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  4. Инфантино пообещал финал ЧМ-2030 Марокко вместо Мадрида – за поддержку от федерации. Если Джанни не останется президентом ФИФА, решение могут изменить (The Times)

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Инфантино пообещал финал ЧМ-2030 Марокко вместо Мадрида – за поддержку от федерации. Если Джанни не останется президентом ФИФА, решение могут изменить (The Times)
Инфантино пообещал Марокко финал ЧМ-2030 вместо Мадрида.

Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) провести в стране финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах Международной федерации футбола.

Ранее глава FRMF Фаузи Лекджа поддержал решение Инфантино отказаться от реализации проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

На фоне скандала Инфантино оказался под давлением и столкнулся с тем, что федерации стали сомневаться в его руководстве. Сейчас он находится столице Марокко и пытается убедить различные страны выступить с заявлениями о его поддержке.

В среду утром Джанни созвал в Рабате своих ключевых сотрудников на экстренное совещание. Утверждается, что он обеспокоен тем, что Саудовская Аравия – один из его ключевых сторонников и хозяин чемпионата мира в 2034 году – хранит молчание.

Марокко – самый преданный сторонник Инфантино с момента его избрания десять лет назад. Считается, что он отблагодарил страну за поддержку, сделав ее одной из хозяек следующего чемпионата мира. Более того, по данным The Times, глава ФИФА в обмен на поддержку пообещал, что финал ЧМ-2030, который примут Испания, Португалия и Марокко, состоится на новом стадионе «Хассан II» в Касабланке, вмещающем 115 000 человек, а не на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

При этом любое принятое президентом ФИФА решение относительно места проведения финала ЧМ не будет иметь обязательной силы и может быть изменено его преемником в случае проигрыша Инфантино на выборах в 2027 году.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Times
logoЧемпионат мира по футболу
logoДжанни Инфантино
Федерация футбола Марокко
logoФИФА
logoвысшая лига Марокко
Федерация футбола Испании
Федерация футбола Португалии
logoСборная Марокко по футболу
logoСантьяго Бернабеу
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logoЛа Лига
logoРеал Мадрид

Комментарии

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Лысый шарлатан
ОтветИван Висс
Лысый шарлатан
Не, какой шарлатан? Просто красавчик. Цепляется за всё, что можно. Видимо очень хочется выжить! Столько бабла отдать кому-то другому! Да ни за что! 🤣 Это ж всё нажито непосильным трудом!
ОтветИван Висс
Лысый шарлатан
Лысая башка дай нам пирожка
Подавляющее большинство предпочло бы Мадрид, а не столицу в Марокко.
Лысый шарлатан готов променять финал на сохранение своей должности.
ОтветРоман
Подавляющее большинство предпочло бы Мадрид, а не столицу в Марокко. Лысый шарлатан готов променять финал на сохранение своей должности.
Комментарий скрыт
ОтветPigmalion
Комментарий скрыт
Настолько там хорошо, что беженцы в 50-60 тыс. на днях в Испанию побежали. Говорит об обстановке там.
Не знаю насколько там удачный финал ЧМ. Но мне кажется Испания предпочтительнее для проведения финала.
Лысый совсем берега потерял
Ответсергей петров
Лысый совсем берега потерял
В смысле, в Гибралтарском проливе запутался?
Скользкий лысый тип. Как прижало, засуетился. Будет интересно наблюдать за его крысиными бегами.
К 2030-му в Мадриде и так будет Марокко.
А надо было просто пообещать еще один ЧМ США. Совсем башкой не думает
ОтветBartez1986
А надо было просто пообещать еще один ЧМ США. Совсем башкой не думает
Думаю там все обговорено, что в 38 будет в США ещё один ЧМ, если Инфантино останется. А если не останется, то о говорят со следующим
Брат, бейся до конца, мы с тобой, - сказали марокканцы

В душе Инфантино затеплилась надежда, которую не отпугнули даже ласты и плавки на марокканцах
ОтветPeter Parker
Брат, бейся до конца, мы с тобой, - сказали марокканцы В душе Инфантино затеплилась надежда, которую не отпугнули даже ласты и плавки на марокканцах
Сказали чемпионы Африки.: )
Инфантино не чурается ничем в попытках сохранить поддержку.
Сам я пристрастен, конечно, не буду этого отрицать, но лично мне хотелось бы, чтобы финал прошёл в Мадриде (или в другом городе Испании).
"... И тут Остапа понесло"
Я против Инфантино, но конкретно в этом вопросе, если отбросить кто и почему это предложил, чем плохо?
1. Вместимость больше
2. Цены ниже
3. Не исключено, что и добраться проще, из Касабланки у Royal Air Moroc большая маршрутная сеть.

Я думаю, для нейтральных болельщиков, мечтающих посетить финал, это решение было бы лучшим, не важно Инфантино его примет или кто-то еще.
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