чтобы впарить рекламу, в данном случае Яндекса) Практически никогда такие "спецпроекты" качеством не отличаются.
Интересно, почему спортс так уверенно пишет о том, что "у Вас 0 побед в лч как и у златана". А если аленичев решит тест пройти?)
Какой смысл вообще ставить игроков Реала в тест кто больше выиграл лч, ладно бы еще зейдорф или Мальдини фигурировали в соперниках, а так там с 10 игроков выигравших больше чем почти любой другой клуб за историю
Ну что это за тест такой. Верните как было, я хочу за три минуты назвать всех игроков в заявке камышинского Текстильщика в 1993 году, а не вот это вот.
слишком легко , просто выбираешь игроков реала после 10х годов и все )
Очень лёгкий тест, потому что можно спокойно тыкать по игроку из Реала и не ошибиться.