Салах согласовал двухлетний контракт с «Трабзонспором» (Ягыз Сабунджуоглу)
Салах и «Трабзонспор» согласовали условия контракта.
Мохамед Салах близок к переходу в «Трабзонспор».
Бывший вингер «Ливерпуля» согласовал с турецким клубом контракт на два года, пишет журналист Ягыз Сабунджуоглу. Ранее сообщалось, что зарплата футболиста может составить 17 миллионов евро за сезон.
В прошлом сезоне АПЛ Салах провел 27 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Подробную статистику 34-летнего египтянина можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ягыза Сабунджуоглу
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