Показательный момент после красной «Барсы»: Тер Стеген не пришел на собрание, игроки смотрели на него неодобрительно

«Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, уступив дома «Монако» 1:2. Игра перевернулась в начале первого тайма, когда из-за плохой передачи Марка-Андре тер Стегена Эрик Гарсия вынужденно фолил на Такуми Минамино – прямая красная и мучения каталонцев до конца игры.

Сразу после того, как «Барса» осталась вдесятером, команда собралась для быстрой беседы. Однако одна деталь показательна: капитан Тер Стеген не пришел, и сразу трое игроков бросали в его сторону разочарованные взгляды.