Винисиус удалил все посты в инстаграме
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор удалил все посты из своего аккаунта в инстаграме.
26-летний футболист сборной Бразилии скрыл, ограничил или удалил все публикации в соцсети.
Напомним, что сегодня Винисиус и «Мадрид» проводят ключевые переговоры по поводу будущего футболиста, контракт которого рассчитан на год. Интерес к игроку проявляет «Арсенал». Сообщалось, что «Реал» улучшил предложение по контракту Винисиуса, чтобы оно лучше отражало «важность игрока для клуба». Игрок останется в «Мадриде», как ожидается.
Скриншот: instagram.com/vinijr
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Винисиуса
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Лет 15 назад удалил бы страницу в ВК,хорошо что у него инста ..😂
Неужели предложение настолько оскорбительно😀