Месси пожертвовал 80 000 евро на помощь пострадавшему от пожаров району Сьерра-Оэсте-де-Мадрид в Испании
Месси финансово помог испанскому региону, пострадавшему от пожаров.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сделал денежное пожертвование, чтобы помочь испанской комарке (району) Сьерра-Оэсте-де-Мадрид, пострадавшей от лесных пожаров.
Об этом рассказала президент Сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.
«Лео Месси пожертвовал 80 000 евро на восстановление Сьерра-Оэсте-де-Мадрид.
Хочу поблагодарить его и сказать, что мадридцы ждут его приезда, чтобы поаплодировать ему так, как он того заслуживает 🙌🏻», – написала Исабель Диас Аюсо.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: аккаунт Исабель Диас Аюсо в X
Комментарии
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Люди, вы что за кретины, а?
Это шутка конечно. Крайне не одобряю тех кто говорит "Да с его то зарплатой то", "как 10 рублей". Он вообще никому ничего не должен, тем более Мадриду, но все же не остался в стороне.
Это тоже деньги. Правда, воспользоваться ими больной, видимо, не успеет: умрёт.