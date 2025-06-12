«Cпасибо, Рыжий, за карьеру». Угадаете, про кого этот комментарий?

Несложный тест из 10 вопросов.

Комментарии пользователей – одно из главных сокровищ Спортса”. Сегодня мы предлагаем вам угадать футбольную личность по комментам под новостью про этого человека.

Будет не очень сложно, но весело. Отвечайте на вопросы и хвастайтесь результатами в комментариях.