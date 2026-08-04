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  4. Месси пожертвовал 80 000 евро на помощь пострадавшему от пожаров району Сьерра-Оэсте-де-Мадрид в Испании

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Месси пожертвовал 80 000 евро на помощь пострадавшему от пожаров району Сьерра-Оэсте-де-Мадрид в Испании
Месси финансово помог испанскому региону, пострадавшему от пожаров.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сделал денежное пожертвование, чтобы помочь испанской комарке (району) Сьерра-Оэсте-де-Мадрид, пострадавшей от лесных пожаров.

Об этом рассказала президент Сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

«Лео Месси пожертвовал 80 000 евро на восстановление Сьерра-Оэсте-де-Мадрид. 

Хочу поблагодарить его и сказать, что мадридцы ждут его приезда, чтобы поаплодировать ему так, как он того заслуживает 🙌🏻», – написала Исабель Диас Аюсо.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: аккаунт Исабель Диас Аюсо в X
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Благотворительность

Комментарии

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Человек пожертвовал, а тут уникумы начали (это недельная зп, мог бы больше), кретинизм во всей красе…
Люди, вы что за кретины, а?
Ответtherealgreenman
Человек пожертвовал, а тут уникумы начали (это недельная зп, мог бы больше), кретинизм во всей красе… Люди, вы что за кретины, а?
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Ответomach
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А если бы ты дал нищему в метро 1000 рублей и он швырнул бы тебе ее в след с фразой «ты же явно в неделю больше зарабатываешь, что ты мне тут всего лишь касарь суешь», что бы ты ответил? Или что бы ты почувствовал?
Хозяин Мадрида решил помочь своим
Ответnicocastro
Хозяин Мадрида решил помочь своим
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ОтветАндрей Шумов
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💯 %
Не 7 миллионов лайков на помощь Непалу, но тоже неплохо.
ОтветCaterina
Не 7 миллионов лайков на помощь Непалу, но тоже неплохо.
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ОтветBananaMantana
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Не сомневаюсь, что больше. И в том, что знаешь прекрасно, о чем речь. Но ладно, замнем)
Конченные роналдуфилы никак не могут отойти от бенефиса Месси на ЧМ.. Это заметно.. Ждали то они бенефиса от другого.. От того, кто куда-то вернулся. 😂
Вот все таки странные люди. Если бы Месси вообще ничего не пожертвовал, то этой новости просто бы не было и нечего было бы обсуждать. Человек пожертвовал столько сколько захотел и половина комментариев про то как он мало дал! 80000 евро-примерно годовая з/п условного испанского пожарника. Как часто вы жертвуете хотя бы 1000 рублей от своей з/п незнакомым людям?
ОтветРональдудонью1
Вот все таки странные люди. Если бы Месси вообще ничего не пожертвовал, то этой новости просто бы не было и нечего было бы обсуждать. Человек пожертвовал столько сколько захотел и половина комментариев про то как он мало дал! 80000 евро-примерно годовая з/п условного испанского пожарника. Как часто вы жертвуете хотя бы 1000 рублей от своей з/п незнакомым людям?
Комментарий скрыт
ОтветРональдудонью1
Вот все таки странные люди. Если бы Месси вообще ничего не пожертвовал, то этой новости просто бы не было и нечего было бы обсуждать. Человек пожертвовал столько сколько захотел и половина комментариев про то как он мало дал! 80000 евро-примерно годовая з/п условного испанского пожарника. Как часто вы жертвуете хотя бы 1000 рублей от своей з/п незнакомым людям?
Пожарного
Вообще надо быть умственно отсталым, чтобы отнестись критически к информации о пожертвлвании, похоже тут будет перепись таких пациентов.
Вот Спортс опять вас надо учить заголовки писать "Месси сделал пожертвование на восстановление Мадрида в отличие от Роналду" как то так надо.
Это шутка конечно. Крайне не одобряю тех кто говорит "Да с его то зарплатой то", "как 10 рублей". Он вообще никому ничего не должен, тем более Мадриду, но все же не остался в стороне.
молодец, а кто осуждает, кинь те хоть что то
ОтветКлассный руководитель
молодец, а кто осуждает, кинь те хоть что то
Да нехай горят, было бы, кому помогать
А что 80 тыс евро не деньги? Лучше было бы без них? Скорее всего, мы узнали об этом только потому, что политик решил об этом рассказать, а скорее всего даже обязан. И это не единственный получатель материальной помощи от Месси. И уж точно не первоочередной
ОтветWitch64
А что 80 тыс евро не деньги? Лучше было бы без них? Скорее всего, мы узнали об этом только потому, что политик решил об этом рассказать, а скорее всего даже обязан. И это не единственный получатель материальной помощи от Месси. И уж точно не первоочередной
Деньги, конечно, деньги. Правда на восстановление сгоревших домов, коммуникаций и пр. нужно в сотни раз больше (если не в тысячи), т.е. это примерно как если бы онкобольному требовалась срочная операция стоимостью 250 тыс. евро, а какой-то добрый и благородный человек пожертвовал ему 250, но не тысяч, а просто 250 евро.
Это тоже деньги. Правда, воспользоваться ими больной, видимо, не успеет: умрёт.
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