Хавбек «Зенита» Кондаков получил травму в игре с «Балтикой» – Андерсон локтем разбил ему лицо. Судья не наказал панамца

Хавбеку «Зенита» Кондакову локтем разбили лицо.

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков получил травму в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0, второй тайм).

В начале второй половины игры защитник гостей Эдуардо Андерсон , пробегая мимо 18-летнего хавбека, локтем ударил его в лицо.

Кондаков упал на газон, у него выступила кровь на лице. Несколько минут врачи «Зенита» оказывали помощь молодому игроку. Даниил затем попробовал продолжить игру, но через некоторое время снова опустился на газон и показал, что плохо себя чувствует.

27-летний арбитр Никита Новиков не показал никакой карточки панамцу, судья ВАР Артур Федоров не вмешался в эпизод.

На 54-й минуте Кондаков ушел в раздевалку. В игру вошел Юрий Горшков.

Подробная статистика воспитанника «Зенита », отдавшего сегодня голевой пас, доступна здесь .

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»