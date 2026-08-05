Инфантино пообещал финал ЧМ-2030 Марокко вместо Мадрида – за поддержку от федерации. Если Джанни не останется президентом ФИФА, решение могут изменить (The Times)

Инфантино пообещал Марокко финал ЧМ-2030 вместо Мадрида.

Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) провести в стране финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах Международной федерации футбола.

Ранее глава FRMF Фаузи Лекджа поддержал решение Инфантино отказаться от реализации проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

На фоне скандала Инфантино оказался под давлением и столкнулся с тем, что федерации стали сомневаться в его руководстве. Сейчас он находится столице Марокко и пытается убедить различные страны выступить с заявлениями о его поддержке.

В среду утром Джанни созвал в Рабате своих ключевых сотрудников на экстренное совещание. Утверждается, что он обеспокоен тем, что Саудовская Аравия – один из его ключевых сторонников и хозяин чемпионата мира в 2034 году – хранит молчание.

Марокко – самый преданный сторонник Инфантино с момента его избрания десять лет назад. Считается, что он отблагодарил страну за поддержку, сделав ее одной из хозяек следующего чемпионата мира. Более того, по данным The Times, глава ФИФА в обмен на поддержку пообещал, что финал ЧМ-2030, который примут Испания , Португалия и Марокко , состоится на новом стадионе «Хассан II» в Касабланке, вмещающем 115 000 человек, а не на «Сантьяго Бернабеу » в Мадриде .

При этом любое принятое президентом ФИФА решение относительно места проведения финала ЧМ не будет иметь обязательной силы и может быть изменено его преемником в случае проигрыша Инфантино на выборах в 2027 году.