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Чего больше: крестражей Волан-де-Морта или чемпионств у «Зенита»?

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Российский футбол вернулся после зимней спячки и сразу же подарил нам несколько важных сюжетов: поражение «Спартака» от «Рубина», рекордный гол Артема Дзюбы. Мы привыкли сравнивать футбольные явления с футбольными. Но давайте выйдем за рамки игры и сравним какие-то важные события, связанные с РПЛ и культурой.

А для этого – пройдите тест от RUTUBE:

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12 комментариев
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Что-то вспомнилось)

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Гарри Поттер и Тайный мяч)
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Сам ты Олег Иванов!
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Ответ UncleMaks
вопрос с подвохом, считать только крестражи, которые он целенаправленно создал? а та часть души, что живет в его теле?
Там и так и так их меньше чем чемпионств
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8/10.
Как Халк - главная звезда лиги.Похвально)
Крестражи и сэйвы вратаря Ростова.
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Культура???
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Анора фильм
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Ответ Дмитрий Воронцов
У Волдеморта то понятно 7 крестражей, это все знают. А вот сколько в действительности крестражей у того, кого реально нельзя называть, мы, к сожалению, не знаем...
Судя по всему, недавно был ещё один создан - "хилый"
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