Ряд членов КОНКАКАФ может отозвать письма в поддержку Инфантино. Федерация США недовольна президентом ФИФА из-за скандала с дисквалификацией Балогуна на ЧМ (The Guardian)

Страны КОНКАКАФ могут отозвать письма в поддержку Инфантино вслед за УЕФА.

Ряд членов КОНКАКАФ рассматривает возможность отозвать поддержку Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА .

Как сообщает The Guardian, многие страны – члены конфедерации всерьез рассматривают отзыв своих писем, несмотря на то, что ранее все ассоциации поддержали переизбрание Инфантино. Ранее об утрате доверия к действующему главе ФИФА заявили некоторые члены УЕФА, включая Финляндию, Уэльс , Швецию и Сербию .

Утверждается, что на экстренном заседании КОНКАКАФ несколько стран пообещали отказаться от своей поддержки Инфантино – не исключено, что некоторые из них уже сделали это в частном порядке.

Также отмечается, что Федерация футбола США разочарована в Инфантино из-за скандала с отменой дисквалификации Фоларина Балогуна на ЧМ-2026 при вмешательстве президента США Дональда Трампа.

Одной из потенциальных проблем для КОНКАКАФ является тот факт, что США, Мексика, Коста-Рика и Ямайка претендуют на проведение женского чемпионата мира в 2031 году, несмотря на отсутствие других заявок. Окончательное решение о месте проведения турнира должно быть принято на заседании ФИФА в ноябре.