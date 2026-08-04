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  4. Шалимов о Даку в «Спартаке»: «Он сильнее и Гарсии, и Угальде. А Ливая он сильнее в тысячу раз»

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Шалимов о Даку в «Спартаке»: «Он сильнее и Гарсии, и Угальде. А Ливая он сильнее в тысячу раз»
Игорь Шалимов: Даку сильнее Ливая в тысячу раз.

Бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о возможном переходе Мирлинда Даку в «Спартак».

Ранее сообщалось, что московский клуб уведомил «Рубин» об активации опции выкупа форварда за 11 млн евро. 

«Что касается перехода Даку, то при всех факторах риска этот форвард сильнее и Ливая Гарсии, и Угальде. А Ливая он сильнее в тысячу раз.

Что касается факторов риска, то могу говорить об игровой составляющей – будет ли Барко так ему пасовать, как нужно. Потому что отдать можно и под ответную передачу», – сказал Шалимов.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoРубин
logoЛивай Гарсия
logoМирлинд Даку
logoМанфред Угальде
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСпартак
logoИгорь Шалимов
logoЭсекиэль Барко

Комментарии

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Разве Гарсия и Ливай не один и тот же человек?
ОтветАндрей Вадимов
Разве Гарсия и Ливай не один и тот же человек?
Выпимши и не такое можно брякнуть.
ОтветАндрей Вадимов
Разве Гарсия и Ливай не один и тот же человек?
Это как Карл Маркс и Фридрих Энгельс четыре разных человека 😁😁😁
Проблема в том,что перед тем,как перейти в Спартак многие игроки сильнее тех,которые уже играют за Спартак,но вот в Спартаке что-то с ними случается и они перестают играть сильнее,а иногда вообще не показывают свой уровень
ОтветBaskerville
Проблема в том,что перед тем,как перейти в Спартак многие игроки сильнее тех,которые уже играют за Спартак,но вот в Спартаке что-то с ними случается и они перестают играть сильнее,а иногда вообще не показывают свой уровень
да, всё идет сверху, каша вверху и каша в итоге в команде, что с Федуном, что сейчас. Нужен порядок, как у Гинера был.
ОтветBaskerville
Проблема в том,что перед тем,как перейти в Спартак многие игроки сильнее тех,которые уже играют за Спартак,но вот в Спартаке что-то с ними случается и они перестают играть сильнее,а иногда вообще не показывают свой уровень
да ладно.
Таких прям сильных трансферов готовых топ игроков за последние 10 лет много и не вспомнишь.
Кто были?
Фернандо, Самедов, Луис Адриано и возвращение Промеса.
Все остальные игроки все переходили как коты в мешке.
Кто-то заиграл и оставил яркий след, как Жиго, Мартинс, Барко.
Кто-то провалился.
Но таких готовых топ игроков Спартак почти не берет
Орлов всячески против такого игрока в Спартаке.
ОтветКондуктор Локки
Орлов всячески против такого игрока в Спартаке.
переживёт, питерские раньше против негров были, щас пол команды)
ОтветКондуктор Локки
Орлов всячески против такого игрока в Спартаке.
Гена не против, а очень волнуется и переживает за Спартак, чтобы внутренняя атмосфера не посыпалась из-за нового приобретения с неясной политической ориентацией по мнениюТГ-каналов
Даку разгонит тучи и жизни всех научит.
В Рубине на него играли и он не подводил, более того у него очень хорошая реализация моментов, думаю это отличный трансфер для Спартака, нужно конечно чуть перестроить игру под него, но это нормально, если все будет ок, то это трансфер на долгие годы.
отдай ливая в Рубин, и если все условие которые были у даку дадут ливаю, я уверен статистика ливая не хуже будет, возможно и лучше
"...сильнее и Гарсии, и Угальде. А Ливая он сильнее в тысячу раз!
А Манфреда он сильнее в миллион раз!! А Самьюэла он сильнее в миллиард раз!!! А Алонсо Арсе.... Я до стольки счить не умею" Добавил Шалимов
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А где он потерялся? Зенит перехватил.?Писали что вчера медосмотр быть должен.
ОтветЛеонид Вилькин
А где он потерялся? Зенит перехватил.?Писали что вчера медосмотр быть должен.
ЦСКА
А Заболотного ? В секстильон миллионов раз?
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