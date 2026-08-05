ФИФА опровергла, что Инфантино пообещал провести финал ЧМ-2030 в Марокко за поддержку от федерации: «Это утверждение ложно»
ФИФА отрицает, что Инфантино пообещал провести финал ЧМ в Марокко.
В ФИФА опровергли информацию о том, что предложили Марокко провести финал следующего чемпионата мира вместо Испании.
Ранее сообщалось, что президент организации Джанни Инфантино пообещал Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) провести в стране финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах Международной федерации футбола.
«Утверждение о том, что президент ФИФА дал какие-либо обещания в отношении организации финала чемпионата мира по футболу-2030, ложно и вводит в заблуждение.
ФИФА примет решение в надлежащее время», – заявили в организации.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Аранчи Родригес
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Инфантино: ЧМ-2030 станет лучшим в истории, потому что пройдёт в самой красивой стране — Марокко.
Источник https://dzen.ru/a/am2Le9hFcWJJEnvA?ysclid=msgh5z9tdc612692762