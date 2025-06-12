«Cпасибо, Рыжий, за карьеру». Угадаете, про кого этот комментарий?
Несложный тест из 10 вопросов.
Комментарии пользователей – одно из главных сокровищ Спортса”. Сегодня мы предлагаем вам угадать футбольную личность по комментам под новостью про этого человека.
Будет не очень сложно, но весело. Отвечайте на вопросы и хвастайтесь результатами в комментариях.
Спортс, нас 25 тысяч и мы идём разбираться. Где большое превью к КЧМ? Будет ли табличка от Спортса для КЧМ такая же, какую делали на Евро 2024 и ЧМ 2022?