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Винисиус удалил все посты в инстаграме

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор удалил все посты из своего аккаунта в инстаграме.

26-летний футболист сборной Бразилии скрыл, ограничил или удалил все публикации в соцсети.

Напомним, что сегодня Винисиус и «Мадрид» проводят ключевые переговоры по поводу будущего футболиста, контракт которого рассчитан на год. Интерес к игроку проявляет «Арсенал». Сообщалось, что «Реал» улучшил предложение по контракту Винисиуса, чтобы оно лучше отражало «важность игрока для клуба». Игрок останется в «Мадриде», как ожидается.

Скриншот: instagram.com/vinijr

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Винисиуса
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
соцсети

Комментарии

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Там везде неправильный подбородок.
ОтветDizzod
Там везде неправильный подбородок.
Не узнал чела на публикациях
ОтветDizzod
Там везде неправильный подбородок.
Будет смешно, если он реально из-за всей суеты с контрактом, нашёл предлог, чтобы удалить все фотки со старым подбородком
Опять с девкой расстался что ли)
ОтветВзвешенный вомбат Китая
Опять с девкой расстался что ли)
Понял что с реальской зарплатой не потянет.
ОтветВзвешенный вомбат Китая
Опять с девкой расстался что ли)
Сказала, еще что-то надо гармонизировать...
«Молча удалил страницу»
ОтветНик Ник
«Молча удалил страницу»
Привет из ВК 2012 года
ОтветНик Ник
«Молча удалил страницу»
Не любишь сыр косичку - удаляй свою страничку
Пмс началось …

Лет 15 назад удалил бы страницу в ВК,хорошо что у него инста ..😂
Будут только новые фотки с новым подбородком.
Уфф! Добро пожаловать в Арсенал! Ура спасибо Лондонцам! Теперь это ваша ноша
Ответbxvty2hqd5
Уфф! Добро пожаловать в Арсенал! Ура спасибо Лондонцам! Теперь это ваша ноша
Хоть бы, хоть бы. Держим кулачки ✊
Ответbxvty2hqd5
Уфф! Добро пожаловать в Арсенал! Ура спасибо Лондонцам! Теперь это ваша ноша
не дождётесь! Перес встанет на колени и предложит немыслимое, но уговорит истеричку остаться в Реале.
Это ответ Винисиуса на новое предложение Реала по контракту?😂

Неужели предложение настолько оскорбительно😀
Ответel shaarawy92
Это ответ Винисиуса на новое предложение Реала по контракту?😂 Неужели предложение настолько оскорбительно😀
Надеюсь
Они не готовы…
Больше на бан похоже
Я как-то напился и тоже инст удалил. С утра все пройдёт
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