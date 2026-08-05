Хавбек «Зенита» Кондаков получил травму в игре с «Балтикой» – Андерсон локтем разбил ему лицо. Судья не наказал панамца

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков получил травму в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0, второй тайм).
В начале второй половины игры защитник гостей Эдуардо Андерсон, пробегая мимо 18-летнего хавбека, локтем ударил его в лицо.
Кондаков упал на газон, у него выступила кровь на лице. Несколько минут врачи «Зенита» оказывали помощь молодому игроку. Даниил затем попробовал продолжить игру, но через некоторое время снова опустился на газон и показал, что плохо себя чувствует.
27-летний арбитр Никита Новиков не показал никакой карточки панамцу, судья ВАР Артур Федоров не вмешался в эпизод.
На 54-й минуте Кондаков ушел в раздевалку. В игру вошел Юрий Горшков.
Подробная статистика воспитанника «Зенита», отдавшего сегодня голевой пас, доступна здесь.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Комментарии
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Либо Вар сообщает судье, что они увидели фол. Но главный судья решает - идти смотреть, свистеть или просто проигнорить ВАР.
Но тут админ ресурс Зенита подключился, как всегда, поэтому без карточек обошлось.
Я говорю про 95% моментов нормального футбола