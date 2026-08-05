Умяров – журналистам: «Ребят, вы заколебали. Каждый подход – вопросы про Соболева»

Умяров – журналистам: вы заколебали, каждый раз – вопросы про Соболева.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что ему надоели вопросы про форварда «Зенита » Александра Соболева.

Сегодня «Спартак » разгромил «Оренбург» (5:1) в 1-м туре FONBET Кубка России. После игры Наиля просили о заявлении Александра.

Во вторник супруга Соболева Елена сообщила в соцсетях, что их сын Сергей начал заниматься в академии петербуржцев. После того, как СМИ распространили данную информацию, футболист написал : «Трогать мою семью я никому никогда не позволю. Больше ни одного интервью, ни слова не скажу в микст-зоне. Хайпуйте!» Елена тоже обратилась к СМИ: «Хайповать и поднимать просмотры за счет нашей семьи – это ваш удел. Но трогать ребенка – это гниль».

«Ребят, вы заколебали, честно. У меня каждый раз, каждый подход к вам – вопросы про Александра Соболева », – сказал хавбек «Спартака».

На реплику журналиста «Просто он серьезно заявил, что больше не будет общаться со СМИ» Умяров ответил молчанием и закатил глаза.

«Больше в миксте не скажу ни слова!» Соболев с женой горят из-за постов о просмотре сына в «Зените»