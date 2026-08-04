Шалимов о Даку в «Спартаке»: «Он сильнее и Гарсии, и Угальде. А Ливая он сильнее в тысячу раз»
Игорь Шалимов: Даку сильнее Ливая в тысячу раз.
Бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о возможном переходе Мирлинда Даку в «Спартак».
Ранее сообщалось, что московский клуб уведомил «Рубин» об активации опции выкупа форварда за 11 млн евро.
«Что касается перехода Даку, то при всех факторах риска этот форвард сильнее и Ливая Гарсии, и Угальде. А Ливая он сильнее в тысячу раз.
Что касается факторов риска, то могу говорить об игровой составляющей – будет ли Барко так ему пасовать, как нужно. Потому что отдать можно и под ответную передачу», – сказал Шалимов.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Таких прям сильных трансферов готовых топ игроков за последние 10 лет много и не вспомнишь.
Кто были?
Фернандо, Самедов, Луис Адриано и возвращение Промеса.
Все остальные игроки все переходили как коты в мешке.
Кто-то заиграл и оставил яркий след, как Жиго, Мартинс, Барко.
Кто-то провалился.
Но таких готовых топ игроков Спартак почти не берет
А Манфреда он сильнее в миллион раз!! А Самьюэла он сильнее в миллиард раз!!! А Алонсо Арсе.... Я до стольки счить не умею" Добавил Шалимов