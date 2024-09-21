«Первая ассоциация с русскими – клич «Ула». Слуцкий – о любви китайских болельщиков

От редакции: главный тренер «Шанхай Шеньхуа» и амбассадор «Лиги Ставок» Леонид Слуцкий завершает мини-серию рассказов о жизни в Китае в своем блоге на Спортсе’‘.

Заключительная часть – об особенностях футбольного боления по-китайски. «Шеньхуа» – самый популярный клуб в стране, но негатива к тренеру почти нет. Наоборот, у болельщиков – творческий подход, они стараются тепло поддерживать команду, в том числе традиционным русским кличем.

Такого внимания со стороны болельщиков я не получал никогда и нигде. Это стало очевидным уже в момент прилета. В аэропорту меня встречали сотни болельщиков «Шанхая».

Особенно ярко это проявляется на выездах

Даже на обычных матчах огромное количество болельщиков. Их всегда заметно, когда спускаешься есть или на теоретические занятия. Важный факт: болельщики «Шанхая» – это не одна прослойка людей. Приходят и взрослые, и дети, и женщины даже пожилого возраста. Да, очень много женщин и девушек.

Конечно, купаешься в этой любви болельщиков, но обратная сторона – очень тяжело. Это больше касается дней перед играми.

Сложно сохранять концентрацию, когда нужно закладывать плюс 15-20 минут: фотографии, автографы и прочее. Так происходит везде: на домашней игре, на гостевой, в аэропорту, в отеле. На выездную встречу – 2000-3000 болельщиков, вполне обычная цифра.

Пока мы выступаем достаточно удачно, поэтому болельщики стараются показать и мне любовь почти всегда. Например, они скандируют «ула». Не выговаривают букву «р», так как ее просто не существует в китайском языке. Для них это первая ассоциация с русскими – наш воинственный клич. Меня много раз спрашивали, что это означает. Я отвечал, что конкретно слово «ура» никак не расшифровывается – просто эмоциональный призыв для свершений.

Болельщики очень часто дарят мне подарки: не китайские машины или фэйки ведущих брендов, а просто небольшие милые вещи. Например, мягкая игрушка или аппликация под мой вид. А может быть дружеский шарж, дракон, макет китайского велосипеда, традиционные шарфы…

Недавно на выезде мне подарили веер, где на китайском языке написано мое имя. У меня есть кабинет на базе, куда я все эти подарки приношу. Все это с огромным трепетом выставляю в своем кабинете. Очень антуражно выглядит.

Конечно, приятно, что люди тратят свое время и так сильно задумываются обо мне, чтобы порадовать перед каждым матчем.

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В чемпионате Китая продолжается зрелищная чемпионская гонка: «Шанхай Шеньхуа» отстают от конкурентов из «Шанхай Порт» на два очка за пять туров до финиша. Важно, что при равенстве именно команда амбассадора «Лиги Ставок» Леонида Слуцкого будет выше по личным встречам.

Следующая часть драмы – традиционно на Спортсе’’ в прямом эфире сегодня. «Шанхай Шеньхуа» сыграет против «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» . Игру прокомментирует Артем Терентьев, а в эфир к нему придет специальный гость.

«У китайцев по-другому работает язык. Я даже не пытаюсь учить слова». Колонка Слуцкого – о трудностях общения

Фото: x.com/SHShenhua1993