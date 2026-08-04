Ряд членов КОНКАКАФ может отозвать письма в поддержку Инфантино. Федерация США недовольна президентом ФИФА из-за скандала с дисквалификацией Балогуна на ЧМ (The Guardian)

Ряд членов КОНКАКАФ рассматривает возможность отозвать поддержку Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА.
Как сообщает The Guardian, многие страны – члены конфедерации всерьез рассматривают отзыв своих писем, несмотря на то, что ранее все ассоциации поддержали переизбрание Инфантино. Ранее об утрате доверия к действующему главе ФИФА заявили некоторые члены УЕФА, включая Финляндию, Уэльс, Швецию и Сербию.
Утверждается, что на экстренном заседании КОНКАКАФ несколько стран пообещали отказаться от своей поддержки Инфантино – не исключено, что некоторые из них уже сделали это в частном порядке.
Также отмечается, что Федерация футбола США разочарована в Инфантино из-за скандала с отменой дисквалификации Фоларина Балогуна на ЧМ-2026 при вмешательстве президента США Дональда Трампа.
Одной из потенциальных проблем для КОНКАКАФ является тот факт, что США, Мексика, Коста-Рика и Ямайка претендуют на проведение женского чемпионата мира в 2031 году, несмотря на отсутствие других заявок. Окончательное решение о месте проведения турнира должно быть принято на заседании ФИФА в ноябре.
Комментарии
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Половина населения демократы, которые не переносят все, что Трамп творит. Люди спорта и культуры вообще в подавляющем большинстве не любят Трампа, а федерация футбола Сша вообще полностью независимая от государства организация, с кучей частных спонсоров.
Но быть другом США - смертельно опасно.