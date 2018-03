Гражданин РФ. 8 историй о немецком туре

Wonder-Bra

Чудо-бразилец, по чью душу не раз обращались из России, в минувшую субботу раскатал в блин многострадальный «Гамбург» прямо на глазах у болельщиков этой команды. Справедливости ради стоит сказать, что на поле «Имтех-Арены» за «Хоффенхайм» играли еще 10 человек, но кого это сейчас волнует? Когда за один вечер футболист набирает 2+3 по системе «гол+пас», а его команда добивается исторической победы, хочется лишь одного – петь песни во славу героя.

Фирмино блюдо. Как бразильский талант покоряет бундеслигу

Фан-акция болельщиков «Вердера»

Сухо и скомкано попрощавшись с Томасом Шаафом в мае, фанаты «Бремена» решили, что человек, отдавший клубу 40 лет жизни, достоин большего. К первому домашнему матчу нового сезона они основательно подготовились. You will never walk alone, Thomas.

Футболисты тоже приятно удивили своего бывшего тренера, выиграв у «Аугсбурга». Даже Шааф, наверное, не вспомнит, когда «Вердер» последний раз начинал сезон с двух «сухих» побед.

Мхитарян, Обамеянг и Сократис – в стартовом составе

В матче с новичком из Брауншвейга Юрген Клопп нашел место в основе всем трем вновь прибывшим звездам. Но победу «Дортмунду» принесли не они, а 21-летний Йонас Хофманн. Прыткий юноша из дортмундского дубля продолжает набирать очки на взрослом уровне. На этот раз он не только забил гол, но и заработал пенальти, удачно реализованный Ройсом. Стоило ли так тратиться, герр Ватцке?

«Волков» бояться!

Начинать это делать можно прямо сейчас. Дитер Хекинг, получив Луиса Густаво за смешные для Фольксвагена 15 млн евро, тут же внедрил бразильца в стартовый состав на ближайшую игру и не прогадал. «Вольфсбург» очень умело воспользовался тем, что «Шальке» до сих пор играет без тренера, и накидал в сетку ворот Тимо Хильдебранда 4 безответных мяча. Особенно хорошим получился гол португальца Вийериньи.

Филип Дэмс. Точность – 100%

Капитан менхенгладбахских «жеребцов», забивающий пенальти, – это такая же обыденная картина, как заходящее за горизонт солнце или не сдающий экзамен двоечник. Дэмс проводит в бундеслиге 9-й сезон. За это время он 12 раз подошел в одиннадцатиметровой отметке и 12 раз послал мяч точно в ворота. В этот раз его «Боруссия» без проблем разобралась с «Ганновером» – 3:0.

Другой Мюллер

Нападающий «Майнца» Николай Мюллер забил уже три мяча, а потенциально по ходу сезона готов умножить эту цифру как минимум на 4. Йоахим Лев с недавних пор шлет ему пригласительные письма в сборную, а в списке выгодных продаж «Майнца» его фамилия через пару лет наверняка будет соседствовать где-то рядом с Андре Шюррле и Адамом Салаи.

История повторяется

Неделю назад Данте очень эффектно срезал мяч в собственные ворота, удружив бывшим одноклубникам. Теперь вот Даниэль Швааб, сменив летом Леверкузен на Штутгарт, кажется, еще не разобрался, цвета какого клуба он теперь защищает.

Главный тренер швабов Бруно Лаббадиа, проиграв два стартовых матча, ходит по тонкому льду.

Лучший гол тура

Марио Манджукич как составная часть большого эксперимента Пепа Гвардиолы вынужден каждый раз обнаруживать себя на новом месте. Иногда он сидит в запасе, иногда выходит на фланг полузащиты, а иногда даже встает в рамку и отбивает мячи.

Но, конечно, лучше всего его использовать по назначению. Убедитесь сами, что из этого выходит

