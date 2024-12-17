Кто выиграл Евро-2024? А кто – Кубок Стэнли?
2024-й подходит к концу, и за этот год в спорте произошла масса интересных событий: Евро-2024, Олимпийские игры, классные бои в боксе и UFC и многое другое.
А хорошо ли вы следили за спортом в уходящем году? Давайте проверим ваши знания в огромном предновогоднем тесте от RUTUBE.
Блог Rutube с обзорами ЛЧ и РПЛ
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Вопросы по рпл почти все мимо )
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Вопросы Чернявского просто рандом