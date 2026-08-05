«Ливерпуль» не намерен платить больше 120 млн евро за Барколя, «ПСЖ» хочет 150 млн и бонусы. Аль-Хелайфи лично обсудит трансфер с боссами «красных»

«Ливерпуль» не хочет платить больше 120 млн евро за Барколя.

«Ливерпуль» и «ПСЖ» далеки от договоренности по трансферу Брэдли Барколя .

Как сообщает L’Equipe, английский клуб не намерен удовлетворять требования французов, которые хотят получить 150 миллионов евро и бонусы за игрока. При этом парижане не хотят снижать свои запросы.

«ПСЖ» приводит в пример трансферы Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити» за 116 млн фунтов, Моргана Роджерса в «Челси» за 117 млн фунтов и Александера Исака в «Ливерпуль» за 125 млн фунтов.

Максимальная сумма, которую готов заплатить «Ливерпуль », составляет 120 миллионов евро. Ранее «красные» предложили около 100 млн евро, но «ПСЖ » отказался отпускать игрока на таких условиях.

Агент Мусса Сиссоко продолжает работать над тем, чтобы стороны достигли компромисса. Ожидается, что вскоре президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи лично проведет переговоры с высшим руководством «Ливерпуля» – они хорошо знакомы.

В прошлом сезоне Лиги 1 Барколя провел 29 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь .