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  4. Луис Энрике согласился на переход во «Фламенго». Бразильцы предлагают «Зениту» 35 млн евро за 85% прав на игрока (ESPN Brasil)

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Луис Энрике согласился на переход во «Фламенго». Бразильцы предлагают «Зениту» 35 млн евро за 85% прав на игрока (ESPN Brasil)
Луис Энрике согласился перейти во «Фламенго».

Луис Энрике Андре готов присоединиться к «Фламенго».

Как сообщает ESPN Brasil, вингер «Зенита» дал согласие на переход в клуб из Рио-де-Жанейро. Он хочет вернуться в родную страну, чтобы быть на виду у представителей сборной Бразилии

Отмечается, что красно-черные улучшили свое предложение по трансферу: они предлагают петербуржцам 35 миллионов евро за 85% прав на игрока и хотят выплачивать эту сумму в рассрочку. Ранее бразильцы предлагали 20 млн евро за 60% прав на вингера. 

В прошлом сезоне Луис Энрике забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах РПЛ. Он провел 1 матч на ЧМ-2026. Подробная статистика игрока – здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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Комментарии

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Че за мутные схемы? Юри Альберто, Жерсон, Луис Энрике. И как будто бы всё время в плюсе
ОтветМерген Морозов
Че за мутные схемы? Юри Альберто, Жерсон, Луис Энрике. И как будто бы всё время в плюсе
Комментарий скрыт
ОтветМерген Морозов
Че за мутные схемы? Юри Альберто, Жерсон, Луис Энрике. И как будто бы всё время в плюсе
Зенит вряд ли согласиться продавать в минус игроков, только для того, чтобы вы считали схемы "не мутными".
Бразильские клубы кому нибудь кроме Зенита вообще платили когда-то свыше хотя бы 20 лямов???
Гуглить лень, простите
ОтветDjordanisGod
Бразильские клубы кому нибудь кроме Зенита вообще платили когда-то свыше хотя бы 20 лямов??? Гуглить лень, простите
Не так давно Ювентус наказали за регулярное завышение сумм при продажах игроков. Я ни на что не намекаю, но....
ОтветDjordanisGod
Бразильские клубы кому нибудь кроме Зенита вообще платили когда-то свыше хотя бы 20 лямов??? Гуглить лень, простите
Ну 35 в рассрочку с учетом инфляции цен на поленьев нормально. Бразилы эту сумму растянут лет на 5.
Хорошая сделка для Зенита. Отобьют свое. Еще и капнет бонус, если продадут бразильцы.
ОтветИгорь Новиков
Хорошая сделка для Зенита. Отобьют свое. Еще и капнет бонус, если продадут бразильцы.
Для бразильского клуба это существенные деньги, видимо уверены, что пихнут обратно в Европу подороже
ОтветНикита Тубольцев
Для бразильского клуба это существенные деньги, видимо уверены, что пихнут обратно в Европу подороже
Или к арабам. Но Энрике в Бразилии - звезда.
Писали ранее, что он и так уже "на чемоданах" сидит (квартиру сдал, переселился в отель, авто продал). Если предложение настоящее, Зениту следует еще и ленточкой перевязать и первым рейсом отправить.
Не аренда за 1 млн как наш Спартак , но тоже неплохо
Такое ощущение бразильцы используют Зенит, чтоб их потом свои же клубы вернули на улучшенных условиях. Видимо, напрямую внутри бразильской лиги тяжелее так перейти.
Невероятные приключения Бразильцев в Зените
честно...скорее бы продали...чаще тормозит атаки...
Надо соглашаться
Это конечно не аренда за 1.25млн евро, но тоже неплохо.
ОтветМощные ягодицы Азара
Это конечно не аренда за 1.25млн евро, но тоже неплохо.
Щас кб тебе расскажут за гениальный менеджмент шапито
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