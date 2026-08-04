  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Титов о пенальти за руку Ву: «Сегодня такие правила, никаких вопросов – возьми мяч и рукой брось. Момент с Литвиновым – грубейшая ошибка ВАР»

0
Титов о пенальти за руку Ву: «Сегодня такие правила, никаких вопросов – возьми мяч и рукой брось. Момент с Литвиновым – грубейшая ошибка ВАР»
Титов о пенальти в ворота «Спартака»: сегодня такие правила.

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов оценил судейство арбитра Антона Фролова в матче красно-белых против «Ахмата» во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1).

В начале первого тайма Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака» после того, как защитник Кристофер Ву рукой остановил мяч после передачи от Александра Максименко, чтобы начать розыгрыш от ворот. На 65-й минуте защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл Руслану Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника, но судья и ВАР не зафиксировали нарушения.

После матча «Спартак» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть оба эпизода.

– В матче «Ахмат» – «Спартак» было два резонансных эпизода. Первый – с назначением пенальти в ворота «Спартака», когда Максименко катнул мяч, а Ву взял его в руки и поправил во вратарской. Второй – эпизод, когда с Литвинова сняли бутсу, а судья пенальти не поставил. На ваш взгляд, Фролов сделал все правильно, или в этих эпизодах были судейские ошибки?

– Хочу сказать: Саня Максименко, возьми этот мяч и брось рукой Ву. Понятно, что он отдает мяч для ввода в игру. Но есть правила. Не знаю, доносили их до игроков или нет, но я слушал Милорада Мажича по такому же эпизоду в прошлом сезоне – это стопроцентный пенальти. Если вратарь вводит мяч на землю, кидает его и отдает ногой своему футболисту, а тот его берет рукой, это пенальти однозначно. Неважно, катится мяч или не катится. Сегодня такие правила, что это будет преимущество у соперника. Это требования ФИФА. Никаких вопросов.

По эпизоду с Литвиновым. Человек, который сидит на ВАР, может со всех камер этот момент увидеть. У него 30-40 секунд, чтобы этот момент увидеть и дать сигнал главному. Он этого не сделал – грубейшая ошибка. А главный судья, конечно, себе всегда оставляет какое-то время, потому что он этот момент просто мог не увидеть, заняв неправильную позицию. Главный знает: если что – ему подскажут. А ВАР в этот момент промолчал, – сказал Титов.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48465 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoАхмат
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoсудьи
logoСпартак
видеоповторы
logoАлександр Максименко
logoРуслан Литвинов
logoКристофер Ву
logoЕгор Титов
Милорад Мажич
Антон Фролов судья

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Толстого с ворот подальше от основы, третьим можно сделать. Довбню вторым, хуже не будет.
Я хотя и болельщик Спартака, но даже мне это уже поднадоело. Все и всё уже сказали. Мы до Нового года это обсуждать будем? Пусть нас теперь ЭСК повеселит.
А кто на Варе был? Уж не лысый взяточник Карась?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Умяров о матче с «Ахматом»: «Когда начинается давление судей, вся команда это чувствует. Хорошо, что удалось его перебороть и победить»
Зобнин о судействе в матче с «Ахматом»: «У всех есть глаза. Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят. Лишний раз тут нет смысла говорить»
«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть пенальти в пользу «Ахмата» за руку Ву и неназначенный 11-метровый после наступа Ндонга на ахилл Литвинову
Рекомендуем
Главные новости
Семак о сыне Соболева: «Если люди могут хейтить маленького ребенка, это говорит об их воспитании. На настроении Саши это не отражается»
Чичарито о Роналду: «Не считаю его высокомерным. Высокомерие – это когда ты заявляешь «Я лучший», не подтверждая этого. Но Криштиану ведь это доказывал. Он всегда шел против течения»
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Ко всем новостям
Последние новости
«Сельта» арендовала Байындыра у «МЮ» с правом выкупа за 4 млн евро
Новая форма «Локо» глазами болельщиков: репортаж Губиньо с матча Кубка
ВидеоСпортс"
Непомнящий о Сафонове: «В прежние времена был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире. Сейчас нереально – из-за политической конъюнктуры»
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде