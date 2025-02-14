Кто тренировал «Спортинг», а потом – «МЮ»? А кто пришел в АПЛ после Саудовской Аравии?

В АПЛ полно классных тренеров – и положение клубов в турнирной таблице на этот факт никак не влияет. Команды Премьер-лиги перетягивают лучших специалистов со всех мировых турниров.

Но как хорошо вы знаете специалистов, работающих в Англии? Предлагаем угадать их по карьере. На каждой картинке представлены их рабочие места во взрослом футболе – исключены клубы, где они работали ассистентами или в системе. Для усложнения теста мы скрыли действующую английскую команду символом АПЛ.