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  4. «Спартак» выиграл три матча подряд с общим счетом 10:2. Дальше – «Краснодар»

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«Спартак» выиграл три матча подряд с общим счетом 10:2. Дальше – «Краснодар»

«Спартак» одержал третью победу подряд.

Команда Хуана Карлоса Карседо сегодня разгромила «Оренбург» (5:1) в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России. Ранее в чемпионате были обыграны «Ахмат» (2:1) и «Родина» (3:0).

9 августа красно-белые в РПЛ встретятся с «Краснодаром».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoFONBET Кубок России
logoОренбург
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoХуан Карлос Карседо

Комментарии

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Хлусевич просто дниииищееее,нахуха его держат в Спартаке!
ОтветПадла из Кирова
Хлусевич просто дниииищееее,нахуха его держат в Спартаке!
Думаю в зиму уйдёт, вышел и привёз 😖
ОтветПадла из Кирова
Хлусевич просто дниииищееее,нахуха его держат в Спартаке!
Без слез не взлянешь на улыбчивого паспортиста
Хлус успел испортить даже с замены
Ответможно просто Валера
Хлус успел испортить даже с замены
Это просто ужас какой-то 🤦‍♀️
С победой Спартак! Хорошая игра!
ОтветДобрый Мухомор
С победой Спартак! Хорошая игра!
Отличная,отлаженная игра.
С Победой,СПАРТАК!👍❤
за чем этого хлусевича держут в Спартаке. вышел и сразу гол из под него.
ОтветВиктор Кульков
за чем этого хлусевича держут в Спартаке. вышел и сразу гол из под него.
Там гол из под Сауся был
Матч с Краснодаром все покажет. А пока всех с победой.
Вперёд Спартак ✊ следующим будет раскатан Краснодар.... Карседо крутой гений!!!!😎
ОтветВячеслав Припузов
Вперёд Спартак ✊ следующим будет раскатан Краснодар.... Карседо крутой гений!!!!😎
Чересчур эмоционально 😁
Но, в целом, хотелось бы)
ОтветA1ex47
Чересчур эмоционально 😁 Но, в целом, хотелось бы)
Да это Припузов. У него всегда турборежим. Он еще недавно от Станка штаны мочил на радостях, говорил какой тот невероятный тренер и гений
Отлично сыграли. Молодые ребятки тоже порадовали.
Ливай в Грецию Угальде забивает. Интересно у него такая реакция была на Гарсию или подъехавший Даку сразу "засушит" голевой порыв?)
Не ждал такого футбола от второго и третьего состава Спартака. Всех КБ с победой! Все молодцы, кроме Хлусевича
Победить такой Оренбург - это не задача для этой команды. Это должно быть по-любому. Сама игра порадовала. Особенно то, что вышли молодые пацаны и не просели. Виден уровень! И это радует. Вперёд Спартак, шаг за шагом к чемпионству и кубку!
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