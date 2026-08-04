Сильвестр о Зидане в сборной Франции: «Нам всем не терпится увидеть, какой будет его эра. Стиль игры изменится, думаю»

Сильвестр о Зидане в сборной: не терпится увидеть, какой будет его эра.

Бывший защитник сборной Франции Микаэль Сильвестр поделился ожиданиями от назначения Зинедина Зидана главным тренером национальной команды.

Зидан сменил Дидье Дешама в сборной Франции после ЧМ-2026 .

– Кристоф Дюгарри сказал, что считает работу Дидье Дешама провальной, так как он выиграл только один из семи турниров. По-моему, это слишком сурово…

– Да, это слишком суровая оценка. На чемпионате мира в Катаре мы проиграли только по пенальти, которые являются лотереей, хотя во втором тайме играли лучше аргентинцев, так что мы были очень близки к третьей звезде. И даже на этом турнире, думаю, мы обыграли бы Аргентину , если бы прошли Испанию. Так что я думаю, что это не совсем справедливо по отношению к Дидье, ведь в Катаре мы были близки к победе.

– Сборную Франции возглавил Зинедин Зидан. Вы были партнерами по сборной. Может ли он кардинально все изменить, или он сохранит некоторую преемственность с командой Дешама?

– Думаю, мы можем ожидать определенной последовательности, преемственности в выборе игроков и проделанной работе. Думаю, стиль игры претерпит некоторые изменения. Первые подсказки о том, какой будет эра Зидана, мы получим во время следующего перерыва на сборные, и я думаю, мы все с нетерпением этого ждем, – сказал Сильвестр.