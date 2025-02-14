Кто тренировал «Спортинг», а потом – «МЮ»? А кто пришел в АПЛ после Саудовской Аравии?
В АПЛ полно классных тренеров – и положение клубов в турнирной таблице на этот факт никак не влияет. Команды Премьер-лиги перетягивают лучших специалистов со всех мировых турниров.
Но как хорошо вы знаете специалистов, работающих в Англии? Предлагаем угадать их по карьере. На каждой картинке представлены их рабочие места во взрослом футболе – исключены клубы, где они работали ассистентами или в системе. Для усложнения теста мы скрыли действующую английскую команду символом АПЛ.
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10 комментариев
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Юрича не угадал
Чет проступил и не смог Слота назвать. Вначале писал ван Нистелрой
Аморим
Аморим
9/10, не вспомнил Нуну Санту
Хоу/Хау....Эспириту/ Эшпириту...
Ираола и Гласнер.
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