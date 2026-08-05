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  4. «Ливерпуль» не намерен платить больше 120 млн евро за Барколя, «ПСЖ» хочет 150 млн и бонусы. Аль-Хелайфи лично обсудит трансфер с боссами «красных»

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«Ливерпуль» не намерен платить больше 120 млн евро за Барколя, «ПСЖ» хочет 150 млн и бонусы. Аль-Хелайфи лично обсудит трансфер с боссами «красных»
«Ливерпуль» не хочет платить больше 120 млн евро за Барколя.

«Ливерпуль» и «ПСЖ» далеки от договоренности по трансферу Брэдли Барколя.

Как сообщает L’Equipe, английский клуб не намерен удовлетворять требования французов, которые хотят получить 150 миллионов евро и бонусы за игрока. При этом парижане не хотят снижать свои запросы. 

«ПСЖ» приводит в пример трансферы Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити» за 116 млн фунтов, Моргана Роджерса в «Челси» за 117 млн фунтов и Александера Исака в «Ливерпуль» за 125 млн фунтов. 

Максимальная сумма, которую готов заплатить «Ливерпуль», составляет 120 миллионов евро. Ранее «красные» предложили около 100 млн евро, но «ПСЖ» отказался отпускать игрока на таких условиях. 

Агент Мусса Сиссоко продолжает работать над тем, чтобы стороны достигли компромисса. Ожидается, что вскоре президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи лично проведет переговоры с высшим руководством «Ливерпуля» – они хорошо знакомы. 

В прошлом сезоне Лиги 1 Барколя провел 29 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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logoБрэдли Барколя
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoНассер Аль-Хелайфи

Комментарии

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120 - много.
150 - преступно много
ОтветForza14Viola
120 - много. 150 - преступно много
50 - красная цена
ОтветForza14Viola
120 - много. 150 - преступно много
Ну не бред ли -Барколя за 150млн
Феррана хочет за полтос у Барсы скоммуниздить, а среднего дриблера больше сотки торгует, во умник
ОтветTrey4rch
Феррана хочет за полтос у Барсы скоммуниздить, а среднего дриблера больше сотки торгует, во умник
Ну так пусть Ливерпуль покупает Феррана, в чем проблема?
Ответskylector
Ну так пусть Ливерпуль покупает Феррана, в чем проблема?
Кстати да, на месте Ливерпуля взял бы Феррана. В Барсе чуть потерялся, но всё ещё игрок уровня выше среднего
Крайнее недоумение испытываю от цен за таких бездарей
ОтветArty K.
Крайнее недоумение испытываю от цен за таких бездарей
Все эти «рекорды» уже не воспринимаются даже)
ОтветArty K.
Крайнее недоумение испытываю от цен за таких бездарей
Барколя сильнее Салаха в свои годы
вы там не охренели за лавочника 150 просить?
Потому что за игрока скамейки/ротации платить 150 это через чур. Аналогично Челси купил Роджерса за оверпрайс при цене в 90млн фактической
75милионный хвича усадил на скамейку 150милионного Барколя?Извините но правоногие вингеры сейчас одна из самых легкоосваиваемых позиций. Можно взять пару талантов за полтинник и один из них точно разыграется. Тем более Барколя не так что бы очень яркий представитель этой позиции.Бегунков на пространстве как он немало. Потому он и присел на банку так как с плотной игре он малоэффективен.
ОтветБогдан П.
75милионный хвича усадил на скамейку 150милионного Барколя?Извините но правоногие вингеры сейчас одна из самых легкоосваиваемых позиций. Можно взять пару талантов за полтинник и один из них точно разыграется. Тем более Барколя не так что бы очень яркий представитель этой позиции.Бегунков на пространстве как он немало. Потому он и присел на банку так как с плотной игре он малоэффективен.
вот удивительно, такие крутые, судя по комментариям, специалисты и не у дел. Обидно прям...
Ответardiles
вот удивительно, такие крутые, судя по комментариям, специалисты и не у дел. Обидно прям...
А у специалиста по сарказму будут какие-то аргументы в противовес моим?
Ему цена максимум 80 и то в базарный день
ОтветЕвгений Кузнецов
Ему цена максимум 80 и то в базарный день
50 скорее
Как могут тупые бегунки столько стоить?
ОтветКришти ГОАТ В Натуре
Как могут тупые бегунки столько стоить?
Они столько не стоят. Просто рынок раздут, перегрет
ОтветCruel Snake
Они столько не стоят. Просто рынок раздут, перегрет
Что значит не стоит? Рынок определяет цену.
В ПСЖ наркоманы сидят? Да за 120 лямов они должны Барколя завернуть красивую коробку с красным бантом и сами привезти в Ливерпуль.....
ПСЖ совсем охренели. Барколя хорощ, но явно не на 150. 100 - потолок
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