16-летний Полех стал самым молодым автором гола в истории «Спартака». Он забил «Оренбургу» в Кубке России
16-летний Павел Полех забил дебютный гол за «Спартак» и побил рекорд.
Павел Полех забил первый гол за основную команду «Спартака».
16-летний вингер поразил ворота «Оренбурга» на 84-й минуте матча первого тура Фонбет Кубка России (5:1, второй тайм). Он вышел на поле на 73-й минуте.
Это третья игра Полеха за взрослую команду красно-белых во всех турнирах.
Павел (16 лет и 246 дней) стал самым молодым автором гола в истории «Спартака», побив рекорд Жано Ананидзе (гол в 16 лет и 278 дней).
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А вот так Полех в мае забил за «Спартак-2» – прошел вообще всех! 📹
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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Хлусевич вышел и привёз гол - лучше его отдать куда-нибудь скорее (пусть лучше молодые на замену ребята выходят или Саусь тот же)
И так со всеми, вечные перспективные
Надо, конечно, в этом сезоне троице Полех - Сорокин - Массалыга давать время. Потенциал у всех троих есть.