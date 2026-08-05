«Спартак» выиграл три матча подряд с общим счетом 10:2. Дальше – «Краснодар»

«Спартак » одержал третью победу подряд.

Команда Хуана Карлоса Карседо сегодня разгромила «Оренбург » (5:1) в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России. Ранее в чемпионате были обыграны «Ахмат» (2:1) и «Родина» (3:0).

9 августа красно-белые в РПЛ встретятся с «Краснодаром».