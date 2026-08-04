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  4. Сербия отозвала письмо в поддержку Инфантино: «Единственный логичный шаг после событий, подорвавших репутацию ФИФА и ее президента. Нужен новый подход и новое руководство»

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Сербия отозвала письмо в поддержку Инфантино: «Единственный логичный шаг после событий, подорвавших репутацию ФИФА и ее президента. Нужен новый подход и новое руководство»
Сербия отозвала письмо в поддержку Инфантино.

Сербия объявила об отзыве письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино на пост президента ФИФА.

«Футбольный союз Сербии отказался от поддержки переизбрания Джанни Инфантино на новый срок в качестве президента ФИФА. Напоминаем, что мы оказали поддержку Инфантино 25 мая этого года в письменной форме, но после тщательного анализа последних событий, которые серьезно подорвали репутацию и репутацию ФИФА и ее президента, это единственный логичный и рациональный шаг.

Мы считаем, что будущее мирового футбола должно основываться на прозрачности, диалоге, взаимном уважении и партнерских отношениях между всеми конфедерациями и национальными ассоциациями. Мы считаем, что ни одно стратегически важное решение не должно приниматься без широкого консенсуса и открытых консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

Футбольный союз Сербии по-прежнему привержен сотрудничеству с ФИФА, УЕФА и всеми национальными федерациями с целью развития футбола, но считает, что в настоящее время необходим новый подход и новое руководство, которое будет способствовать восстановлению диалога, единства и доверия к международным футбольным институтам», – говорится в заявлении организации.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА. Ранее свои письма в поддержку Инфантино отозвали Уэльс и Швеция.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Футбольного союза Сербии
logoвысшая лига Сербия
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
logoСборная Сербии по футболу
Федерация футбола Сербии

Комментарии

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молодцы. Инфантино - аут!
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