16-летний Полех стал самым молодым автором гола в истории «Спартака». Он забил «Оренбургу» в Кубке России

16-летний Павел Полех забил дебютный гол за «Спартак» и побил рекорд.

Павел Полех забил первый гол за основную команду «Спартака ».

16-летний вингер поразил ворота «Оренбурга » на 84-й минуте матча первого тура Фонбет Кубка России (5:1, второй тайм). Он вышел на поле на 73-й минуте.

Это третья игра Полеха за взрослую команду красно-белых во всех турнирах.

Павел (16 лет и 246 дней) стал самым молодым автором гола в истории «Спартака», побив рекорд Жано Ананидзе (гол в 16 лет и 278 дней).

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А вот так Полех в мае забил за «Спартак-2» – прошел вообще всех! 📹