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  4. Хавбек «Зенита» Кондаков получил травму в игре с «Балтикой» – Андерсон локтем разбил ему лицо. Судья не наказал панамца

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Хавбек «Зенита» Кондаков получил травму в игре с «Балтикой» – Андерсон локтем разбил ему лицо. Судья не наказал панамца
Хавбеку «Зенита» Кондакову локтем разбили лицо.

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков получил травму в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0, второй тайм).

В начале второй половины игры защитник гостей Эдуардо Андерсон, пробегая мимо 18-летнего хавбека, локтем ударил его в лицо.

Кондаков упал на газон, у него выступила кровь на лице. Несколько минут врачи «Зенита» оказывали помощь молодому игроку. Даниил затем попробовал продолжить игру, но через некоторое время снова опустился на газон и показал, что плохо себя чувствует. 

27-летний арбитр Никита Новиков не показал никакой карточки панамцу, судья ВАР Артур Федоров не вмешался в эпизод.

На 54-й минуте Кондаков ушел в раздевалку. В игру вошел Юрий Горшков.

Подробная статистика воспитанника «Зенита», отдавшего сегодня голевой пас, доступна здесь.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48373 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoБалтика
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logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
видеоповторы
Артур Федоров
logoДаниил Кондаков
logoсудьи
Никита Новиков
logoтравмы
logoЭдуардо Андерсон

Комментарии

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Как обычно, знаменитый админресурс
ОтветBigLebowski
Как обычно, знаменитый админресурс
Судья и ВАР Андерсона приняли за Вендела. Поэтому промолчали))
ОтветBigLebowski
Как обычно, знаменитый админресурс
Комментарий скрыт
на самом деле, если посмотреть серьёзно, то в каждом матче против Зенита идут несколько серьёзных ключевых ошибок судей... Спартак - рука Умярова, фол на Мантуане... Оренбург - удар в щитки Барриосу на красную... тут удар локтём на красную... и везде даже жёлтую не дают... Сёмин был прав, что против Зенита судьи ошибаются намного чаще, чем против его соперников, и никто на это не обращает внимания
Ответwestport70
на самом деле, если посмотреть серьёзно, то в каждом матче против Зенита идут несколько серьёзных ключевых ошибок судей... Спартак - рука Умярова, фол на Мантуане... Оренбург - удар в щитки Барриосу на красную... тут удар локтём на красную... и везде даже жёлтую не дают... Сёмин был прав, что против Зенита судьи ошибаются намного чаще, чем против его соперников, и никто на это не обращает внимания
Это им не выгодно. В их картину, что они великомученники и ертвы, а Зенит империя зла, это не вписывается.
Ответwestport70
на самом деле, если посмотреть серьёзно, то в каждом матче против Зенита идут несколько серьёзных ключевых ошибок судей... Спартак - рука Умярова, фол на Мантуане... Оренбург - удар в щитки Барриосу на красную... тут удар локтём на красную... и везде даже жёлтую не дают... Сёмин был прав, что против Зенита судьи ошибаются намного чаще, чем против его соперников, и никто на это не обращает внимания
Потому что Зенит побеждает
Не понятно, куда судьи и ВАР смотрят. Зачем пропускать грубость?
ОтветИгорь Новиков
Не понятно, куда судьи и ВАР смотрят. Зачем пропускать грубость?
Комментарий скрыт
ОтветИгорь Новиков
Не понятно, куда судьи и ВАР смотрят. Зачем пропускать грубость?
Ну по идее - Вар либо молчит
Либо Вар сообщает судье, что они увидели фол. Но главный судья решает - идти смотреть, свистеть или просто проигнорить ВАР.
Представляю какую истерику бы устроили болельщики Спартака если бы это был их игрок :)
ОтветMatador
Представляю какую истерику бы устроили болельщики Спартака если бы это был их игрок :)
Весь футбольный рунет стоял бы щас на ушах, а на главной спортса уже было бы несколько статей. А тут, - ну ударил и ударил, чо бухтеть то?!...)
Удар локтем всегда жёлтая. Даже если не умышленно.
Но тут админ ресурс Зенита подключился, как всегда, поэтому без карточек обошлось.
ОтветDmitriy Vin
Удар локтем всегда жёлтая. Даже если не умышленно. Но тут админ ресурс Зенита подключился, как всегда, поэтому без карточек обошлось.
Врете. Не всегда. Когда Младиенович разбил Чалову лицо - не было даже фола.
ОтветHeroes!
Врете. Не всегда. Когда Младиенович разбил Чалову лицо - не было даже фола.
Да это понятно, что будет куча моментов, когда была ошибка или судья странный.
Я говорю про 95% моментов нормального футбола
Чем отличается от эпизода с Рожковым??
ОтветРубин2003
Чем отличается от эпизода с Рожковым??
Справедливости ради, там была явная отмашка, тут можно подумать на несчастный случай, но очень пограничный.
ОтветЕвгений Лазарюк
Справедливости ради, там была явная отмашка, тут можно подумать на несчастный случай, но очень пограничный.
Даже не достойный жёлтой карточки?!
Удар конечно был акцентированный, в стиле ММА. Судья сделал вид что правила не нарушены.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Удар конечно был акцентированный, в стиле ММА. Судья сделал вид что правила не нарушены.
Молодой перспективный судья
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Удар конечно был акцентированный, в стиле ММА. Судья сделал вид что правила не нарушены.
Таким ударом нужно выносить Читу дельфинов
Незримый "адмресурс Зенита". Все в ожидании, когда же повезет его увидеть.
Дане здоровья, успешного лечения и восстановления. Как не видеть такие нарушения и не наказывать провинившихся ?
ОтветОлег Чулочи
Дане здоровья, успешного лечения и восстановления. Как не видеть такие нарушения и не наказывать провинившихся ?
Ну как. Парню здоровья. Судья надеюсь посмотрит эпизод, проанализирует. Но вопрос конечно есть.
Снова Зенит судьи тащат, да?
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