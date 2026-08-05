Винисиус удалил все посты в инстаграме

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор удалил все посты из своего аккаунта в инстаграме.

26-летний футболист сборной Бразилии скрыл, ограничил или удалил все публикации в соцсети.

Напомним, что сегодня Винисиус и «Мадрид» проводят ключевые переговоры по поводу будущего футболиста, контракт которого рассчитан на год. Интерес к игроку проявляет «Арсенал». Сообщалось, что «Реал» улучшил предложение по контракту Винисиуса, чтобы оно лучше отражало «важность игрока для клуба». Игрок останется в «Мадриде», как ожидается.

Скриншот: instagram.com/vinijr