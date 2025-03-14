Забивал ли Дзюба Испании? А Бразилии?
Одно из самых громких событий вокруг сборной России за последние пару лет – Валерий Карпин вызвал Артема Дзюбу на мартовские матчи против Гренады и Замбии.
Амбассадор Лиги Ставок Дзюба выступал за сборную с 2011-го по 2021-й: за это время провел 55 матчей и записал на свой счет 30 голов. А давайте проверим, как хорошо вы помните, кому именно он забивал?
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6 комментариев
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Удивительно,что помнится как вчера.