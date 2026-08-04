Шалимов о Даку в «Спартаке»: «Он сильнее и Гарсии, и Угальде. А Ливая он сильнее в тысячу раз»

Игорь Шалимов: Даку сильнее Ливая в тысячу раз.

Бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о возможном переходе Мирлинда Даку в «Спартак ».

Ранее сообщалось , что московский клуб уведомил «Рубин » об активации опции выкупа форварда за 11 млн евро.

«Что касается перехода Даку, то при всех факторах риска этот форвард сильнее и Ливая Гарсии, и Угальде . А Ливая он сильнее в тысячу раз.

Что касается факторов риска, то могу говорить об игровой составляющей – будет ли Барко так ему пасовать, как нужно. Потому что отдать можно и под ответную передачу», – сказал Шалимов.