Вот 17 советских фильмов о футболе (плюс короткие рецензии). Есть даже про договорняки с Гафтом в главной роли
От редакции: привет, вы в пользовательском блоге «Нулевой меридиан». Два года назад автор написал про 11 советских фильмов о футболе, которые стоит глянуть, а теперь расширил список до 17 картин. Поддержите его плюсами!
1. Удар! Еще удар!
Год: 1968
Режиссер: Виктор Садовский
Сюжет фильма построен вокруг фигуры главного тренера ленинградской футбольной команды «Заря». Андрей Таманцев – бывший футболист. В годы Великой отечественной войны выступил инициатором матча в блокадном Ленинграде, проведение которого должно было продемонстрировать фашистам, что дух защитников города не сломлен. Тогда же потерявший семью офицер решает усыновить спасенного в развалинах после бомбежки мальчика.
В послевоенные годы Таманцев тренирует «Зарю». В команде играет и приемный сын Сергей. Клуб успешно выступает в международном турнире – Кубке северных морей (прототип – реально существовавший Кубок Прибалтийских стран). Перед финалом Таманцев отчисляет лучшего бомбардира, опоздавшего на сбор после очередной пирушки. Но вскоре в такую же ситуацию попадает Сергей. Волевым решением Таманцев выводит из состава и его, оставшись на решающий матч с необстрелянным дублером. А играть с немцами, и поражение просто неприемлемо – на дворе послевоенные 60-е.
Фильм, возможно, не слишком силен с точки зрения реалистичности и чересчур пропитан идеологией. Советские футболисты играют красиво, в духе фэйр-плей, соперник – грязно и ради денег. Но это компенсируется довольно реалистичными кадрами с самого финала, трансляция которого занимает добрых полчаса. Удачно переданы антураж и дух эпохи. Таманцев-младший разрывается между футболом и наукой. Так поднимается проблема перспектив игроков после окончания карьеры. Ну и, конечно, великолепен сыплющий мудрыми фразами Таманцев-старший.
Цитата из фильма:
– В Советском Союзе нет профессионального футбола. Вы – профессионал?
– Быть быстрым, ловким и сильным – не профессия. Профессия – учить этому. Поэтому да, я – профессионал.
2. Команда с нашей улицы
Год: 1953
Режиссер: Алексей Маслюков
Фильм снят в период послевоенного подъема разрушенной экономики, поэтому пропитан идеологией. Вместо скучного летнего лагеря с шахматами и массовиками-затейниками дети с утра до вечера гоняют мяч на улице. Шумят, бьют стекла и забывают обо всем, кроме футбола.
Особенно мешает футбол пожилому профессору, лучший ученик которого по совместительству лидер местной команды «Связист». Меж тем дворовые пацаны с треском проигрывают настоящей детской команде «Ураган» – 2:18. Самолюбие задето – ребята решают построить собственный стадион и найти тренера.
Для взрослого зрителя пропаганда в фильме очевидна, но пропагандируются вещи исключительно здравые – дружба и взаимовыручка, трудолюбие, здоровый образ жизни, важность гармоничного развития человека – чтобы в нем были прекрасны и тело, и душа, и мысли. Идеально для просмотра с детьми младшего школьного возраста.
Цитата из фильма:
– С виду такой приличный молодой человек, и вдруг нате вам – футболист.
3. Вратарь
Год: 1936
Режиссер: Семен Тимошенко
Наивный и добрый фильм о совсем ранних для футбола временах, когда «Торпедо» еще говорили через «э», а в гости могла приехать «лучшая команда Запада» «Клуб черных буйволов», словно сошедшая со страниц произведений Фенимора Купера. В нелегкие годы коллективизации спорт становился одной из немногих отдушин для народа.
Простой сельский парень Антон Кандидов – передовик в бригаде грузчиков, причем женской. Возит по Волге на весельном судне с парусом и толпой девушек арбузы. Поет песни, купается в комплиментах – романтика. Кстати, песни вы наверняка узнаете, даже если никогда не видели фильм раньше. Случайно проезжающие мимо футболисты заводской команды видят, как ловко Антон ловит и бросает арбузы. А это посложнее мяча. Парня приглашают попробовать силы в Москву.
Видимо, американцы до сих пор черпают свои представления о русских, глядя на Кандидова. В столицу тот является с курами, поросенком, в расшитой узорами народной рубахе и разве что без балалайки. Однако с первых же тренировок становится ясно – пробить Антона практически невозможно. «Гидраэр» получает джокера на игры с принципиальными соперниками из «Торпедо». Всеобщее восхищение, репортажи в газетах и внимание девушек крепко бьют в голову. И Кандидов хватает звездную болезнь. А матч сборной СССР против «Черных буйволов» уже совсем скоро.
Цитата из фильма:
– Я лично ничего смешного на горизонте не наблюдаю.
4. Такая она игра
Год: 1976
Режиссер: Владимир Попков, Николай Малецкий
Виктор Басов – сторонник строгой дисциплины на поле, которая помогает ему добиваться результатов на поле. Команда взяла и Кубок, и чемпионат, однако лидеры – Николай Бушуев и Вячеслав Миленков – хотят большего. На международной арене клуб раз за разом оказывается несостоятелен. По мнению игроков – из-за излишней зашоренности, неумения импровизировать на поле.
Басов ставит перед руководством вопрос ребром: или я, или они. Игроки уходят. Бушуев просит у директора завода шанс потренировать команду первой лиги. На периферии молодой тренер обнаруживает неплохих, но немотивированных игроков. В «Искре» тренерская чехарда, а футболисты больше думают об уровне жизни и обеспечении будущего, чем о подъеме в вышку.
На помощь решительному, но пока неопытному тренеру приходят спортивный врач Семен Иваныч, футбольный гик своего времени, ратующий за научный, интеллектуальный подход к подготовке игроков, и экс-партнер Миленков. Постепенно Бушуеву удается найти подход к команде и заразить ее уверенностью в правильности взятого курса. Но планы тренера куда амбициознее – принципиально изменить подход к футболу в стране.
Цитата из фильма:
– Позови ты меня завтра в высшую лигу – куда хочешь – не поеду. Там ишачить надо. Жилы рвать. А ведь жизнь одна. Молодость проходит. А слава...Сегодня она есть, а завтра и не вспомнят.
5. Ни слова о футболе
Год: 1973
Режиссер: Исаак Магитон
Славик Коротков – раздолбай, на которого постоянно жалуются учителя. Все свободное время он проводит на площадке. Там Славик – король. Накручивает полкоманды и забивает пачками. Случайно игру одаренного мальчишки замечает тренер местной детской команды «Комета» Ким Петрович. Обаятельный и интеллигентный Ким убеждает родителей, что футбол, в сущности, не так уж бесполезен. И они дают добро на серьезные занятия. Параллельно развивается характер младшей сестры Славика – ершистой, с обостренным чувством справедливости Нади.
Славик быстро становится ключевым игроком, почти звездой. Финальный матч детских межрегиональных соревнований транслируют по телевидению. Коротков, конечно, забивает и приносит победу. Учителя, родители и знакомые семьи в эйфории. Единственным человеком, который обращает внимание на сказанную комментатором фразу «13-летний Славик Коротков», оказывается Надя. Все дело в том, что Славику уже 14, и на соревнованиях для 13-летних он выступать не мог. Перед девочкой, которая и сама не подарок, встает сложный моральный выбор.
А еще в этом фильме можно увидеть совершенно непривычного Александра Демьяненко. Вместо блондинистого Шурика серьезный брюнет в роли отца Славика и Нади. И, разумеется, гол юного Федора Черенкова в падении через себя. Остальных юных футболистов тоже сыграли реально занимавшиеся в спортшколах «Локомотива», «Торпедо» и «Спартака» дети.
Цитата из фильма:
– Я, конечно, догадывался, что Славик играет в футбол после уроков. Или даже вместо уроков. Но я не думал, что это так серьезно.
6. Центр нападения
Год: 1946
Режиссер: Семен Деревянский, Игорь Земгано
Андрей Кравченко – форвард и капитан «Метеора», от природы одаренный невероятно мощным ударом. С Кравченко и без него на поле это разные команды. Параллельно в клуб приходит молодая девушка-врач, которая требует строго исполнения медицинских предписаний.
Не до конца готовый Кравченко по ее решению пропускает полуфинал, а команда проигрывает. Ситуацию спасает только апелляция по поводу ошибки судьи и назначенная переигровка, где «Метеор» с Кравченко берет свое. Однако Кравченко уже 30. Параллельно с матчами нападающий дорабатывает конструкцию инновационного мотоцикла.
Получив добро от совета конструкторов, Кравченко едет на завод в Городок, бросая команду прямо перед финалом Кубка. Уговоры товарищей не действуют, он одержим своей машиной. Но футбол – это навсегда. Однажды Кравченко случайно оказывается на стадионе и уходит с него игроком местной команды. Год спустя в финале Кубка «Городку» выпадает матч против «Метеора».
Цитата из фильма:
– Команда, которая проигрывает из-за того, что у нее выбыл один игрок – это не команда.
7. Запасной игрок
Год: 1954
Режиссер: Семен Тимошенко
Еще один фильм с участием звезды советских комедий. Герой Вицина – подающий надежды футболист. Но пока Вася Веснушкин в силу молодости и недостатка опыта сидит на скамейке, его старший брат Александр, лидер заводской команды «Синие стрелы», блистает на поле. Да еще и подбивает клинья к гимнастке Вале, в которую влюблен Веснушкин-младший. Однако по ходу фильма позиции братьев здорово меняются.
Старший не верит в успех команды в финале с крепким «Вымпелом», а по дороге на матч ввязывается в скандальную историю, вызвав на поединок старика, оказавшегося загримированным боксером. Рисковать лучшим форвардом перед финалом команда не может, и за брата выходит биться Вася. Молодой Веснушкин проявляет себя бойцом на ринге, и в конечном счете тренер Лев Палыч, строгий, но правильный мужик, принимает неожиданное для всех решение: поставить в основу на финал не того брата.
Цитата из фильма:
– Не возьмем его. Вышли мы в финал без Бамбасова, и кубок должны выиграть без Бамбасова. Нет спортивной чести тому коллективу, который норовит чужими ногами жар загребать.
8. О чем не узнают трибуны
Год: 1975
Режиссер: Яков Базелян
В этом фильме из трех новелл о спорте вторая – «Телеграмма» – посвящена футболу. В прошлом талантливый вратарь, а ныне тренер одной из команд второй лиги Василий Малахов приезжает в родной город посмотреть в деле перспективного полузащитника Бурицкого. Тот дирижирует игрой белогорского «Алмаза». Малахов не хочет сбивать парня до матча, но знакомый, патрон местного «Динамо», передает Бурицкому записку с предложением.
В день матча ключевого защитника «Алмаза» увозят с аппендицитом, и тренер белогорцев решает опустить Бурицкого в глубину поля. Смотрины на грани срыва – в центре обороны плеймекерскими талантами не блеснешь. Бурицкий начинает тянуть одеяло на себя и в итоге привозит решающий гол. Малахов принимает непростое решение.
И эта новелла, и обе других – о хоккее и боксе – получились весьма достойными. Общий заголовок подобран метко. Фильмы о том, что остается за кадром, вне внимания зрителей и журналистов, но оказывает определяющее влияние на исход спортивных событий.
Цитата из фильма:
– Не мое это дело – я атакующий полузащитник. Все привыкли, что я голы делаю.
– А сегодня беда случилась. Побудешь в тени, в защите. Так нужно команде.
9. Секундомер
Год: 1970
Режиссер: Резо Эсадзе
Действие фильма переносит нас в конец 60-х, вскоре после ЧМ-66 в Англии. Еще в строю Лев Яшин, а имя его партнера по сборной Сергея Лаврова мелькает на передовицах газет так же часто, как нынешнего министра иностранных дел. Худощавый скуластый Лавров – лучший форвард «Спартака» и сборной. Забив в первом же матче, на высочайшем уровне Сергей отыграл уже 15 лет. Пришла пора заканчивать.
Однако вместо помпезного прощального матча в Москве Лавров предпочитает завершить карьеру в рядовой игре с «Авангардом» на Кубок СССР в провинции. Ни партнеры, ни тренер, ни болельщики не понимают этого решения. Однако интуиция, позволявшая форварду все эти годы оказываться на поле в нужное время и в нужном месте, подсказывает ему: что-то должно случиться. Гуляя по городу накануне матча, Сергей встречает свою школьную любовь, с которой не виделся почти 20 лет.
Собственно футбола в фильме немного, а ключевые темы лежат в сфере психологии. Публичность, когда на улице тебя постоянно узнают и не дают прохода. Дилетантские вопросы о футболе, которые каждый считает себя обязанным задать известному игроку. И вопрос выбора, внутренней борьбы звездного футболиста, время которого на поле уже начало обратный отсчет. Тренер снимет Лаврова с игры за несколько минут до конца, а сменивший его юниор сравняет счет, переведя матч в дополнительное время. Но Сергей этого уже не увидит – с футболом покончено.
Цитата из фильма:
– Все-таки, что это такое, твой футбол? Это что, гашиш? Бегство от жизни? Почему он собирает столько людей?
– Где я только ни был – столько стран, столько людей. Чужие друг другу, мне чужие. А как придут на стадион – вроде бы родня. Чувствуешь, что вот еще чуть-чуть, и поймешь их.
10. В начале игры
Год: 1981
Режиссер: Юрий Мастюгин
Фильм о становлении в большом футболе молодого игрока и тех преградах, которые мешают сделать шаг из юношеского футбола во взрослый. Виктор Круглов – талантливый, упертый и безумно влюбленный в футбол деревенский парень. Тренер «Спартака» Селиванов примечает его на одной из тренировок молодежки и решает подтянуть к основе. Шефство над молодым партнером берет сын тренера – тоже одаренный игрок, однако футбол для него стоит не на первом месте.
Их истории развиваются параллельно, поскольку юноши связаны не только дружбой, но и симпатией к одной девушке. Круглов забрасывает художественное училище, разрушив надежды матери на продолжение дела отца. Отношения с Ниной тоже складываются непросто, а начальник команды прямо говорит ей, что она может помешать Виктору стать футболистом.
Круглов пашет как проклятый, остается после тренировок работать самостоятельно. Ведь главный экзамен в его жизни – дебют за команду мастеров – все ближе. В фильме используются цитаты видных деятелей отечественного футбола, органично встроены короткие интервью с игроками «Спартака» Ринатом Дасаевым, Юрием Гавриловым и Сергеем Родионовым.
Цитата из фильма:
– Для того, чтобы стать классным футболистом, надо прежде всего любить футбол. Любить превыше всего. Не только увлекаться, но преданно ему служить. С футболом надо засыпать и вместе с ним просыпаться. Рассматривать каждый матч как большой праздник.
11. Первая ласточка
Год: 1975
Режиссер: Нана Мчедлидзе
Действие переносит нас в дореволюционную Грузию, где в жители порта Поти самозабвенно гоняют мяч после рабочего дня. Правил самый минимум, важнее ежедневная интрига. Кто будет сильнее на этот раз: женатые или холостые? Холостяки моложе, но разница нивелируется наличием в составе женатых Ясона. Обладатель пушечного удара когда-то поиграл в Европе, и в конечном счете бей-беги ему надоедает. Именно в этот момент юноша Гвича, впервые увидевший игру, загорается желанием познать настоящий футбол.
Под руководством Ясона другие любители начинают тренироваться, обзаводятся формой и даже обыгрывают команду из другого города. Однако от увлечения Ясона футболом не в восторге его жена. Да и семьи остальных «женатиков» протестуют – надо детей кормить, а не самим в них превращаться. Тем временем «Ласточка» выходит на международный уровень – город-то портовый. Сперва турки, затем англичане…
Цитата из фильма:
– Предлагает играть на деньги. Победителю червонец.
– В футбол на деньги? Разве так можно?
12. Спортивная честь
Год: 1951
Режиссер: Владимир Петров
Бомбардир Виталий Гринько – главная звезда заводской команды «Турбина» и подминает под себя всю игру. Команда работает на его зачетку. Однако с Урала приезжает молодой талантливый форвард Николай Ветлугин. В одном из матчей тренер ставит перед Гринько задачу вымотать ключевого защитника соперника, чтобы потом в концовке выпустить свежего Ветлугина.
Гринько не хочет таскать рояль для молодого партнера и симулирует травму еще в первом тайме, однако Ветлугин, выйдя со скамейки, делает игру. Не жадный, склонный к комбинационному футболу, он забивает сам и дважды ассистирует партнерам. Гринько все больше завидует новичку, который до кучи подкатывает к его сестре, и когда Ветлугин в решающем матче срезает мяч в свои ворота, у Виталия уже есть страшное объяснение этому.
Кульминацией становится международный матч. Привычные клише про продажный буржуазный спорт, защитников-костоломов и купленных судей немного портят общее впечатление от кино, но чего вы хотели в 1951 году? В фильме снялись настоящие футболисты, мастера спорта СССР – М. Семичастный, М. Антоневич, Б. Кочетов и ряд других, а в роли комментатора выступил великий Вадим Синявский.
Цитата из фильма:
– Тут народ смотрит на вашу самоотверженность, на ваше умение не щадить себя, на ваше стремление во чтобы то ни стало достигнуть победы. Смотрит как в зеркало, узнаёт себя, еще больше верит в свои силы, в вечную свою молодость.
13. Мой лучший друг – генерал Василий, сын Иосифа
Год: 1991
Режиссер: Виктор Садовский
Естественно, картину необходимо рассматривать в контексте эпохи – Перестройка, СССР на грани краха. Момент истины, когда срываются покровы с сакральных вещей. Это сейчас футболистам запрещают в отпуске прокатиться на лыжах, чтобы не поломать себе что-нибудь ненароком. А сразу после войны играть одновременно и в футбол, и в хоккей, причем на самом высоком уровне, было нормой. Однако Всеволод Бобров все равно остался уникумом – капитан сборных страны по обоим видам спорта!
В фильме же в фокус взяты взаимоотношения легендарного спортсмена с сыном Сталина, Василием. Великолепная актерская игра Бориса Щербакова и Владимира Стеклова делает героев очень характерными. Боевой летчик, босс послевоенных ВВС, генерал Василий комплектовал ведомственные команды любой ценой. Звания, квартиры, машины – нехитрые способы переманить лучших спортсменов. Показаны и борьба с Берией, под которым ходили «Динамо» разных мастей, и методы работы с судьями, и бесчисленные кутежи с алкоголем, баней и девочками.
Посреди всей этой кутерьмы Бобров, показанный под фамилией Багрова, долгое время лавирует, не злоупотребляя авторитетом своего друга и покровителя. В стан ВВС Всеволод перейдет уже ближе к закату футбольной карьеры. Однако именно он окажется одним из немногих людей, не отвернувшихся от впавшего после смерти отца в немилость Василия Иосифовича. Почти до самой смерти генерала спортсмен будет поддерживать с ним дружбу. Параллельно показаны отношения самого Багрова с двумя его женами и друзьями, партнерами по команде. Все ключевые события отражают реальные факты биографии Боброва. В том числе авиакатастрофу, в которой погибла вся команда ВВС, кроме случайно проспавшего вылет Севы.
Цитата из фильма:
– Сцены времен еще неразвитого социализма.
14. 11 надежд
Год: 1975
Режиссер: Виктор Садовский
Сборная СССР проигрывает немцам, и руководство решает сменить тренера. На пост возвращают Василия Воронцова, уже работавшего с командой десять лет назад. Несмотря на неприятный осадок от прошлого увольнения, тренер поддается на уговоры и начинает селекцию.
34-летний капитан Лавренев, которого многие уже отправили на пенсию, и одаренный юниор Косичкин, которого ветеран натаскивает себе на смену. Хандрящий хавбек Соколовский, которому жена поставила ультиматум: она и дочь или футбол. Форвард Бабочкин из первой лиги, которого не хочет отпускать тренер – у команды в кои-то веки реальные шансы подняться в вышку, а на носу матчи с конкурентами. Бомбардир Сергей Романцев, набирающий форму после отрыва мениска. Всем им есть, что доказывать.
В фокусе – последний этап квалификации на ЧМ. Дома наши в упорной борьбе одолели испанцев 1:0. В Мадриде испанцам нужна только победа, а они чертовски хороши. Побывав накануне игры на корриде, сборная СССР понимает: завтра и ее ждет участь быка. Фильм динамичный, смотрится на одном дыхании.
Спортивная составляющая не единственная. Есть романтические отношения между Романцевым и девушкой-хирургом, оставившей ему шансы вернуться на прежний уровень. Натурально прописан образ председателя федерации футбола СССР, постоянно лезущего к Воронцову с рекомендациями, кого выпускать и как тренировать. Армен Джигарханян в роли горячего испанского тренера и, конечно, репортаж Николая Озерова из Мадрида – для всех, кто не застал мэтра в живую.
Цитата из фильма:
– 11 самых сильных на сегодняшний день футболистов – это еще не команда. Главное – собрать такой коллектив единомышленников, в котором не будет ни человеческой, ни игровой несовместимости.
15. Футболист
Год: 1990
Режиссер: Александр Гордон
Валентин Гафт в главной роли и Александр Гордон в качестве режиссера-постановщика изначально задают определенную планку. Фильм основан на повести Анатолия Степанова о бывшем футболисте Олеге Норове, который пытался противостоять дельцам теневого тотализатора. Норов, став тренером, замечает на одном из матчей позиционный просчет защитника, приведший к голу. Олег Александрович уверен – выпестованный им юниор не мог так грубо ошибиться.
Несколько встреч с нужными людьми и сопоставление фактов приводят Норова к выводу: матчи чемпионата страны продаются и покупаются, их сценарий и итоговый счет прописаны заранее. С помощью нескольких старых друзей Норов начинает расследование. Распутав клубок, он решает сорвать договорной матч. Игра действительно проходит честно и завершается не с тем результатом, которого ждали серые букмекеры. Но за все нужно платить, и ценой становятся человеческие жизни.
Цитата из фильма:
– Футбол – это не просто 22 бугая, гоняющие мяч. За это отдают жизнь, получая взамен травмы. В футболе есть все – счастье и горе. Не должно быть только одного – мошенничества.
16. Гол в Спасские ворота
Год: 1990
Режиссер: Павел Любимов
В основе сюжета лежит первое в истории участие сборной СССР в Олимпийских играх. Картина пронизана политическими моментами. Послевоенное время, 1952 год. Разгорается конфликт между СССР и дружественной Югославией. Всеволод Лосев, в котором легко угадывается легендарный Бобров, главная звезда отечественного спорта. Его узнают примерно везде, а сам Сева позволяет себе заметно больше, чем простые смертные.
Капитана сборной Алексея Григорьича, в годы войны побывавшего в плену, накануне отъезда в Хельсинки меняют на необстрелянного юниора, у которого нет пятен на биографии. Попытка Лосева вступиться бесполезна. В четвертьфинале сборная попадает на югославов, и на кону оказывается неизмеримо больше, чем просто путевка в полуфинал.
В фильме используется много архивных съемок с реальных матчей того времени, но решающая игра снята уже в наши дни и на вполне сносном уровне. Вплетена и любовная линия: у Лосева роман с актрисой Людмилой, но в их отношения вклинивается младшая сестра, беззаветно влюбленная в футболиста. Футбола в фильме не так много, зато хватает острых диалогов.
Цитата из фильма:
– Всеволод Михалыч, а может наша команда завоевать золотые медали?
– Да все может быть. Правда, нам начальство бронзу уже запланировало, потому что у нас нет опыта международных встреч.
– Но у нас же есть сила духа, помноженная на чувство патриотизма.
17. Третий тайм
Год: 1962
Режиссер: Евгений Карелов
В основе фильма лежит реальная, пусть и обросшая легендами история о Матче смерти в Киеве в 1942 году. К годовщине начала Великой Отечественной немцы хотят сыграть в оккупированном Киеве выставочный матч для «нормализации отношений». Для этого из числа военнопленных извлекаются бывшие футболисты. Их отмывают, одевают, откармливают и обещают выдать паспорта после игры.
Играть никто не хочет – футболисты готовят побег, но из-за предательства одного из игроков план срывается. Приходится всё же выйти на поле. Стадион окунает с головой в футбол начала века. Поляна с проплешинами, убогие трибуны со скамейками, забитые битком в отличие от современных нынешних полупустых арен. В первом тайме немцы размазывают вяловатых советских футболистов, уходя на перерыв с перевесом в три мяча. Однако во второй половине наши собираются и гол за голом сокращают отставание.
При счете 3:3 матч приостанавливают. Немецкий майор жестко пихает своим, а наших обещает расстрелять, если они не проиграют. Советские игроки стоят перед моральным выбором – поражение на поле и свобода, или победа и смерть. Не для каждого из них выбор этот очевиден, а на поле начинается настоящая бойня.
Цитата из фильма:
– Как ответственный матч – у меня любовь. Месяцами держались бабы, не сдавались, а перед самым матчем – подай им Фокина.
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Напоследок упомяну еще пару картин, которые не совсем вписываются в этот рейтинг, но о футболе и тоже заслуживают внимания.
18. Мяч в воротах
Год: 1969
Режиссер: И. Магитон
Веселая короткометражка о матче между дворовыми «Спартаком» и «Динамо». Ребятам все время что-нибудь мешает доиграть – то развешиваемое во дворе белье, то мужики, играющие в домино, то мяч, юркнувший в канализационный люк. Даже из гаража – и то выгоняют.
19. Женщины шутят всерьез
Год: 1981
Режиссер: Константин Ершов
Кино о послевоенном футболе и романтических переживаниях главного героя – футболиста Бориса Проворного, в школе, юности и в зрелом возрасте влюблявшегося в девушек с одним и тем же именем – Женя. В его воображении они сливаются в один образ.
Шутят они и правда всерьез – жестоко, холодно. Настырность и смелость, помогающие Проворному блистать на поле, не спасают его в личной жизни. В фильме используются вставки реальных матчей киевского «Динамо», неоднократно упоминается Валерий Лобановский.
***
P.S.: Если вдруг упустил какой-то достойный советский фильм – подскажите в комментариях.
Рекомендуем три отличных фильма о спорте на вечер (теннис, фигурка, бейсбол). Возможно вы их еще не смотрели!
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Фото: кадры фильмов
Спасибо. Интересная подборка. Особая благодарность за цитаты из фильмов. Много очень точных и ярких фраз.
Самодостаточная игра.
Автору за подборку спасибо.
Советский кинематограф лучший.
Фокус в том, что формально действия повести Льва Кассиля происходят в два этапа - во время революции и во время начала индустриализации в конце 20-х, в повести есть даже эпизод с Маяковским. В фильме повесть сильно отредактирована.
Но главное-то вот что. Профессор пожилой - это Туполев, которому на момент выхода фильма было чуть за 40, правда вскоре его арестовали. Там еще признак интересный - Туполев везде бывал с женой , и даже в загранпоездках. Он начиная с конца 20-х очень много работал по покупкам лицензий, особенно с американцами и русской диаспорой, с тем же Северским. Брался за все, от дирижаблестроения до торпедных катеров. Ресурсов на большой флот у Советской России не было, искали нестандартные решения. Так вот, в повести именно сравнивают на предмет закупки американский катер и советский, на постройке которого в стартапе по нынешнему и работают футболисты. Так вот, Гидраэр - это аббревиатура от английского hydro-air, водный глиссер с воздушным винтом. Кстати, многое говорит об истоках и спонсорах индустриализации. Американцам был нужен СССР как союзник в сдерживании геополитических противников в Европе и Азии, в конце 20-х речь шла о Британии и Японии, Германия появилось гораздо позже и во многом случайно. Тот же Туполев всю довоенную карьеру практически занимался вопросом создания дальних бомбардировщиков, способных достигнуть базы британского флота в Скапа-Флоу, так официально формулировались задания на проектирование. Конечно, с точки зрения современных историков такое развитие авиации выглядит нерациональным, но это феномен послезнания после войны с Германией.
Забыли короткометражные фильмы "Феола" и "Футбол без мяча" (оба - Грузия-фильм, 1969).