Месси пожертвовал 80 000 евро на помощь пострадавшему от пожаров району Сьерра-Оэсте-де-Мадрид в Испании

Месси финансово помог испанскому региону, пострадавшему от пожаров.

Нападающий «Интер Майами » Лионель Месси сделал денежное пожертвование, чтобы помочь испанской комарке (району) Сьерра-Оэсте-де-Мадрид, пострадавшей от лесных пожаров.

Об этом рассказала президент Сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

«Лео Месси пожертвовал 80 000 евро на восстановление Сьерра-Оэсте-де-Мадрид.

Хочу поблагодарить его и сказать, что мадридцы ждут его приезда, чтобы поаплодировать ему так, как он того заслуживает 🙌🏻», – написала Исабель Диас Аюсо.