«Спартак» выиграл три матча подряд с общим счетом 10:2. Дальше – «Краснодар»
«Спартак» одержал третью победу подряд.
Команда Хуана Карлоса Карседо сегодня разгромила «Оренбург» (5:1) в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России. Ранее в чемпионате были обыграны «Ахмат» (2:1) и «Родина» (3:0).
9 августа красно-белые в РПЛ встретятся с «Краснодаром».
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48858 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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С Победой,СПАРТАК!👍❤
Но, в целом, хотелось бы)