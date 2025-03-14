Чего больше: крестражей Волан-де-Морта или чемпионств у «Зенита»?
Российский футбол вернулся после зимней спячки и сразу же подарил нам несколько важных сюжетов: поражение «Спартака» от «Рубина», рекордный гол Артема Дзюбы. Мы привыкли сравнивать футбольные явления с футбольными. Но давайте выйдем за рамки игры и сравним какие-то важные события, связанные с РПЛ и культурой.
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Как Халк - главная звезда лиги.Похвально)
Крестражи и сэйвы вратаря Ростова.