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ФИФА опровергла, что Инфантино пообещал провести финал ЧМ-2030 в Марокко за поддержку от федерации: «Это утверждение ложно»
ФИФА отрицает, что Инфантино пообещал провести финал ЧМ в Марокко.

В ФИФА опровергли информацию о том, что предложили Марокко провести финал следующего чемпионата мира вместо Испании. 

Ранее сообщалось, что президент организации Джанни Инфантино пообещал Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) провести в стране финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах Международной федерации футбола.

«Утверждение о том, что президент ФИФА дал какие-либо обещания в отношении организации финала чемпионата мира по футболу-2030, ложно и вводит в заблуждение.

ФИФА примет решение в надлежащее время», – заявили в организации.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Аранчи Родригес
logoЧемпионат мира по футболу
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
logoСборная Марокко по футболу
Федерация футбола Марокко

Комментарии

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Финал будет в Сеуте
ОтветCarlton Palmer
Финал будет в Сеуте
60 000 на 11 - нечестно
-Инфантино, откуда вы берете деньги?
-Из тумбочки.
-А кто их туда кладет?
-Моя жена.
-А кто их ей дает?
-Я.
-Так откуда вы берете деньги, Инфантино?
-Из тумбочки.
К 2030 году в Марокко уже никто из жителей не останется. Все в Европу уплывут
Не опровергло, а отрицает. Для опровержения нужны доказательства, а не слова заинтересованных лиц. Я вообще слабо представляю что должно было произойти чтобы фива вышла бы вперед и честно сказало ну да, обещали.
в подтверждение осталось показать пробирки с сибирской язвой
Так ведь уже известно,ЧМ-2030 пройдёт в США!))
Да понятно уже и так, что лысый бредит, лишь бы не вытурили с должности
Но странным образом он недавно хвалил Марокко.
Инфантино: ЧМ-2030 станет лучшим в истории, потому что пройдёт в самой красивой стране — Марокко.
Источник https://dzen.ru/a/am2Le9hFcWJJEnvA?ysclid=msgh5z9tdc612692762
А если несколько стран поддержат, то проведем в каждой по матчу, не проблема.
Нет веры патлатому!
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