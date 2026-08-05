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  4. Умяров – журналистам: «Ребят, вы заколебали. Каждый подход – вопросы про Соболева»

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Умяров – журналистам: «Ребят, вы заколебали. Каждый подход – вопросы про Соболева»
Умяров – журналистам: вы заколебали, каждый раз – вопросы про Соболева.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что ему надоели вопросы про форварда «Зенита» Александра Соболева.

Сегодня «Спартак» разгромил «Оренбург» (5:1) в 1-м туре FONBET Кубка России. После игры Наиля просили о заявлении Александра.

Во вторник супруга Соболева Елена сообщила в соцсетях, что их сын Сергей начал заниматься в академии петербуржцев. После того, как СМИ распространили данную информацию, футболист написал: «Трогать мою семью я никому никогда не позволю. Больше ни одного интервью, ни слова не скажу в микст-зоне. Хайпуйте!» Елена тоже обратилась к СМИ: «Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи – это ваш удел. Но трогать ребенка – это гниль».

«Ребят, вы заколебали, честно. У меня каждый раз, каждый подход к вам – вопросы про Александра Соболева», – сказал хавбек «Спартака».

На реплику журналиста «Просто он серьезно заявил, что больше не будет общаться со СМИ» Умяров ответил молчанием и закатил глаза.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «МЯЧ»
logoНаиль Умяров
logoАлександр Соболев
logoFONBET Кубок России
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЗенит

Комментарии

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Уровень журналистов пробил очередное дно 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
ОтветA.Barancevich
Уровень журналистов пробил очередное дно 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
А Умяр красавец, ну что этим дятлам еще ответить?

Победа, разгром, проходная игра и Соболь. Ну вы там бухаете всю игру перед микстом что ли?
ОтветHitgoe Himgob
А Умяр красавец, ну что этим дятлам еще ответить? Победа, разгром, проходная игра и Соболь. Ну вы там бухаете всю игру перед микстом что ли?
Не просто бухают... мешают коньяк, водку, шампанское и аппероль... А потом и вопросы мешают.
Шизанутые, почему пресс-служба не проредит немного этих бездарностей в микст зонах
Ответken2ki
Шизанутые, почему пресс-служба не проредит немного этих бездарностей в микст зонах
Комментарий скрыт
ОтветКришти ГОАТ В Натуре
Комментарий скрыт
Ничего, скоро в школу. Пока выдохни
Ну так если в натуре заколебали
И в чём Умяров не прав? Реально журналисты как стадо баранов.
Стоят сзади гыгыкают, дебилы малолетние
А парень, который журнализд, тугой попался, стал пояснять что-то, не понял после первого вопроса, что Умярову глубоко плевать на эту ситуацию))
Матч Спартака с Оренбургом, а журналист почему-то спрашивает про Соболева.
"Умяров сорвался"
Не, сорвался, если бы он по морде дал, а тут популярно объяснил))
ОтветEvgen51Sever
"Умяров сорвался" Не, сорвался, если бы он по морде дал, а тут популярно объяснил))
А жаль, что не дал. Надо было бы.
ОтветИван Петров
А жаль, что не дал. Надо было бы.
Жаль не жаль, но думаю если он послал бы их на три буквы прямым текстом и просто ушел оттуда, все бы поняли и поддержали его.
Бездарный журналисты, в поисках горячих кликбейтных новостей и сплетен....Это настоящие клоуны
Журналистика сейчас это грязь и хайп и с этим ни чего не сделать )))людям интересней грязное белье и гадости чем спорт и результаты
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