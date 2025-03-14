Спецпроект
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Забивал ли Дзюба Испании? А Бразилии?

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Одно из самых громких событий вокруг сборной России за последние пару лет – Валерий Карпин вызвал Артема Дзюбу на мартовские матчи против Гренады и Замбии.

Амбассадор Лиги Ставок Дзюба выступал за сборную с 2011-го по 2021-й: за это время провел 55 матчей и записал на свой счет 30 голов. А давайте проверим, как хорошо вы помните, кому именно он забивал?

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6 комментариев
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Ну покер Лихтенштейну реально сложно вспомнить))
+10
0
+10
Интересный опросничек
+2
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+2
Не хочу принижать заслуг Артема, но сильным командам то почти не забивал.
+1
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+1
10/10 на изи
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Лихтенштейн перепутал с Люксембургом поэтому 9/10
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10/10.
Удивительно,что помнится как вчера.
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