Луис Энрике согласился на переход во «Фламенго». Бразильцы предлагают «Зениту» 35 млн евро за 85% прав на игрока (ESPN Brasil)

Луис Энрике согласился перейти во «Фламенго».

Луис Энрике Андре готов присоединиться к «Фламенго ».

Как сообщает ESPN Brasil, вингер «Зенита » дал согласие на переход в клуб из Рио-де-Жанейро. Он хочет вернуться в родную страну, чтобы быть на виду у представителей сборной Бразилии .

Отмечается, что красно-черные улучшили свое предложение по трансферу: они предлагают петербуржцам 35 миллионов евро за 85% прав на игрока и хотят выплачивать эту сумму в рассрочку. Ранее бразильцы предлагали 20 млн евро за 60% прав на вингера.

В прошлом сезоне Луис Энрике забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах РПЛ . Он провел 1 матч на ЧМ-2026. Подробная статистика игрока – здесь .