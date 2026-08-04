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  4. Ряд членов КОНКАКАФ может отозвать письма в поддержку Инфантино. Федерация США недовольна президентом ФИФА из-за скандала с дисквалификацией Балогуна на ЧМ (The Guardian)

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Ряд членов КОНКАКАФ может отозвать письма в поддержку Инфантино. Федерация США недовольна президентом ФИФА из-за скандала с дисквалификацией Балогуна на ЧМ (The Guardian)
Страны КОНКАКАФ могут отозвать письма в поддержку Инфантино вслед за УЕФА.

Ряд членов КОНКАКАФ рассматривает возможность отозвать поддержку Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА.

Как сообщает The Guardian, многие страны – члены конфедерации всерьез рассматривают отзыв своих писем, несмотря на то, что ранее все ассоциации поддержали переизбрание Инфантино. Ранее об утрате доверия к действующему главе ФИФА заявили некоторые члены УЕФА, включая Финляндию, Уэльс, Швецию и Сербию.

Утверждается, что на экстренном заседании КОНКАКАФ несколько стран пообещали отказаться от своей поддержки Инфантино – не исключено, что некоторые из них уже сделали это в частном порядке.

Также отмечается, что Федерация футбола США разочарована в Инфантино из-за скандала с отменой дисквалификации Фоларина Балогуна на ЧМ-2026 при вмешательстве президента США Дональда Трампа.

Одной из потенциальных проблем для КОНКАКАФ является тот факт, что США, Мексика, Коста-Рика и Ямайка претендуют на проведение женского чемпионата мира в 2031 году, несмотря на отсутствие других заявок. Окончательное решение о месте проведения турнира должно быть принято на заседании ФИФА в ноябре.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
logoКОНКАКАФ
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
logoФоларин Балогун
Федерация футбола США
logoПолитика
logoДональд Трамп
logoСборная США по футболу

Комментарии

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Нож в псину от США
ОтветNuri Shaw
Нож в псину от США
Классика от США: поматросили и бросили. И ведь ни чему жизнь не учит…
ОтветAuroraBorealis
Классика от США: поматросили и бросили. И ведь ни чему жизнь не учит…
Это не классика, это бред. Рыжий ни с кем из федерации не советовался и поднасрал им так же как и многим другим в Америке. Его не волнуют последствия, он никогда не признаёт ошибок и не берёт ответственности на себя. Более умная половина штатов его презирает а нынешние рейтинги скребут дно. За него продолжают топить только самые "лишь бы не было войны". Всё, что он творит делается либо только для личной выгоды, либо, как минимум, частично.
За Балогунство и вправду лысого надо из ФИФА
Для США Джанни уже не нужный актив,а сейчас ещё и токсичный,сейчас Дони его ещё сольёт из-за провала сделки и для него все закончится похуже Блаттера,потому что "козырёй у него нет",а в картишки нет братишки
Всем удивляющимся происходящему стоит напомнить, что Трамп = не все Сша.
Половина населения демократы, которые не переносят все, что Трамп творит. Люди спорта и культуры вообще в подавляющем большинстве не любят Трампа, а федерация футбола Сша вообще полностью независимая от государства организация, с кучей частных спонсоров.
ОтветАмбарцум Амбарцумян
Всем удивляющимся происходящему стоит напомнить, что Трамп = не все Сша. Половина населения демократы, которые не переносят все, что Трамп творит. Люди спорта и культуры вообще в подавляющем большинстве не любят Трампа, а федерация футбола Сша вообще полностью независимая от государства организация, с кучей частных спонсоров.
Вспоминая Джо Байдена, Камалу Харрис и других - не кажется, что демократы - такая уж хорошая альтернатива Трампу.
ОтветDmitry Orlov
Вспоминая Джо Байдена, Камалу Харрис и других - не кажется, что демократы - такая уж хорошая альтернатива Трампу.
Те же яйца 🥚, только в профиль
Быть врагом США опасно.
Но быть другом США - смертельно опасно.
За то что стелил соломку американцам? Чисто пиндосовский подход! При первом же шухере сдали с потрохами))
Эти везде выживут...
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