Забивал ли Дзюба Испании? А Бразилии?

Одно из самых громких событий вокруг сборной России за последние пару лет – Валерий Карпин вызвал Артема Дзюбу на мартовские матчи против Гренады и Замбии.

Амбассадор Лиги Ставок Дзюба выступал за сборную с 2011-го по 2021-й: за это время провел 55 матчей и записал на свой счет 30 голов. А давайте проверим, как хорошо вы помните, кому именно он забивал?