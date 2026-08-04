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  4. Салах согласовал двухлетний контракт с «Трабзонспором» (Ягыз Сабунджуоглу)

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Салах согласовал двухлетний контракт с «Трабзонспором» (Ягыз Сабунджуоглу)
Салах и «Трабзонспор» согласовали условия контракта.

Мохамед Салах близок к переходу в «Трабзонспор».

Бывший вингер «Ливерпуля» согласовал с турецким клубом контракт на два года, пишет журналист Ягыз Сабунджуоглу. Ранее сообщалось, что зарплата футболиста может составить 17 миллионов евро за сезон. 

В прошлом сезоне АПЛ Салах провел 27 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Подробную статистику 34-летнего египтянина можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ягыза Сабунджуоглу
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logoвысшая лига Турция
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль

Комментарии

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Жесть,ну не на такое же дно падать
Ответlexa4you
Жесть,ну не на такое же дно падать
Почему дно?) чемп Турции точно сильнее чем Аравия. А так не знаю, может Салах и в еврокубках поиграет ещё с турками
Ответlexa4you
Жесть,ну не на такое же дно падать
Не в рпл же переходит
Из Батуми на маршрутке люди смогут гонять на него посмотреть. День в день можно обернуться.
Но как-то совсем простенький город для такой звёзды. Скорее от Галатасарая или Бешика такой трансфер ожидаешь.
Ответральф шумахер
Из Батуми на маршрутке люди смогут гонять на него посмотреть. День в день можно обернуться. Но как-то совсем простенький город для такой звёзды. Скорее от Галатасарая или Бешика такой трансфер ожидаешь.
А Ливерпуль прям город мечта туриста)))
В чем его проблема? Мог бы с арабов около соточки стричь в год..
ОтветAlex Slobodskikh
В чем его проблема? Мог бы с арабов около соточки стричь в год..
Там у них с баблом проблем, Роналда всю лигу разорил
ОтветCity 100 points
Там у них с баблом проблем, Роналда всю лигу разорил
Скорее всего Иран им сильно поднасолил с проливом
Странно. Даже не Бешикташ с Фенером, про Сарай вообще молчу.
Кто-нибудь мог ещё недавно представить, что турецкие клубы могут платить такие зарплаты?
Надо было уходить к арабам на на год раньше когда под сотку з/п рисовали
За 17 мультов это и не такое уж и дно
Очень неожиданно
Очень странный переход. Почему Юве не позвал его? Ну или та же Рома, где раскрылся в полной мере
Ответabdulakushev@yandex.ru
Очень странный переход. Почему Юве не позвал его? Ну или та же Рома, где раскрылся в полной мере
17 млн в год - итальянские клубы не потянут. Ни один
ОтветАлексей Вандушев_1117221198
17 млн в год - итальянские клубы не потянут. Ни один
Наполи спокойно протянет, их президент только моргнет и Салах на очко сядет
Это да. Такую зарплату явно не будут платить.
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