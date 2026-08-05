Луис Энрике согласился на переход во «Фламенго». Бразильцы предлагают «Зениту» 35 млн евро за 85% прав на игрока (ESPN Brasil)
Луис Энрике согласился перейти во «Фламенго».
Луис Энрике Андре готов присоединиться к «Фламенго».
Как сообщает ESPN Brasil, вингер «Зенита» дал согласие на переход в клуб из Рио-де-Жанейро. Он хочет вернуться в родную страну, чтобы быть на виду у представителей сборной Бразилии.
Отмечается, что красно-черные улучшили свое предложение по трансферу: они предлагают петербуржцам 35 миллионов евро за 85% прав на игрока и хотят выплачивать эту сумму в рассрочку. Ранее бразильцы предлагали 20 млн евро за 60% прав на вингера.
В прошлом сезоне Луис Энрике забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах РПЛ. Он провел 1 матч на ЧМ-2026. Подробная статистика игрока – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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