«Ливерпуль» не намерен платить больше 120 млн евро за Барколя, «ПСЖ» хочет 150 млн и бонусы. Аль-Хелайфи лично обсудит трансфер с боссами «красных»

«Ливерпуль» и «ПСЖ» далеки от договоренности по трансферу Брэдли Барколя.
Как сообщает L’Equipe, английский клуб не намерен удовлетворять требования французов, которые хотят получить 150 миллионов евро и бонусы за игрока. При этом парижане не хотят снижать свои запросы.
«ПСЖ» приводит в пример трансферы Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити» за 116 млн фунтов, Моргана Роджерса в «Челси» за 117 млн фунтов и Александера Исака в «Ливерпуль» за 125 млн фунтов.
Максимальная сумма, которую готов заплатить «Ливерпуль», составляет 120 миллионов евро. Ранее «красные» предложили около 100 млн евро, но «ПСЖ» отказался отпускать игрока на таких условиях.
Агент Мусса Сиссоко продолжает работать над тем, чтобы стороны достигли компромисса. Ожидается, что вскоре президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи лично проведет переговоры с высшим руководством «Ливерпуля» – они хорошо знакомы.
В прошлом сезоне Лиги 1 Барколя провел 29 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
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150 - преступно много