Салах согласовал двухлетний контракт с «Трабзонспором» (Ягыз Сабунджуоглу)

Салах и «Трабзонспор» согласовали условия контракта.

Мохамед Салах близок к переходу в «Трабзонспор ».

Бывший вингер «Ливерпуля » согласовал с турецким клубом контракт на два года, пишет журналист Ягыз Сабунджуоглу. Ранее сообщалось , что зарплата футболиста может составить 17 миллионов евро за сезон.

В прошлом сезоне АПЛ Салах провел 27 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Подробную статистику 34-летнего египтянина можно найти здесь .