Спецпроект
1 мин.

Кто тренировал «Спортинг», а потом – «МЮ»? А кто пришел в АПЛ после Саудовской Аравии?

86

В АПЛ полно классных тренеров – и положение клубов в турнирной таблице на этот факт никак не влияет. Команды Премьер-лиги перетягивают лучших специалистов со всех мировых турниров.

Но как хорошо вы знаете специалистов, работающих в Англии? Предлагаем угадать их по карьере. На каждой картинке представлены их рабочие места во взрослом футболе – исключены клубы, где они работали ассистентами или в системе. Для усложнения теста мы скрыли действующую английскую команду символом АПЛ.

logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoЧелси
logoАрсенал
logoЛиверпуль
Фонбет
Фонбет
Блог
Официальный блог Фонбет
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Юрича не угадал
+1
0
+1
Чет проступил и не смог Слота назвать. Вначале писал ван Нистелрой
+1
-1
0
Аморим
0
0
0
Аморим
0
0
0
9/10, не вспомнил Нуну Санту
0
0
0
Хоу/Хау....Эспириту/ Эшпириту...
0
0
0
Ираола и Гласнер.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий