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Кто выиграл Евро-2024? А кто – Кубок Стэнли?

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2024-й подходит к концу, и за этот год в спорте произошла масса интересных событий: Евро-2024, Олимпийские игры, классные бои в боксе и UFC и многое другое.

А хорошо ли вы следили за спортом в уходящем году? Давайте проверим ваши знания в огромном предновогоднем тесте от RUTUBE.

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Смотрим и говорим
Смотрим и говорим
Блог
Блог Rutube с обзорами ЛЧ и РПЛ
30 комментариев
Со Спартаком подвох... Тренеров по факту было два. Слишкович всё-таки никогда не был официально главным, исполняющим обязанности только. Тут бы уточнить вопрос.
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0
+25
Махачев стал чемпионом UFC в легком весе в 2024 году. Почему правильный ответ "Правда", а не "ложь"? Он же стал чемпионом в 22 году, победив Оливейру.
+16
0
+16
Слишком много вопросов об рпл, вплоть до бредовых типо чья статистика из забитых команд"рубин, факел и т.д." столько событий было в мире спорта,а тут треть вопросов об рпл...ждем тест где будут действительно отмечены важные события в мировом спорте, а не один рпл
+17
-2
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36
Вопросы по рпл почти все мимо )
+8
0
+8
Господа, вопрос про рекорд Грецки не корректно составлен. Есть рекорды Грецки, которые побил Овечкин. Если в вопросе не уточняется , про какой именно рекорд идет речь, то правильный ответ должен быть "да". Потому как из вопроса исходит, что речь идет про любой рекорд Грецки, которйы мог побить Овечкин.
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+5
Какой рекорд Грецки? Тут тоже бы уточнить, ибо некоторые рекорды Грецки Овечкин-то как раз побил.
+3
0
+3
Ответ Дуайт-Генерал Манфреди
Махачев стал чемпионом UFC в легком весе в 2024 году. Почему правильный ответ "Правда", а не "ложь"? Он же стал чемпионом в 22 году, победив Оливейру.
Добрый день. Спасибо большое за подсказку, поправили!
+3
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+2
Ответ teo_heel
Какой рекорд Грецки? Тут тоже бы уточнить, ибо некоторые рекорды Грецки Овечкин-то как раз побил.
Дух Хлебонасущенского вошёл в чат
+3
-1
+2
Ответ teo_heel
Со Спартаком подвох... Тренеров по факту было два. Слишкович всё-таки никогда не был официально главным, исполняющим обязанности только. Тут бы уточнить вопрос.
Тоже смутило это. ИО главного и главный тренер всё таки разные должности
35
Вопросы Чернявского просто рандом
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