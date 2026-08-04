Титов о пенальти за руку Ву: «Сегодня такие правила, никаких вопросов – возьми мяч и рукой брось. Момент с Литвиновым – грубейшая ошибка ВАР»

Титов о пенальти в ворота «Спартака»: сегодня такие правила.

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов оценил судейство арбитра Антона Фролова в матче красно-белых против «Ахмата » во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1).

В начале первого тайма Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака» после того, как защитник Кристофер Ву рукой остановил мяч после передачи от Александра Максименко, чтобы начать розыгрыш от ворот. На 65-й минуте защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл Руслану Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника, но судья и ВАР не зафиксировали нарушения.

После матча «Спартак» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть оба эпизода.

– В матче «Ахмат» – «Спартак» было два резонансных эпизода. Первый – с назначением пенальти в ворота «Спартака», когда Максименко катнул мяч, а Ву взял его в руки и поправил во вратарской. Второй – эпизод, когда с Литвинова сняли бутсу, а судья пенальти не поставил. На ваш взгляд, Фролов сделал все правильно, или в этих эпизодах были судейские ошибки?

– Хочу сказать: Саня Максименко, возьми этот мяч и брось рукой Ву. Понятно, что он отдает мяч для ввода в игру. Но есть правила. Не знаю, доносили их до игроков или нет, но я слушал Милорада Мажича по такому же эпизоду в прошлом сезоне – это стопроцентный пенальти. Если вратарь вводит мяч на землю, кидает его и отдает ногой своему футболисту, а тот его берет рукой, это пенальти однозначно. Неважно, катится мяч или не катится. Сегодня такие правила, что это будет преимущество у соперника. Это требования ФИФА. Никаких вопросов.

По эпизоду с Литвиновым. Человек, который сидит на ВАР, может со всех камер этот момент увидеть. У него 30-40 секунд, чтобы этот момент увидеть и дать сигнал главному. Он этого не сделал – грубейшая ошибка. А главный судья, конечно, себе всегда оставляет какое-то время, потому что он этот момент просто мог не увидеть, заняв неправильную позицию. Главный знает: если что – ему подскажут. А ВАР в этот момент промолчал, – сказал Титов.