«Гамлет» – зеркало на большой дороге, как утверждал Гейне

Вдоль этого зеркала идут поколения, народы, сословия – и видят себя. Для России «Гамлет» – особая пьеса. Мало с каким произведением (а тем более с пьесой) в русскоязычной культуре было столько длительных отношений.

В 1837 году после постановки с Мочаловым в главной роли критик Белинский написал: «Гамлет»!.. понимаете ли вы значение этого слова? — оно велико и глубоко <…> это человек, это вы, это я, это каждый из нас, более или менее, в высоком или смешном, но всегда в жалком и грустном смысле».

А почти спустя 80 лет Блок скажет: «Я – Гамлет. Холодеет кровь…». Слова Пастернака «Гул затих, я вышел на подмостки…» знает любой русскоязычный школьник, который пытался учить стихи по программе.

Станиславский во время репетиций 1909 года поднял уровень важности пьесы до небесных высот. По его словам, миссия Гамлета в мире сопоставима с существом Сына Божия, а Гамлет символизирует Христа. Собственно, Пастернак и «скрещивает» эти образы в упомянутом фрагменте из «Доктора Живаго».