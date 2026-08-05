  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. 16-летний Полех стал самым молодым автором гола в истории «Спартака». Он забил «Оренбургу» в Кубке России

0
16-летний Полех стал самым молодым автором гола в истории «Спартака». Он забил «Оренбургу» в Кубке России
16-летний Павел Полех забил дебютный гол за «Спартак» и побил рекорд.

Павел Полех забил первый гол за основную команду «Спартака». 

16-летний вингер поразил ворота «Оренбурга» на 84-й минуте матча первого тура Фонбет Кубка России (5:1, второй тайм). Он вышел на поле на 73-й минуте. 

Это третья игра Полеха за взрослую команду красно-белых во всех турнирах.

Павел (16 лет и 246 дней) стал самым молодым автором гола в истории «Спартака», побив рекорд Жано Ананидзе (гол в 16 лет и 278 дней).

***

А вот так Полех в мае забил за «Спартак-2» – прошел вообще всех! 📹

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48890 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoСпартак
logoПавел Полех
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoFONBET Кубок России
logoОренбург
рекорды
logoЖано Ананидзе

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Полех-бриллиант Спартака
ОтветPeter Parker
Полех-бриллиант Спартака
Пора становится звездой РПЛ
ОтветPeter Parker
Полех-бриллиант Спартака
Теперь ждём голов в РПЛ.
Молодые ребята - красавчики! Так держать!

Хлусевич вышел и привёз гол - лучше его отдать куда-нибудь скорее (пусть лучше молодые на замену ребята выходят или Саусь тот же)
ОтветЕвгений Кузнецов
Молодые ребята - красавчики! Так держать! Хлусевич вышел и привёз гол - лучше его отдать куда-нибудь скорее (пусть лучше молодые на замену ребята выходят или Саусь тот же)
инородное бревно
ОтветЕвгений Кузнецов
Молодые ребята - красавчики! Так держать! Хлусевич вышел и привёз гол - лучше его отдать куда-нибудь скорее (пусть лучше молодые на замену ребята выходят или Саусь тот же)
Так его не против отдать, он просто не нужен никому с его зарплатой
Побил рекорд Месси. Грузинского
ОтветAlexandr Bychkov
Побил рекорд Месси. Грузинского
👍
ОтветAlexandr Bychkov
Побил рекорд Месси. Грузинского
От которого ждали ждали, годами, а потом бац и он завершил карьеру)
И так со всеми, вечные перспективные
Ну все трое молодых, что появились на поле: Масалыга, Сорокин, Полех, играли хорошо. Надеюсь будут выходить и дальше на поле на регулярной основе.
Тезка вообще красавец. Техника, скорость это все хорошо, но главное характер. Не боится брать игру на себя, еще на предсезонке было видно, не тушуется.
Надо, конечно, в этом сезоне троице Полех - Сорокин - Массалыга давать время. Потенциал у всех троих есть.
Ответarspurs9
Тезка вообще красавец. Техника, скорость это все хорошо, но главное характер. Не боится брать игру на себя, еще на предсезонке было видно, не тушуется. Надо, конечно, в этом сезоне троице Полех - Сорокин - Массалыга давать время. Потенциал у всех троих есть.
И русский Бейл Дмитриев)
ОтветPeter Parker
И русский Бейл Дмитриев)
Игорек тоже отлично смотрелся
За Сорокина обидно, Угальде не реализовал 1 на 1 после абсолютно титовского паса на ход от молодого
Вышел просто отлично. Очень понравился, как и остальные наши молодые ребята Слышал о нем, но видел его игру в первый раз. Очень сильно понравился, парень с отличным дриблингом и мышлением. Надеюсь у него все получится, я буду держать за него кулачки, как и за всех наших молодых ребят. Спартак с Победой 🎉🫶
Разница между молодежью Спартака и зенитом, одни играют за Спартак, другие за Сочи и Оренбург бгг
ОтветJokeeee2604
Разница между молодежью Спартака и зенитом, одни играют за Спартак, другие за Сочи и Оренбург бгг
Комментарий скрыт
ОтветJokeeee2604
Разница между молодежью Спартака и зенитом, одни играют за Спартак, другие за Сочи и Оренбург бгг
Разницы нет, ваша молодежь тоже по всей лиге размазана. Вот люди один раз вышли поиграли и в следующий раз выйдут в составе какого-нибудь амкара. Оставят одного условного Максименку, потому что у него лысина раньше всех начала пробиваться.
Дерзай, парнишка. Шансов не то чтобы много, но они есть!
В добрый путь, дай Бог, не попасть в бомжатский клоповник... P.S. болела мусарни)))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Сити» хочет минимум 80 млн евро за Родри. Хавбек настроен на переход в «Барсу»
Манфред Угальде: «Не могу сказать, что против «Спартака» есть судейский заговор»
Чичарито: «Реал» на другом уровне по сравнению с «МЮ». Даже «Барселона» не дотягивает, если говорить о титулах. У «Мадрида» больше узнаваемости и влияния, чем у любого клуба АПЛ»
Президент «Баварии» упрекнул клубы Бундеслиги в том, что они не продвигают чемпионат за рубежом с помощью турне: «Мы не можем нести бремя в одиночку. Нам нужна поддержка всей лиги»
Федерация футбола Норвегии потребует немедленной отставки Инфантино, заявила Клавенесс: «Доверия больше нет»
Глава АФА о баннере про Мальвинские острова: «В дипломатическую повестку вернулся важный вопрос. Я бы тоже поднял этот баннер. Мы аргентинцы и гордимся этим»
Разборы матчей РПЛ или голов Букина? Попробуйте обновленную «Мою ленту»
Непомнящий о мошенниках: «Вложил 5 миллионов в КПК под неплохие проценты. Поначалу было нормально, через два года звонок: «Руководители исчезли, денег нет». Кроме себя, винить некого»
Джон ван ’т Схип возглавит сборную Казахстана. Он работал с Арменией, Грецией и «Аяксом»
Феррана попросили угадать, кто вошел в рейтинг самых красивых футболистов. В топ-10 – шесть игроков, связанных с «Реалом»
Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Наумов о Батракове и «Галатасарае»: «Не надо цепляться за первое попавшееся предложение. Нужно продолжать прогрессировать в «Локомотиве», потом обязательно придет достойное»
Федерация футбола Албании отозвала заявление о поддержке Инфантино на выборах президента ФИФА
«Рубин» и «Нефтехимик» объявили о стратегическом партнерстве. Создадут единую систему подготовки футболистов
Махачкалинское «Динамо» представило белую форму, посвященную дагестанскому эпосу
Фото
«Атлетико» начал переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Ромеро
Тоуни предъявили обвинение в нападении за драку в баре Лондона. Он боднул головой болельщика из-за селфи
Булыкин о Даку: «С приходом такого форварда у «Спартака» хорошие шансы на чемпионство»
«Атлетико» готов продать Серлота за 40 млн евро. На замену ему хотят взять Влаховича
«Сельта» арендовала Байындыра у «МЮ» с правом выкупа за 4 млн евро
Новая форма «Локо» глазами болельщиков: репортаж Губиньо с матча Кубка
ВидеоСпортс"