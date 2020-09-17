Вот 17 советских фильмов о футболе (плюс короткие рецензии). Есть даже про договорняки с Гафтом в главной роли

От редакции: привет, вы в пользовательском блоге «Нулевой меридиан». Два года назад автор написал про 11 советских фильмов о футболе, которые стоит глянуть, а теперь расширил список до 17 картин. Поддержите его плюсами!

1. Удар! Еще удар!

Год: 1968

Режиссер: Виктор Садовский

Сюжет фильма построен вокруг фигуры главного тренера ленинградской футбольной команды «Заря». Андрей Таманцев – бывший футболист. В годы Великой отечественной войны выступил инициатором матча в блокадном Ленинграде, проведение которого должно было продемонстрировать фашистам, что дух защитников города не сломлен. Тогда же потерявший семью офицер решает усыновить спасенного в развалинах после бомбежки мальчика.

В послевоенные годы Таманцев тренирует «Зарю». В команде играет и приемный сын Сергей. Клуб успешно выступает в международном турнире – Кубке северных морей (прототип – реально существовавший Кубок Прибалтийских стран). Перед финалом Таманцев отчисляет лучшего бомбардира, опоздавшего на сбор после очередной пирушки. Но вскоре в такую же ситуацию попадает Сергей. Волевым решением Таманцев выводит из состава и его, оставшись на решающий матч с необстрелянным дублером. А играть с немцами, и поражение просто неприемлемо – на дворе послевоенные 60-е.

Фильм, возможно, не слишком силен с точки зрения реалистичности и чересчур пропитан идеологией. Советские футболисты играют красиво, в духе фэйр-плей, соперник – грязно и ради денег. Но это компенсируется довольно реалистичными кадрами с самого финала, трансляция которого занимает добрых полчаса. Удачно переданы антураж и дух эпохи. Таманцев-младший разрывается между футболом и наукой. Так поднимается проблема перспектив игроков после окончания карьеры. Ну и, конечно, великолепен сыплющий мудрыми фразами Таманцев-старший.

Цитата из фильма:

– В Советском Союзе нет профессионального футбола. Вы – профессионал?

– Быть быстрым, ловким и сильным – не профессия. Профессия – учить этому. Поэтому да, я – профессионал.

2. Команда с нашей улицы

Год: 1953

Режиссер: Алексей Маслюков

Фильм снят в период послевоенного подъема разрушенной экономики, поэтому пропитан идеологией. Вместо скучного летнего лагеря с шахматами и массовиками-затейниками дети с утра до вечера гоняют мяч на улице. Шумят, бьют стекла и забывают обо всем, кроме футбола.

Особенно мешает футбол пожилому профессору, лучший ученик которого по совместительству лидер местной команды «Связист». Меж тем дворовые пацаны с треском проигрывают настоящей детской команде «Ураган» – 2:18. Самолюбие задето – ребята решают построить собственный стадион и найти тренера.

Для взрослого зрителя пропаганда в фильме очевидна, но пропагандируются вещи исключительно здравые – дружба и взаимовыручка, трудолюбие, здоровый образ жизни, важность гармоничного развития человека – чтобы в нем были прекрасны и тело, и душа, и мысли. Идеально для просмотра с детьми младшего школьного возраста.

Цитата из фильма:

– С виду такой приличный молодой человек, и вдруг нате вам – футболист.

3. Вратарь

Год: 1936

Режиссер: Семен Тимошенко

Наивный и добрый фильм о совсем ранних для футбола временах, когда «Торпедо» еще говорили через «э», а в гости могла приехать «лучшая команда Запада» «Клуб черных буйволов», словно сошедшая со страниц произведений Фенимора Купера. В нелегкие годы коллективизации спорт становился одной из немногих отдушин для народа.

Простой сельский парень Антон Кандидов – передовик в бригаде грузчиков, причем женской. Возит по Волге на весельном судне с парусом и толпой девушек арбузы. Поет песни, купается в комплиментах – романтика. Кстати, песни вы наверняка узнаете, даже если никогда не видели фильм раньше. Случайно проезжающие мимо футболисты заводской команды видят, как ловко Антон ловит и бросает арбузы. А это посложнее мяча. Парня приглашают попробовать силы в Москву.

Видимо, американцы до сих пор черпают свои представления о русских, глядя на Кандидова. В столицу тот является с курами, поросенком, в расшитой узорами народной рубахе и разве что без балалайки. Однако с первых же тренировок становится ясно – пробить Антона практически невозможно. «Гидраэр» получает джокера на игры с принципиальными соперниками из «Торпедо». Всеобщее восхищение, репортажи в газетах и внимание девушек крепко бьют в голову. И Кандидов хватает звездную болезнь. А матч сборной СССР против «Черных буйволов» уже совсем скоро.

Цитата из фильма:

– Я лично ничего смешного на горизонте не наблюдаю.

4. Такая она игра

Год: 1976

Режиссер: Владимир Попков, Николай Малецкий

Виктор Басов – сторонник строгой дисциплины на поле, которая помогает ему добиваться результатов на поле. Команда взяла и Кубок, и чемпионат, однако лидеры – Николай Бушуев и Вячеслав Миленков – хотят большего. На международной арене клуб раз за разом оказывается несостоятелен. По мнению игроков – из-за излишней зашоренности, неумения импровизировать на поле.

Басов ставит перед руководством вопрос ребром: или я, или они. Игроки уходят. Бушуев просит у директора завода шанс потренировать команду первой лиги. На периферии молодой тренер обнаруживает неплохих, но немотивированных игроков. В «Искре» тренерская чехарда, а футболисты больше думают об уровне жизни и обеспечении будущего, чем о подъеме в вышку.

На помощь решительному, но пока неопытному тренеру приходят спортивный врач Семен Иваныч, футбольный гик своего времени, ратующий за научный, интеллектуальный подход к подготовке игроков, и экс-партнер Миленков. Постепенно Бушуеву удается найти подход к команде и заразить ее уверенностью в правильности взятого курса. Но планы тренера куда амбициознее – принципиально изменить подход к футболу в стране.

Цитата из фильма:

– Позови ты меня завтра в высшую лигу – куда хочешь – не поеду. Там ишачить надо. Жилы рвать. А ведь жизнь одна. Молодость проходит. А слава...Сегодня она есть, а завтра и не вспомнят.

5. Ни слова о футболе

Год: 1973

Режиссер: Исаак Магитон

Славик Коротков – раздолбай, на которого постоянно жалуются учителя. Все свободное время он проводит на площадке. Там Славик – король. Накручивает полкоманды и забивает пачками. Случайно игру одаренного мальчишки замечает тренер местной детской команды «Комета» Ким Петрович. Обаятельный и интеллигентный Ким убеждает родителей, что футбол, в сущности, не так уж бесполезен. И они дают добро на серьезные занятия. Параллельно развивается характер младшей сестры Славика – ершистой, с обостренным чувством справедливости Нади.

Славик быстро становится ключевым игроком, почти звездой. Финальный матч детских межрегиональных соревнований транслируют по телевидению. Коротков, конечно, забивает и приносит победу. Учителя, родители и знакомые семьи в эйфории. Единственным человеком, который обращает внимание на сказанную комментатором фразу «13-летний Славик Коротков», оказывается Надя. Все дело в том, что Славику уже 14, и на соревнованиях для 13-летних он выступать не мог. Перед девочкой, которая и сама не подарок, встает сложный моральный выбор.

А еще в этом фильме можно увидеть совершенно непривычного Александра Демьяненко. Вместо блондинистого Шурика серьезный брюнет в роли отца Славика и Нади. И, разумеется, гол юного Федора Черенкова в падении через себя. Остальных юных футболистов тоже сыграли реально занимавшиеся в спортшколах «Локомотива», «Торпедо» и «Спартака» дети.

Цитата из фильма:

– Я, конечно, догадывался, что Славик играет в футбол после уроков. Или даже вместо уроков. Но я не думал, что это так серьезно.

6. Центр нападения

Год: 1946

Режиссер: Семен Деревянский, Игорь Земгано

Андрей Кравченко – форвард и капитан «Метеора», от природы одаренный невероятно мощным ударом. С Кравченко и без него на поле это разные команды. Параллельно в клуб приходит молодая девушка-врач, которая требует строго исполнения медицинских предписаний.

Не до конца готовый Кравченко по ее решению пропускает полуфинал, а команда проигрывает. Ситуацию спасает только апелляция по поводу ошибки судьи и назначенная переигровка, где «Метеор» с Кравченко берет свое. Однако Кравченко уже 30. Параллельно с матчами нападающий дорабатывает конструкцию инновационного мотоцикла.

Получив добро от совета конструкторов, Кравченко едет на завод в Городок, бросая команду прямо перед финалом Кубка. Уговоры товарищей не действуют, он одержим своей машиной. Но футбол – это навсегда. Однажды Кравченко случайно оказывается на стадионе и уходит с него игроком местной команды. Год спустя в финале Кубка «Городку» выпадает матч против «Метеора».

Цитата из фильма:

– Команда, которая проигрывает из-за того, что у нее выбыл один игрок – это не команда.

7. Запасной игрок

Год: 1954

Режиссер: Семен Тимошенко

Еще один фильм с участием звезды советских комедий. Герой Вицина – подающий надежды футболист. Но пока Вася Веснушкин в силу молодости и недостатка опыта сидит на скамейке, его старший брат Александр, лидер заводской команды «Синие стрелы», блистает на поле. Да еще и подбивает клинья к гимнастке Вале, в которую влюблен Веснушкин-младший. Однако по ходу фильма позиции братьев здорово меняются.

Старший не верит в успех команды в финале с крепким «Вымпелом», а по дороге на матч ввязывается в скандальную историю, вызвав на поединок старика, оказавшегося загримированным боксером. Рисковать лучшим форвардом перед финалом команда не может, и за брата выходит биться Вася. Молодой Веснушкин проявляет себя бойцом на ринге, и в конечном счете тренер Лев Палыч, строгий, но правильный мужик, принимает неожиданное для всех решение: поставить в основу на финал не того брата.

Цитата из фильма:

– Не возьмем его. Вышли мы в финал без Бамбасова, и кубок должны выиграть без Бамбасова. Нет спортивной чести тому коллективу, который норовит чужими ногами жар загребать.

8. О чем не узнают трибуны

Год: 1975

Режиссер: Яков Базелян

В этом фильме из трех новелл о спорте вторая – «Телеграмма» – посвящена футболу. В прошлом талантливый вратарь, а ныне тренер одной из команд второй лиги Василий Малахов приезжает в родной город посмотреть в деле перспективного полузащитника Бурицкого. Тот дирижирует игрой белогорского «Алмаза». Малахов не хочет сбивать парня до матча, но знакомый, патрон местного «Динамо», передает Бурицкому записку с предложением.

В день матча ключевого защитника «Алмаза» увозят с аппендицитом, и тренер белогорцев решает опустить Бурицкого в глубину поля. Смотрины на грани срыва – в центре обороны плеймекерскими талантами не блеснешь. Бурицкий начинает тянуть одеяло на себя и в итоге привозит решающий гол. Малахов принимает непростое решение.

И эта новелла, и обе других – о хоккее и боксе – получились весьма достойными. Общий заголовок подобран метко. Фильмы о том, что остается за кадром, вне внимания зрителей и журналистов, но оказывает определяющее влияние на исход спортивных событий.

Цитата из фильма:

– Не мое это дело – я атакующий полузащитник. Все привыкли, что я голы делаю.

– А сегодня беда случилась. Побудешь в тени, в защите. Так нужно команде.

9. Секундомер

Год: 1970

Режиссер: Резо Эсадзе

Действие фильма переносит нас в конец 60-х, вскоре после ЧМ-66 в Англии. Еще в строю Лев Яшин, а имя его партнера по сборной Сергея Лаврова мелькает на передовицах газет так же часто, как нынешнего министра иностранных дел. Худощавый скуластый Лавров – лучший форвард «Спартака» и сборной. Забив в первом же матче, на высочайшем уровне Сергей отыграл уже 15 лет. Пришла пора заканчивать.

Однако вместо помпезного прощального матча в Москве Лавров предпочитает завершить карьеру в рядовой игре с «Авангардом» на Кубок СССР в провинции. Ни партнеры, ни тренер, ни болельщики не понимают этого решения. Однако интуиция, позволявшая форварду все эти годы оказываться на поле в нужное время и в нужном месте, подсказывает ему: что-то должно случиться. Гуляя по городу накануне матча, Сергей встречает свою школьную любовь, с которой не виделся почти 20 лет.

Собственно футбола в фильме немного, а ключевые темы лежат в сфере психологии. Публичность, когда на улице тебя постоянно узнают и не дают прохода. Дилетантские вопросы о футболе, которые каждый считает себя обязанным задать известному игроку. И вопрос выбора, внутренней борьбы звездного футболиста, время которого на поле уже начало обратный отсчет. Тренер снимет Лаврова с игры за несколько минут до конца, а сменивший его юниор сравняет счет, переведя матч в дополнительное время. Но Сергей этого уже не увидит – с футболом покончено.

Цитата из фильма:

– Все-таки, что это такое, твой футбол? Это что, гашиш? Бегство от жизни? Почему он собирает столько людей?

– Где я только ни был – столько стран, столько людей. Чужие друг другу, мне чужие. А как придут на стадион – вроде бы родня. Чувствуешь, что вот еще чуть-чуть, и поймешь их.

10. В начале игры

Год: 1981

Режиссер: Юрий Мастюгин

Фильм о становлении в большом футболе молодого игрока и тех преградах, которые мешают сделать шаг из юношеского футбола во взрослый. Виктор Круглов – талантливый, упертый и безумно влюбленный в футбол деревенский парень. Тренер «Спартака» Селиванов примечает его на одной из тренировок молодежки и решает подтянуть к основе. Шефство над молодым партнером берет сын тренера – тоже одаренный игрок, однако футбол для него стоит не на первом месте.

Их истории развиваются параллельно, поскольку юноши связаны не только дружбой, но и симпатией к одной девушке. Круглов забрасывает художественное училище, разрушив надежды матери на продолжение дела отца. Отношения с Ниной тоже складываются непросто, а начальник команды прямо говорит ей, что она может помешать Виктору стать футболистом.

Круглов пашет как проклятый, остается после тренировок работать самостоятельно. Ведь главный экзамен в его жизни – дебют за команду мастеров – все ближе. В фильме используются цитаты видных деятелей отечественного футбола, органично встроены короткие интервью с игроками «Спартака» Ринатом Дасаевым, Юрием Гавриловым и Сергеем Родионовым.

Цитата из фильма:

– Для того, чтобы стать классным футболистом, надо прежде всего любить футбол. Любить превыше всего. Не только увлекаться, но преданно ему служить. С футболом надо засыпать и вместе с ним просыпаться. Рассматривать каждый матч как большой праздник.

11. Первая ласточка

Год: 1975

Режиссер: Нана Мчедлидзе

Действие переносит нас в дореволюционную Грузию, где в жители порта Поти самозабвенно гоняют мяч после рабочего дня. Правил самый минимум, важнее ежедневная интрига. Кто будет сильнее на этот раз: женатые или холостые? Холостяки моложе, но разница нивелируется наличием в составе женатых Ясона. Обладатель пушечного удара когда-то поиграл в Европе, и в конечном счете бей-беги ему надоедает. Именно в этот момент юноша Гвича, впервые увидевший игру, загорается желанием познать настоящий футбол.

Под руководством Ясона другие любители начинают тренироваться, обзаводятся формой и даже обыгрывают команду из другого города. Однако от увлечения Ясона футболом не в восторге его жена. Да и семьи остальных «женатиков» протестуют – надо детей кормить, а не самим в них превращаться. Тем временем «Ласточка» выходит на международный уровень – город-то портовый. Сперва турки, затем англичане…

Цитата из фильма:

– Предлагает играть на деньги. Победителю червонец.

– В футбол на деньги? Разве так можно?

12. Спортивная честь

Год: 1951

Режиссер: Владимир Петров

Бомбардир Виталий Гринько – главная звезда заводской команды «Турбина» и подминает под себя всю игру. Команда работает на его зачетку. Однако с Урала приезжает молодой талантливый форвард Николай Ветлугин. В одном из матчей тренер ставит перед Гринько задачу вымотать ключевого защитника соперника, чтобы потом в концовке выпустить свежего Ветлугина.

Гринько не хочет таскать рояль для молодого партнера и симулирует травму еще в первом тайме, однако Ветлугин, выйдя со скамейки, делает игру. Не жадный, склонный к комбинационному футболу, он забивает сам и дважды ассистирует партнерам. Гринько все больше завидует новичку, который до кучи подкатывает к его сестре, и когда Ветлугин в решающем матче срезает мяч в свои ворота, у Виталия уже есть страшное объяснение этому.

Кульминацией становится международный матч. Привычные клише про продажный буржуазный спорт, защитников-костоломов и купленных судей немного портят общее впечатление от кино, но чего вы хотели в 1951 году? В фильме снялись настоящие футболисты, мастера спорта СССР – М. Семичастный, М. Антоневич, Б. Кочетов и ряд других, а в роли комментатора выступил великий Вадим Синявский.

Цитата из фильма:

– Тут народ смотрит на вашу самоотверженность, на ваше умение не щадить себя, на ваше стремление во чтобы то ни стало достигнуть победы. Смотрит как в зеркало, узнаёт себя, еще больше верит в свои силы, в вечную свою молодость.

13. Мой лучший друг – генерал Василий, сын Иосифа

Год: 1991

Режиссер: Виктор Садовский

Естественно, картину необходимо рассматривать в контексте эпохи – Перестройка, СССР на грани краха. Момент истины, когда срываются покровы с сакральных вещей. Это сейчас футболистам запрещают в отпуске прокатиться на лыжах, чтобы не поломать себе что-нибудь ненароком. А сразу после войны играть одновременно и в футбол, и в хоккей, причем на самом высоком уровне, было нормой. Однако Всеволод Бобров все равно остался уникумом – капитан сборных страны по обоим видам спорта!

В фильме же в фокус взяты взаимоотношения легендарного спортсмена с сыном Сталина, Василием. Великолепная актерская игра Бориса Щербакова и Владимира Стеклова делает героев очень характерными. Боевой летчик, босс послевоенных ВВС, генерал Василий комплектовал ведомственные команды любой ценой. Звания, квартиры, машины – нехитрые способы переманить лучших спортсменов. Показаны и борьба с Берией, под которым ходили «Динамо» разных мастей, и методы работы с судьями, и бесчисленные кутежи с алкоголем, баней и девочками.

Посреди всей этой кутерьмы Бобров, показанный под фамилией Багрова, долгое время лавирует, не злоупотребляя авторитетом своего друга и покровителя. В стан ВВС Всеволод перейдет уже ближе к закату футбольной карьеры. Однако именно он окажется одним из немногих людей, не отвернувшихся от впавшего после смерти отца в немилость Василия Иосифовича. Почти до самой смерти генерала спортсмен будет поддерживать с ним дружбу. Параллельно показаны отношения самого Багрова с двумя его женами и друзьями, партнерами по команде. Все ключевые события отражают реальные факты биографии Боброва. В том числе авиакатастрофу, в которой погибла вся команда ВВС, кроме случайно проспавшего вылет Севы.

Цитата из фильма:

– Сцены времен еще неразвитого социализма.

14. 11 надежд

Год: 1975

Режиссер: Виктор Садовский

Сборная СССР проигрывает немцам, и руководство решает сменить тренера. На пост возвращают Василия Воронцова, уже работавшего с командой десять лет назад. Несмотря на неприятный осадок от прошлого увольнения, тренер поддается на уговоры и начинает селекцию.

34-летний капитан Лавренев, которого многие уже отправили на пенсию, и одаренный юниор Косичкин, которого ветеран натаскивает себе на смену. Хандрящий хавбек Соколовский, которому жена поставила ультиматум: она и дочь или футбол. Форвард Бабочкин из первой лиги, которого не хочет отпускать тренер – у команды в кои-то веки реальные шансы подняться в вышку, а на носу матчи с конкурентами. Бомбардир Сергей Романцев, набирающий форму после отрыва мениска. Всем им есть, что доказывать.

В фокусе – последний этап квалификации на ЧМ. Дома наши в упорной борьбе одолели испанцев 1:0. В Мадриде испанцам нужна только победа, а они чертовски хороши. Побывав накануне игры на корриде, сборная СССР понимает: завтра и ее ждет участь быка. Фильм динамичный, смотрится на одном дыхании.

Спортивная составляющая не единственная. Есть романтические отношения между Романцевым и девушкой-хирургом, оставившей ему шансы вернуться на прежний уровень. Натурально прописан образ председателя федерации футбола СССР, постоянно лезущего к Воронцову с рекомендациями, кого выпускать и как тренировать. Армен Джигарханян в роли горячего испанского тренера и, конечно, репортаж Николая Озерова из Мадрида – для всех, кто не застал мэтра в живую.

Цитата из фильма:

– 11 самых сильных на сегодняшний день футболистов – это еще не команда. Главное – собрать такой коллектив единомышленников, в котором не будет ни человеческой, ни игровой несовместимости.

15. Футболист

Год: 1990

Режиссер: Александр Гордон

Валентин Гафт в главной роли и Александр Гордон в качестве режиссера-постановщика изначально задают определенную планку. Фильм основан на повести Анатолия Степанова о бывшем футболисте Олеге Норове, который пытался противостоять дельцам теневого тотализатора. Норов, став тренером, замечает на одном из матчей позиционный просчет защитника, приведший к голу. Олег Александрович уверен – выпестованный им юниор не мог так грубо ошибиться.

Несколько встреч с нужными людьми и сопоставление фактов приводят Норова к выводу: матчи чемпионата страны продаются и покупаются, их сценарий и итоговый счет прописаны заранее. С помощью нескольких старых друзей Норов начинает расследование. Распутав клубок, он решает сорвать договорной матч. Игра действительно проходит честно и завершается не с тем результатом, которого ждали серые букмекеры. Но за все нужно платить, и ценой становятся человеческие жизни.

Цитата из фильма:

– Футбол – это не просто 22 бугая, гоняющие мяч. За это отдают жизнь, получая взамен травмы. В футболе есть все – счастье и горе. Не должно быть только одного – мошенничества.

16. Гол в Спасские ворота

Год: 1990

Режиссер: Павел Любимов

В основе сюжета лежит первое в истории участие сборной СССР в Олимпийских играх. Картина пронизана политическими моментами. Послевоенное время, 1952 год. Разгорается конфликт между СССР и дружественной Югославией. Всеволод Лосев, в котором легко угадывается легендарный Бобров, главная звезда отечественного спорта. Его узнают примерно везде, а сам Сева позволяет себе заметно больше, чем простые смертные.

Капитана сборной Алексея Григорьича, в годы войны побывавшего в плену, накануне отъезда в Хельсинки меняют на необстрелянного юниора, у которого нет пятен на биографии. Попытка Лосева вступиться бесполезна. В четвертьфинале сборная попадает на югославов, и на кону оказывается неизмеримо больше, чем просто путевка в полуфинал.

В фильме используется много архивных съемок с реальных матчей того времени, но решающая игра снята уже в наши дни и на вполне сносном уровне. Вплетена и любовная линия: у Лосева роман с актрисой Людмилой, но в их отношения вклинивается младшая сестра, беззаветно влюбленная в футболиста. Футбола в фильме не так много, зато хватает острых диалогов.

Цитата из фильма:

– Всеволод Михалыч, а может наша команда завоевать золотые медали?

– Да все может быть. Правда, нам начальство бронзу уже запланировало, потому что у нас нет опыта международных встреч.

– Но у нас же есть сила духа, помноженная на чувство патриотизма.

17. Третий тайм

Год: 1962

Режиссер: Евгений Карелов

В основе фильма лежит реальная, пусть и обросшая легендами история о Матче смерти в Киеве в 1942 году. К годовщине начала Великой Отечественной немцы хотят сыграть в оккупированном Киеве выставочный матч для «нормализации отношений». Для этого из числа военнопленных извлекаются бывшие футболисты. Их отмывают, одевают, откармливают и обещают выдать паспорта после игры.

Играть никто не хочет – футболисты готовят побег, но из-за предательства одного из игроков план срывается. Приходится всё же выйти на поле. Стадион окунает с головой в футбол начала века. Поляна с проплешинами, убогие трибуны со скамейками, забитые битком в отличие от современных нынешних полупустых арен. В первом тайме немцы размазывают вяловатых советских футболистов, уходя на перерыв с перевесом в три мяча. Однако во второй половине наши собираются и гол за голом сокращают отставание.

При счете 3:3 матч приостанавливают. Немецкий майор жестко пихает своим, а наших обещает расстрелять, если они не проиграют. Советские игроки стоят перед моральным выбором – поражение на поле и свобода, или победа и смерть. Не для каждого из них выбор этот очевиден, а на поле начинается настоящая бойня.

Цитата из фильма:

– Как ответственный матч – у меня любовь. Месяцами держались бабы, не сдавались, а перед самым матчем – подай им Фокина.

***

Напоследок упомяну еще пару картин, которые не совсем вписываются в этот рейтинг, но о футболе и тоже заслуживают внимания.

18. Мяч в воротах

Год: 1969

Режиссер: И. Магитон

Веселая короткометражка о матче между дворовыми «Спартаком» и «Динамо». Ребятам все время что-нибудь мешает доиграть – то развешиваемое во дворе белье, то мужики, играющие в домино, то мяч, юркнувший в канализационный люк. Даже из гаража – и то выгоняют.

19. Женщины шутят всерьез

Год: 1981

Режиссер: Константин Ершов

Кино о послевоенном футболе и романтических переживаниях главного героя – футболиста Бориса Проворного, в школе, юности и в зрелом возрасте влюблявшегося в девушек с одним и тем же именем – Женя. В его воображении они сливаются в один образ.

Шутят они и правда всерьез – жестоко, холодно. Настырность и смелость, помогающие Проворному блистать на поле, не спасают его в личной жизни. В фильме используются вставки реальных матчей киевского «Динамо», неоднократно упоминается Валерий Лобановский.

***

P.S.: Если вдруг упустил какой-то достойный советский фильм – подскажите в комментариях.

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Фото: кадры фильмов